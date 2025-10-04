Reforma Trabalhista perde força e deixa de produzir redução do custo brasil após decisão do STF

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Economia de custos em 2023 e 2022 se reduziu ano passado, mas este ano será nula devido ao aumento de reclamações na Justiça do Trabalho.

No meio do debate sobre a aprovação de uma PEC destinada à Reforma Administrativa focada em governança e gestão, transformação digital, profissionalização e extinção de privilégios, a Confederação Nacional da Indústria (CNI), com o Movimento Brasil Competitivo (MBC) e a Fundação Getúlio Vargas (FGV) divulgou um estudo sobre a Reforma Trabalhista aprovada em 2017, no governo Michel Temer constatando que ela ajudou o país a economizar R$ 15 bilhões entre 2022 e 2024.



Segundo o documento, a maior parte desse ganho veio da queda no número de novos processos trabalhistas após a reforma (Lei 13.467/2017). Em 2022, a economia estimada foi de R$8 bilhões e em 2023 chegará a R$6 bilhões.



Novos processos



O estudo considerou o quanto o Brasil economizou ao reduzir o volume de novos processos trabalhistas. E estimou o potencial que ainda pode ser atingido, caso se aproxime do nível observado nos países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) com a diminuição no volume de novos litígios trabalhistas.



Segundo o estudo, caso o país tivesse mantido a legislação de 2017, a redução de litígios registrada nos anos anteriores levaria a uma economia de R$10,9 bilhões, em 2027.



Litigiosidade



O problema é que em 2022, o país voltou a sofrer com o aumento da litigiosidade e os ganhos recuaram para apenas R$699 milhões, numa desaceleração que evidencia a perda de fôlego do alívio fiscal e institucional promovido pela modernização da lei.



O estudo que tem um marco temporal até o ano passado não diz. Mas o quadro de 2025 deve praticamente anular esses ganhos em função do crescimento do número de processos na Justiça do Trabalho, que tem previsão de chegar a 2,3 milhões de novos processos até dezembro. Isso fará com que o país volte a 2013, quando 2,29 milhões de processos foram ajuizados.



Aprovação da Reforma Trabalhista em 2017. - Divulgação

Número de ações



A reversão da tendência de queda no número de ações na Justiça do Trabalho tem relação direta com uma decisão do STF em 2021 que, ao julgar a ADI nº 576 considerou inconstitucional e invalidou regras da Reforma Trabalhista de 2017.



O STF mudou o entendimento da reforma e isentou o pagamento dos honorários periciais e advocatícios por beneficiários da justiça gratuita, caso perdessem a ação. Desde que obtivessem créditos suficientes para o pagamento das custas em outra demanda trabalhista.



Mudança radical



Foi uma mudança radical, pois a Suprema Corte isentou os trabalhadores de pagar às custas do processo quando perdiam a questão. Para se ter uma ideia, em 2018 o número de ações caiu para 1,75 milhão quando, em 2017, chegou a 2,65 milhões.



A possibilidade de ter que pagar os advogados caso perdessem a causa reduziu em um milhão o número de processos de um ano para outro. Com a decisão do STF, a tendência se inverteu, voltando a subir até chegar em 2024 a 2,12 milhões de processos.



Gargalo histórico



O estudo da CNI/MBC/FGV destaca que a Reforma Trabalhista foi fundamental para reverter o gargalo histórico da judicialização. Mas alerta que a atual curva de crescimento nos distancia da média da OCDE e reforça a urgência de estruturarmos novas agendas para simplificar a legislação e atacar os focos de insegurança jurídica.



Na boca do caixa das empresas, toda vez que um ex-colaborador aciona a Justiça do Trabalho, o valor final de sua indenização sobe, já que, se a empresa perder a causa, terá que pagar a indenização com seu dinheiro.



Pagar as custas



Isso vai muito além das provisões que as empresas fazem para o pagamento das custas de desligamento. Esses custos, segundo uma metodologia desenvolvida pelo professor José Pastore, fazem com que, para a carga de R$100 que a empresa paga a um empregado, os custos totais de sua despesa exijam mais de R$102 com os custos dos direitos trabalhistas. Uma questão na Justiça do Trabalho, portanto, agrega à despesa final bem mais que isso.



A questão dos custos com indenizações - após o STF ter derrubado o dispositivo da reforma que obrigava beneficiários da justiça gratuita a pagarem custas processuais em caso de derrota - volta ao debate com a apresentação do estudo.



Reforma de 2017



No fundo ele mostra que a reforma de 2017, na medida em que eliminou riscos financeiros dos trabalhadores que ingressam com ações contra empregadores, melhorou o desempenho das empresas.

Entretanto, existem outros aspectos curiosos. O setor de serviços se consolidou como principal gerador de litígios trabalhistas, superando a indústria que tradicionalmente ocupava essa posição.



Mais serviços



Especialistas explicam que as atividades de serviços ganharam impulso após a pandemia da Covid-19, movimentando contratações e demissões. O problema é que o setor de serviços é formado em sua grande maioria por micro, pequenas e médias empresas. Assim, quando o empregado bate às portas da Justiça, está retirando dessas empresas parte de seu capital de giro.



E graças a esse perfil é possível inferir que, se em 2024 o setor de serviços registrou o maior saldo de empregos com 915.800 vagas, segundo o Caged, uma parte desse ganho de postos de trabalho acabou numa contenda numa Vara Trabalhista.



Mais terceirização



O estudo, portanto, traz uma questão importante quando lembra que a nova legislação sobre terceirização, identificada como um dos temas diretamente tratados pela modernização trabalhista e de grande repercussão para as relações do trabalho e o desenvolvimento produtivo, também foi responsável por um impacto significativamente positivo nas ações da Justiça do Trabalho.



Mas nem isso está pacificado. Porque também essa questão virou um problema, pois os tribunais regionais vêm adotando a tese de que o vínculo empregatício do empregado, após se transformar em uma empresa (PJ), aciona a Justiça do Trabalho pleiteando indenização.



Gilmar Mendes



Esse tema chegou ao STF pelas mãos do ministro Gilmar Mendes que trancou todas as ações sobre a chamada pejotização e, num despacho duro, disse que “o descumprimento sistemático da orientação do STF pela Justiça do Trabalho tem contribuído para um cenário de grande insegurança jurídica, resultando na multiplicação de demandas que chegam à Suprema Corte, transformando-o, na prática, em instância revisora de decisões trabalhistas”.



Mas o cenário também mostra as dificuldades que o Brasil enfrenta nas suas relações de trabalho. Onde nem mesmo uma reforma trabalhista garantiu mudanças suficientes para baixar o chamado Custo Brasil.

