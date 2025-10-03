fechar
JC Negócios | Notícia

Gravatá recebe 3º Dia de Campo da AGRO FTI reunindo criadores das raças Sindi e Nelore

Por Fernando Castilho Publicado em 03/10/2025 às 0:10
Gravatá terá o 3º Dia de Campo na Fazenda Três Corações
A AGRO FTI realiza neste sábado (4) o 3º Dia de Campo na Fazenda Três Corações, em Gravatá (PE). O encontro reunirá produtores rurais, técnicos e especialistas do setor pecuário para discutir avanços em produtividade, genética e integração entre agricultura e pecuária.

O evento também marcará a apresentação dos animais que participarão dos próximos leilões virtuais da AGRO FTI. Fêmeas Sindi, touros Sindi, fêmeas Nelore e touros Nelore serão ofertados nos pregões on-line que acontecem dias 12, 13, 14 e 15 de outubro, respectivamente, no Agreste Leilões.

Entre os destaques da programação está a palestra do consultor nacional Igor Bianco, com o tema “Cria 4.0 – A genética e sua contribuição em sistemas de criação mais produtivos”. Ele abordará como a genética avançada pode aumentar a eficiência dos rebanhos, reduzir custos e elevar a competitividade da pecuária.

Divulgação
À frente da AGRO FTI está Marcelo Tavares de Melo, nome referência da pecuária de elite brasileira. Com um rebanho de cerca de 600 animais Sindi e 800 da raça Nelore, ele tem investido em genética, tecnologia e estratégias de mercado para transformar as raças em modelo de eficiência e produtividade.

Na Fazenda Três Corações, Marcelo está implementando um sistema de produção integrada, que inclui o cultivo de 10 hectares de milho voltados para silagem destinada ao gado. A propriedade passa a concentrar os animais de venda em leilões, o que permite melhor manejo do rebanho.

Segundo o empresário, a produção garantirá a alimentação de cerca de 200 animais destinados aos leilões anuais. “O projeto integra a produção de milho com a criação de gado, otimizando a produtividade, reduzindo custos e eliminando despesas com frete”, explica. O investimento inicial realizado foi de R$1 milhão.

Os interessados em conhecer os animais podem obter informações através deste número (81) 99881-4786.

Divulgação
Dia de Campo da FTI em Gravatá. - Divulgação

 

