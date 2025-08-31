Geração de energia no telhado virou um problema com subsídio alimentando uma crise que só faz aumentar a conta de energia

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Brasil incentivou a autogeração, mas não estabeleceu regras e volume gerado já atrapalha setor de energias renováveis e seus altos investimentos

Clique aqui e escute a matéria

Os consumidores estavam comemorando o Dia dos Pais no último dia 10 e não perceberam que depois do almoço o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) precisou tomar uma decisão drástica. Desligar toda a geração eólica e solar centralizada despachada pelo ONS precisou ser desligada para manter o equilíbrio do sistema em 60Hz.



O motivo de medida tão radical foi porque foi que em determinados períodos daquela dia a oferta de energia gerada por fontes renováveis superou significativamente a demanda, levando à necessidade de intervenções operacionais pelo ONS. O ponto mais crítico foi entre 13h e 13h30, com carga total de 57,8 GW, dos quais 21,7 GW - cerca de 38% - vieram de MMGD.



Diversificação



MMGD é a sigla usada no setor elétrico para Micro e Minigeração Distribuída (MMGD), Ela representa um avanço importante para a diversificação e sustentabilidade da matriz elétrica brasileira e hoje nos telhados de casas e empresas já representam 42.712 MW e 17,6% de toda energia disponível representando um sucesso de público e de investimentos dos consumidores que apostaram na ideia de gerar parte de sua energia no teto de suas casas e empresas.



Porém mesmo com tanto sucesso, o setor de MMGD ainda é subsidiado e parte desse benefício é pago todos os meses pelos vizinhos de quem gera parte de sua energia através da cobrança da Conta de Desenvolvimento Energético.



Parques eólicos sofrem com o mão deszpacho da eneregia gerada pelo ONS. - Divulgação

Mais subsídios



É a mesma que também dá subsídios às empresas que geram energia solar e eólica em grandes plantas, a energia gerada na Amazônia que os irmãos Batista que compraram a distribuidora insolvente e mais recentemente a isenção de pagamento para quem consome até 80 quilowatts/mês anunciada pelo presidente Lula.



O problema é que a MMGD cresceu demais e virou um problema não só para quem não tem telhado gerando energia solar como para o setor elétrico, especialmente dos projetos de energia renováveis que agora tem excesso de geração que foram implantados aproveitando os recursos naturais, mas a perspectiva de venda ao mercado e que agora enfrentam o problema de não terem essa energia aceita (o nome técnico é despachada) pelo ONS que no caso da MMGD não pode deixar de recebê-la.



Conexão direta



Isso acontece porque ela é entregue a uma distribuidora estadual que a integra ao seu sistema e, consequentemente, naquele período deixa de comprar a energia de outras fontes, inclusive as de usinas eólicas e solar gerada em parques distribuídos pelo Brasil.



Mas isso é um problema para o ONS que vem tendo que gerenciar um número de acessos de fontes intermitentes que obrigam a aumentar os níveis de seguranças e redundância.



Desafio na operação



O ONS reconhece que crescente participação das fontes renováveis variáveis, como solar e eólica, e em especial a MMGD, mas reconhece que impõe novos desafios para a operação diária, sobretudo relacionados à previsibilidade e à disponibilidade total dessas fontes ao longo do dia.



Na verdade, o ONS já vem atuando junto com o Ministério de Minas e Energia, Aneel e EPE para avançar em soluções que poderão trazer ainda mais segurança e confiabilidade para o Setor Elétrico Brasileiro e apoia, por exemplo o uso de baterias para o armazenamento de energia, mas cobra uma regulação para MMGD.



Geração de Energia Eólica. - Divulgação

Novos ajustes



No dia a dia o que o ONS cobra é a definição de novos ajustes de modo a se beneficiar cada vez mais de flexibilidade no sistema, com fontes de energia controláveis, que nos atendam de forma rápida para termos o equilíbrio entre a oferta e a demanda de energia, especialmente nos horários em que temos as chamadas rampas de carga ou em momentos de carga reduzida.



O que ele chama de avançar numa agenda de aprimoramentos regulatórios que possibilitem a coordenação de modo mais efetivo com os operadores das redes de distribuição mesmo na ocorrência de cenários críticos caracterizados pelo esgotamento de margem de regulação na rede supervisionada pelo ONS. Em outras palavras: o ONS cobra ajuste na regulação porque a atual está se mostrando insuficiente.



Virou problema



O problema é que energia demais sendo gerada para consumo de menos e festejada MMGD acabou virando um problema para o setor pelo seu sucesso.



No ano passado, no dia 7 de fevereiro, às 14h15, o ONS comunicou o recorde na demanda instantânea de carga do Sistema Interligado Nacional atingindo 101.860 MW, que estava sendo atendido majoritariamente (92,4% da carga ) pela geração hidráulica e a Micro e Minigeração Distribuída influenciado pelas elevadas temperaturas e o retorno às aulas em quase todo o país.



Curtailment

Isso para quem investiu num sistema de placas no teto é muito bom. A energia gerada estava naquele dia fornecendo toda energia ou a maior parte da energia que o Brasil precisa. Mas o fato é um desastre para empresas e investidores que investiram bilhões em parques eólicos e solar que tiveram sua energia gerada não despachada pelo ONS.



Essa não entrega tem um nome bonito. Curtailment que é a redução ou o corte da produção quando a geração excede a capacidade de consumo ou transmissão do sistema. Na prática, um enorme desperdício de energia limpa.



Grandes perdas



No primeiro semestre deste ano, o corte de energia gerada chegou a 25% em Minas Gerais, 24% na Bahia, 20% em Pernambuco, 19% no Piauí, 16% no Ceará e Rio Grande do Norte, 11% em São Paulo e 7% na Paraíba. E isso tende a crescer com a implantação de mais MMGD.



No Brasil está se consolidando o entendimento de que subsídio é para sempre, que quem não faz pressão no Congresso como os consumidores atendidos pelas distribuidoras pagam a conta e que até incentivos a geração de energia limpa levou acabou inviabilizando o investimento na construção de parques de geração.

O Porto de Suape estará pela segunda vez, na Ficomex 2025 em Goiania. - Divulgação

Suape na Ficomex



O Porto de Suape estará pela segunda vez, na Ficomex 2025 realizada nos dias 4, 5 e 6 de setembro, no Centro de Convenções de Goiânia.A iniciativa reforça o compromisso do Porto de Suape em consolidar-se como na rota do mercado agrícola.



A estatal portuária reunirá colaboradores e representantes da Sua Granéis, empresa responsável pelo terminal de granéis sólidos do atracadouro, em busca de parcerias estratégicas para viabilizar a operação de grãos via Suape e atender à crescente demanda da região do centro-oeste.



Pirataria



A investigação da Polícia e da Receita Federal no caso do envolvimento da fintechs tem a ver com o volume de perdas por falsificação de milhares de produtos pelo crime organizado.



O Fórum Nacional contra a Pirataria e a Ilegalidade (FNCP) estima que os prejuízos econômicos causados pelos mercados ilícitos no Brasil foram multiplicados por cinco em 10 anos, passando de R$100 bilhões em 2014 para R$480 bilhões em 2024.



E entre os setores mais afetados estão vestuário, bebidas alcoólicas, equipamentos esportivos e de higiene e mais fortemente combustíveis. O acompanhamento da FIESP, para São Paulo, revela que entre 2020 e 2023 os mercados ilícitos cresceram +17,5%.



HFN – Hotel & Food



De 5 a 7 de novembro de 2025, no Pernambuco Centro de Convenções tem a HFN – Hotel & Food Nordeste, feira que conecta fornecedores de produtos e serviços às principais redes hoteleiras, pousadas e empreendimentos de hospitalidade da região.



Em paralelo acontecerá o Fórum de Hospedagem e Alimentação do Nordeste (FHAN) debaterá a hotelaria como inovação, inteligência artificial, vendas, custos, distribuição e tendências globais do setor. O FHAN tem patrocínio da Prefeitura do Recife com organização do Hotelier News e realização da HFN – Hotel & Food Nordeste com a ABIH-PE.



Taylor Swift casamento na bols ade apostas - Divulgação

Taylor Swift



A união da popstar Taylor Swift com o astro da NFL Travis Kelce, que já ultrapassou 30 milhões de curtidas agora pode render prêmios aos apostadores na Polymarket, uma plataforma norte-americana de jogos, que aceita apostas sobre uma possível gravidez da cantora ainda em 2025 após o anúncio do noivado. Mas o mercado de predição não se limita à gravidez existe apostas para o local da cerimônia, com Tennessee liderando (28,6% de chance), seguido por Kansas City (20%) e Los Angeles (14,3%).



Recife Burger



Nesta terça(2) no Dom Black de Boa Viagem, tem o lançamento da sexta edição do Recife Burger Gourmet By Restaurant Week. O evento liderado pelo empresário Léo Barbosa terá a presença do CEO nacional do Restaurant Week, de Fernando Reis, que estará em 16 operações na cidade de 5 de setembro a 05 de outubro. Entre eles, os restaurantes Tapa de Cuadril Tacaruna, Vila Torre, Fuá e Brasa, Coco Bambu, La Brasa, entre outros.



Na 20ª Expolagoa



Nos dias 26 e 27 de novembro, o Centro de Eventos do Ceará recebe a 20ª edição da Expolog — Feira Internacional de Logística que nas últimas edições reuniu mais de 19 mil participantes, atraiu expositores de 25 estados e 18 países e movimentou cerca de R$32 milhões em negócios.



A feira promove em paralelo o Seminário Internacional de Logística, o Seminário de Logística no Agronegócio, a Feira do Agronegócio, rodadas de negócios, visitas técnicas e uma agenda estratégica de reuniões setoriais na Arena Expolog.



Crime na prática



Em Fortaleza, o bairro Vicente Pinzón pediu ajuda da Secretaria Municipal de Educação (SME) para que todas as unidades retomassem as aulas segunda-feira (1º) em segurança. As 16 escolas e Centro de Educação Infantil (CEI) e o entorno das creches e escolas vêm sendo afetadas por disputas de facções na região Ao menos quatro escolas deste bairro chegaram a ficar totalmente sem aulas durante algum momento desta semana.



Masterboi tem vaga spara PCD - Divulgação

Vagas para PCD



A empresa Masterboi vai marcar presença no 10º Campeonato Pernambucano de Atletismo Master, que será realizado neste final de semana com um objetivo diferente . O Time de Cultura e Pessoas da empresa vai participar do evento com equipe para captar currículos PCD. A empresa como várias indústrias têm dificuldades de completar a taxa obrigatória de 5% de PCD no seu quadro por falta de candidatos.



Óculos para PCD



Um dispositivo criado por alunos do IFPE, campus Recife e que atua como um radar pessoal utilizando sensores infravermelhos e ultra sônicos para detectar obstáculos e emitir sinais sonoros e vibrações e alertar o usuário com precisão e garantir mais autonomia e segurança a cada passo de pessoas com deficiência visual será apresentado como destaque de acessibilidade do Prêmio Inova, que será entregue em Brasília nos dias 2 e 3 de setembro, durante o Painel Telebrasil 2025.



O prêmio é promovido pela Confederação Nacional da Tecnologia da Informação e Comunicação. O aplicativo oferece recursos adicionais, como informações meteorológicas, detecção de luminosidade e assistência em transporte público.



Abono do PIS para os Empregados Domésticos.jpg - Divulgação

Abono do PIS

O Instituto Doméstica Legal lançou uma campanha pelo “Abono do PIS para os Empregados Domésticos” .O objetivo é chamar a atenção para a exclusão dos empregados domésticos do direito ao abono salarial do PIS, e pressionar o Congresso Nacional e o presidente Lula, a sancionar a Lei que dará este direito ainda este ano. Atualmente, são 5,7 milhões de trabalhadores no setor, dos quais 5,3 milhões (93%) são mulheres e 3,7 milhões (70%) são mulheres negras.