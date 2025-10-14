Compulsório de caderneta de poupança vai financiar apartamento de luxo para classe média alta

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Proposta do Banco Central pode liberar mais R$100 bilhões em 2026 e 2027 para imóveis com juros de 12% com valor de até R$2,2 milhões.

O Brasil é um país muito estranho. Aqui, a economia consegue crescer com taxa de juros real de 10%; o governo muda o controle de gastos públicos, escreve um novo modelo que não compre e o Banco Central propõe mudanças para financiar habitação liderando depósito compulsório.



Esse negócio de liberar compulsório é tema de debates desde que o Brasil adotou o Real, passou a controlar a inflação e determinou percentuais rígidos para aquela parte do depósito à vista que o banco não pode emprestar e funcionar como lastro se o investidor decide sacar seu dinheiro.



Juros de 12%



Os banqueiros reclamam que o Brasil é rígido demais. Pelo percentual que adota, quando noutros países praticamente tudo o que é depositado num dia por um investidor é emprestado no outro pelo banco. Dizem que essa trava é um dos motivos dos juros serem altos.



Conversa. O juro é alto no Brasil porque o governo é o dono da carteira de pedidos e o empresário só consegue crédito depois que o banco já atendeu ao freguês “governo.br”. Talvez por isso os bancos ainda estão digerindo o programa lançado na última sexta-feira (10) em São Paulo (SP), quando Lula reuniu os ministérios da Fazenda e das Cidades, e o Banco Central para aumentar o uso do dinheiro da caderneta de poupança para ampliar o financiamento da casa própria.



Bancos ressabiados



Banco Central propondo redução de compulsório? Os banqueiros ficaram assustados. Desde quando a autoridade monetária - voluntariamente - propõe que o banco empreste mais do que ele capta no depósito à vista? E mais ainda de Caderneta de Poupança?



Não tem como não lembrar do escândalo do Subprime dos Estados Unidos em 2008 que quebrou os megabancos exatamente porque eles emprestaram todo o dinheiro do compulsório para imóveis. O Brasil escapou disso exatamente pelo cuidado com seu compulsório.



Conversa de Lula



Mas a conversa do governo Lula é que com um modelo mais eficiente se permita a ampliação da oferta de crédito habitacional. Além disso, elevam o valor máximo do imóvel financiado no SFH de R$1,5 milhão para R$2,25 milhões. "Queremos que o povo suba um degrau a mais na escala social”, afirma Lula ao anunciar novo modelo de crédito habitacional.



Seria assim: Hoje 65% dos depósitos da poupança têm, obrigatoriamente, que ser aplicados pelos bancos em crédito imobiliário; 15% têm livre aplicação e 20% vão para o Banco Central. Mas a proposta do BC permite que gradativamente esses 20% sejam investidos no financiamento de habitações mais caras.



Mais de R$1 trilhão



Tecnicamente é uma decisão bem moderna. Afinal, como hoje existem R$1.031 trilhão de saldo na poupança, liberar 5% em 2026 poderia ajudar a colocar no mercado alguma coisa próxima de R$50 bilhões e mais R$50 bilhões em 2027.



O diabo é que quando se abre o histórico dos depósitos da Caderneta de Poupança do próprio BC, a planilha Excel está pintada de vermelho. Foram R$87,8 bilhões, em 2023; R$15,4 bilhões no ano passado e, este ano, até agosto, R$78,4 bilhões. A velha e boa caderneta já perdeu R$181,6 bilhões em saques e está em R$1.010,0 trilhão, de onde não sai.



Achado político



A proposta para o Governo Lula é um achado político na classe média alta. Tanto que desenvolveu o argumento de que as famílias nas faixas de renda 1, 2, 3 e 4, que vão até R$12 mil, são atendidas pelo Minha Casa Minha Vida. E que o novo dinheiro ajudaria as famílias de mais alta renda que pagam os juros mais altos. Convenhamos é uma conversa muito estranha vinda de um governo do PT.



Além disso, o programa vem com uma trava de taxa de juros de 12% ao ano. E aí o bicho pega. Pelas contas dos bancos não paga o custo do dinheiro. E tem o medo de o freguês não pagar a prestação, o banco não possa repor o dinheiro e o contrato fique descoberto. Eles chamam isso de descasamento. No programa, o banco vai estar amarrado ao BC que fiscaliza o dinheiro da poupança.

Lula com o presidente da CBIC, Renato Correia, o presidente do BC, Gabriel Galipolo, e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. - Foto: Ricardo Stuckert / PR

Segurar a barra



Tem mais: essa conversa do governo de segurar a barra do financiamento com recursos da poupança só vale por sete anos. Como o contrato habitacional é de no mínimo 10 anos, os bancos terão que se financiar emitindo Letras de Crédito Imobiliárias (LCI).



Curiosamente, mesmo depois da fala de Lula com Fernando Haddad e de Jader Filho, a Abecip, associação das instituições financeiras que atuam no crédito imobiliário, não comentou as medidas. A Febraban, por sua vez, deu pistas de que vê necessidade de ajustes. Só o presidente da CBIC, Renato Correia, que esteve com Lula, disse que “mudanças mudam o cenário da habitação no Brasil".



E os saques?



Mas a questão continua. Dá para gastar todo o dinheiro da poupança quando há três anos ela perde a captação? E como o poupador vai sentir sabendo que seu dinheiro (85% têm menos de R$1 mil) está sendo usado para financiar imóvel da classe média alta sem que ele ganhe nada mais com isso?



De qualquer forma, o bom dessa proposta é que ela será testada até o fim de 2026. O funcionamento pleno só está previsto para 2027, mas não deixa de ser estranho que o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, durante o anúncio tenha dito que as medidas ajudam a enfrentar o desafio da redução da poupança como fonte de “funding” imobiliário vista nos últimos anos. “Não é uma solução paliativa, mas uma mudança estrutural.” Pode ser.



Mesma remuneração



Agora, é difícil entender uma estratégia de apostar em gastar todo o saldo da poupança para financiar um imóvel de R$2,25 milhões quando o poupador que recebe a mais baixa remuneração do mercado financeiro está tirando dinheiro para pagar as contas do mês.

Loja da degusta em shopping no Recife. - Divulgação

Futuro do etanol de açúcar em debate



Nos próximos dias 20 e 21 acontece a 25ª edição da Conferência Internacional sobre Açúcar e Etanol, realizada pela consultoria agrícola DATAGRO que atua em mais de 50 países.



O encontro que reunirá autoridades, empresários, pesquisadores e especialistas para debater as perspectivas do setor sucroenergético também celebra os 50 anos do Programa Nacional do Álcool (Proálcool) numa programação composta por 12 painéis distribuídos em dois dias analisando o papel do RenovaBio, a evolução da tecnologia automotiva e as rotas de diversificação que envolvem bioeletricidade, biogás, etanol de segunda geração, integração cana-milho, captura de carbono e combustível sustentável de aviação.



Caça a desperdício



A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, (Sabesp ) firmou uma parceria com startup 2Neuron para monitorar bombas de esgoto em 62 estações elevatórias, distribuídas por 31 municípios do estado incluindo a capital paulista que usa tecnologia disruptiva de inteligência artificial chamada de Ultronline para interpretar os sinais elétricos das máquinas, sem necessidade de sensores adicionais e aponta indícios de desperdícios de energia provocados por sobrecargas e excesso de consumo de energia reativa.



O equipamento do tamanho de um celular é instalado no painel de energia da empresa e faz a leitura dos sinais elétricos do acionamento do motor e, com a ajuda da inteligência artificial, interpreta os sinais elétricos das máquinas, sendo capaz de apontar futuras falhas mecânicas. O custo de energia elétrica é um dos maiores do setor de saneamento, o que justifica a importância de uma tecnologia como a usada.



Mais sapato



A rede de sapatarias Usaflex tem nova loja no Shopping Plaza Recife. A abertura reforça a presença da marca no Nordeste e marca a sexta unidade do grupo de franqueado por Felipe Sica, em apenas oito meses, dentro do plano de expansão acelerado que prevê alcançar 370 lojas até o fim de 2025.



Degusta



Rede pernambucana de sorveterias Degusta inaugura, nesta terça (14), loja no Shopping Recife. É a primeira unidade da rede dentro de um shopping dentro do projeto de expansão para fechar em 2025 com um total de 12 lojas. O cardápio inclui os waffles com sorvete, croissant com sorvetes e as sobremesas de pote conhecidas como Delícias Degusta, que já encantam os amantes dos sabores da marca.



Iquine e o IMIP



A Iquine está na XXIV Expo de Artes do IMIP, até o dia 2 de novembro, no Museu do Estado de Pernambuco, que presta uma homenagem (in memoriam) ao artista Carlos Pragana e destina parte dos recursos arrecadados ao setor de Oncologia do IMIP.

A Iquine, além de doar as tintas utilizadas na exposição, adquiriu cota de patrocínio, reforçando seu compromisso com ações que unem arte, solidariedade e impacto social. Em 2025, o IMIP celebra 65 anos de ser um dos maiores hospitais filantrópicos do Brasil e é referência nacional em atendimento 100% SUS.



Plaza Shopping

O Plaza Shopping recebe novas operações. Piccoletti Baby & Kids, Livraria Eu Amo Ler, Crabolando Empório e Espaço 46, além das reformas e expansões da Quem Disse, Berenice, The Brownie Factory, Lupo e Usaflex. As próximas apostas são o Mr. Black Café, o Mini Menu e o restaurante Tapa de Cuadril dentro de mais algumas semanas.



Era da Energia



O Instituto Avançado de Tecnologia e Inovação (IATI) participa do REC’n’Play 2025, maior festival de inovação do Nordeste, com uma programação voltada à transição energética e à bioeconomia. Em parceria com o HUB ODS Pernambuco, o IATI promoverá o painel “Uma Nova Era da Energia – Transição Energética Ágil, Responsável e Justa” com Guilherme Cardim e Robson Carmelo, do IATI e ), Ana Luiza Ferreira presidente da ADEPE e Guilherme Sá (secretário executivo SDEC.



Infraestrutura digital



O avanço da conectividade e a instalação de novos data centers no Nordeste têm potencial para transformar a economia regional, gerando empregos qualificados e atraindo investimentos em tecnologia. Essa é uma das pautas da “Trilha de Infraestrutura Digital”, promovida pela ABDC e pela Atlantic Data Centers no Rec’n’Play, nesta quarta (15). Um dos objetivos é debater a descentralização tecnológica para equilíbrio do desenvolvimento, colocando o Nordeste na rota dos grandes fluxos digitais globais.



Sociedade Leonina



Instituto dos Advogados de Pernambuco-AIP recebe nesta quinta-feira (16), Daniel de Avila Vio, Doutor e Mestre em Direito Comercial, pela USP para falar sobre “Opção de Venda de Participações Societárias e Sociedade Leonina”. à 12h. no restaurante Ruizito Cocina, no Shopping Riomar, mediado pelo advogado Roberto Ferraz, presidente da Comissão de Direito Comercial do tradicional Instituto.



Stopover TAP



O Portugal Stopover adicionou às suas opções de viagem mais de 193 mil de janeiro a junho de 2025, refletindo um crescimento de 74% sobre 2024. O Programa permite aos clientes da TAP incluir na sua reserva uma paragem gratuita em Lisboa ou no Porto até 10 dias, na ida ou no regresso. Oferece também a possibilidade de conhecer uma segunda região do País



Remuneratórios



Empresas com 100 ou mais empregados têm até 15 de outubro para divulgar seus Relatórios de Transparência Salarial e de Critérios Remuneratórios, obrigação prevista na Lei nº 14.611/2023. A prorrogação foi concedida após a identificação de inconsistências no processamento de dados pela Dataprev, que deverá disponibilizar as versões corrigidas no Portal Emprega Brasil no último dia 7 de outubro.

O relatório deve conter informações que permitam a comparação objetiva entre salários, remunerações e ocupação de cargos de liderança por homens e mulheres, além de estatísticas relacionadas à raça, etnia, nacionalidade e idade.