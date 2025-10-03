Gravatá recebe 3º Dia de Campo da AGRO FTI reunindo criadores das raças Sindi e Nelore

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A AGRO FTI realiza neste sábado (4) o 3º Dia de Campo na Fazenda Três Corações, em Gravatá (PE). O encontro reunirá produtores rurais, técnicos e especialistas do setor pecuário para discutir avanços em produtividade, genética e integração entre agricultura e pecuária.



O evento também marcará a apresentação dos animais que participarão dos próximos leilões virtuais da AGRO FTI. Fêmeas Sindi, touros Sindi, fêmeas Nelore e touros Nelore serão ofertados nos pregões on-line que acontecem dias 12, 13, 14 e 15 de outubro, respectivamente, no Agreste Leilões.



Entre os destaques da programação está a palestra do consultor nacional Igor Bianco, com o tema “Cria 4.0 – A genética e sua contribuição em sistemas de criação mais produtivos”. Ele abordará como a genética avançada pode aumentar a eficiência dos rebanhos, reduzir custos e elevar a competitividade da pecuária.



Neste sábado (4) o 3º Dia de Campo na Fazenda Três Corações, em Gravatá (PE). - Divulgação

À frente da AGRO FTI está Marcelo Tavares de Melo, nome referência da pecuária de elite brasileira. Com um rebanho de cerca de 600 animais Sindi e 800 da raça Nelore, ele tem investido em genética, tecnologia e estratégias de mercado para transformar as raças em modelo de eficiência e produtividade.



Na Fazenda Três Corações, Marcelo está implementando um sistema de produção integrada, que inclui o cultivo de 10 hectares de milho voltados para silagem destinada ao gado. A propriedade passa a concentrar os animais de venda em leilões, o que permite melhor manejo do rebanho.



Segundo o empresário, a produção garantirá a alimentação de cerca de 200 animais destinados aos leilões anuais. “O projeto integra a produção de milho com a criação de gado, otimizando a produtividade, reduzindo custos e eliminando despesas com frete”, explica. O investimento inicial realizado foi de R$1 milhão.



Os interessados em conhecer os animais podem obter informações através deste número (81) 99881-4786.