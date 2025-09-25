Consultoria Sucesso Inteligência Empresarial faz imersão no Recife para debater com empresários e gestores estratégia de resultados

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Evento foca na apresentação interativa oferecendo acesso direto a mentores atuantes no mercado e trocas de alto nível com líderes regionais.

Nos últimos anos, a empresária Maria Helena sócia fundadora e Diretora Comercial do Grupo Sucesso além de mentora de empresários, especialista em planejamento estratégico e criadora dos métodos 3R’s e CEP tem sido procurada por empresários preocupados com a performance de suas empresas na ponta do canal de vendas que fazem sempre a mesma pergunta: por que as vendas não estão sendo feitas como planejaram:



A executiva não raro responde com uma questão perturbadora para eles: você acompanha seus colaboradores de perto; oferece a eles ferramentas de mercado que permitam eles baterem suas metas e equipes:



Os resultados, naturalmente, nem sempre são totalmente comprovados, razão pela qual eles procuram a empresa de Maria Helena que em 15 anos vem sendo demandada por indicações de clientes, embora ela não descuide da captação ativa.



O nosso modelo é de imersão dentro da empresa. Trabalhamos com prazos iniciais de um ano renováveis por mais outros, mas não abrimos mão de conhecer o negócio do cliente, suas lideranças e especialmente os modelos de acompanhamento de vendas diárias de modo que o empresário tenha informação ajustada em tempo real.



Isso não quer dizer que façamos apenas isso. Cada empresa é um caso embora possa haver similaridades o que nos processos o que demanda consultores de outras áreas para dar suporte a empresa, mas o diferencial da Sucesso é estar presente na rotina da empresa o que nos obriga a conhecer o negócio do empresário.



Ao longo dos anos, o Sucesso trabalhou com pequenas e médias empresas, cresceu fortemente no setor de panificação e no varejo de vários segmentos e atuou até mesmo com empresas do setor industrial, mantendo o foco de ajudar ferramentas de controle a motivar e avaliar a entrega de resultados.

“Trabalhamos para que o empresário tenha clareza sobre seus pontos cegos e consiga aumentar a margem e a lucratividade. Às vezes não é vender mais, é lucrar mais com o que já vende”, explica Maria Helena.



Isso acaba levando à integração de mais gente e expertise do quadro de consultores associados. Entre os principais serviços, a empresa atua com consultoria estratégica, planejamento comercial e de vendas, materiais, recrutamento e seleção, palestras, programas de liderança, mapeamento de processos e estruturação de cultura organizacional.



A Sucesso também se destaca pela Academia de Líderes, com formações em pilares de gestão comercial estratégica e foco no desenvolvimento de equipes para a geração de resultados e lucratividade.

O grupo Sucesso Inteligência Empresarial se apresenta como especialista em potencializar resultados e formar lideranças, unindo estratégia, educação corporativa e execução de alto nível para empresas que buscam crescer de forma estruturada e sustentável.



Atualmente, a companhia conecta 65 empresas que, juntas, movimentam R$1 bilhão por ano, atuando nos setores de indústria, serviços, varejo e desenvolvimento econômico.



O Grupo Sucesso Inteligência Empresarial atua em todo o Brasil e no exterior, com cerca de 80 consultores e mais de 200 projetos realizados. A empresa se diferencia por um modelo de acompanhamento próximo e prático, implementando estratégias junto aos clientes por meio das metodologias CEP (Comportamento, Estratégia e Processo) e 3R’s (Ritmo, Rotina e Resultado).



O time é formado por nomes de referência no mercado: Carolina Câmara – CEO e estrategista de negócios, especialista em alimentação e consultoria empresarial; Helen Monte – CMO, consultora e referência em liderança criativa, certificada pela WCO; Flávio Vasconcelos – Diretor de educação corporativa e especialista em Comunicação Assertiva e Não Violenta; e Maria Helena – Sócia-fundadora, Diretora comercial, mentora de empresários e criadora dos métodos 3R’s e CEP.



Mas como insiste, é uma consultoria especialista em vendas e liderança, que oferece diagnósticos estratégicos, planejamento comercial, mentorias, treinamentos e programas de desenvolvimento que transformam desafios em resultados reais.



A partir de 2022, o grupo decidiu criar um evento onde o conhecimento e as experiências de sucesso pudessem ser compartilhados com centenas de clientes e colaboradores.



Nasceu a Imersão Sucesso nos Negócios nos dias 26 e 27 de setembro de 2025, terá sua terceira edição num evento voltado para empresários e gestores que buscam ampliar seus resultados, repensar estratégias e fortalecer conexões.



A proposta de imersão prática e interativa oferece acesso a mentores experientes e atuantes no mercado, trocas de alto nível com líderes regionais, programação com foco em resultados reais e networking qualificado com empresários de todo o Brasil.



“Não é palestra para anotar e esquecer. É painel, debate e aplicação de ferramentas na prática. O adulto aprende fazendo, e é assim que vamos conduzir”, afirma Maria Helena, sócia-fundadora e diretora comercial do Grupo Sucesso Inteligência Empresarial, que também participa como uma das mantoras.

A terceira Imersão Sucesso nos Negócios acontece no Recife - REPRODUÇÃO

Quem vai participar do Imersão Sucesso nos Negócios

Carolina Câmara – Sócia e CEO do Grupo Sucesso Inteligência Empresarial, estrategista de negócios, especialista em alimentação e conselheira empresarial, com foco em tendências e inovação para crescimento acelerado.



Helen Monte – CMO do Grupo Sucesso Inteligência Empresarial, consultora empresarial, professora universitária e referência em liderança criativa, certificada pela WCO em Creative Leadership Professionals.



Flávio Vasconcelos – Diretor de educação corporativa do Grupo, especialista em Comunicação Assertiva e Não Violenta, mentor de líderes e vendedores.



Vannessa Souza – Head de Cultura do Grupo Sucesso Inteligência Empresarial, psicanalista, mentora de carreira e negócios, especialista em RH estratégico e ESG.



William Alves – Empresário e consultor na área de panificação. Fundou sua primeira padaria em 2010 e hoje comanda duas lojas e uma indústria. Formado em Administração pela UECE, com especialização em Gestão pela Fundação Dom Cabral, é dono da Padaria Vila Alves e orienta fundadores, sucessores e gestores na perpetuação de empresas familiares.



Moshe Caminha – Desenvolvedor de Negócios, sócio-fundador da RARI e especialista em estratégias de crescimento sustentável. Atua em análise de mercado, expansão e gestão de parcerias estratégicas, integrando ciência de dados, business intelligence e marketing digital para impulsionar inovação e competitividade.



Diego Santos – CEO do Instituto Diego Santos, médico pela UFPE, empresário e nutrólogo. Reconhecido por seu modelo inovador de cuidado, é especialista em emagrecimento saudável e referência em atendimento de excelência na área de saúde e bem-estar.



Amanda Aires – Secretária Executiva de Atração de Investimentos e Estudos Econômicos de Pernambuco. Economista e doutora pela UFPE, autora de livros referência em concursos e professora universitária, atua com foco em desenvolvimento econômico e gestão pública inovadora.



Bia Guirão – Advogada e ex-bancária. Chegou a gerente geral de agência aos 24 anos no Santander. Empreendedora há 10 anos e sócia da Bia Guirão Store, alia experiência em gestão e visão estratégica para transformar desafios em oportunidades de negócio.



Eduardo Rosa – Diretor da E9 Treinamentos, com sede em Santa Maria-RS. Com mais de 12 anos de experiência em treinamentos, é mentor de pessoas e negócios, especialista em Eneagrama, terapeuta corporal e analista organizacional e comportamental