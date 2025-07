Para Maílson da Nóbrega, Lula erra ao escalar embate político com Trump, mas acerta ao entregar tratativas de negociação a Alckmin

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Na conversa que teve com jornalistas do Jornal do Commercio, no programa “Tudo é notícia” , apresentado pelo comunicador Tony Araújo, o ex-ministro da Fazenda, Maílson da Nóbrega criticou o comportamento do presidente Lula.



Sobre a forma como ele tem usado o “verdadeiro presente” que Donald Trump lhe deu ao exigir uma coisa impossível, a partir de uma chantagem tipo "Ou vocês livram o Bolsonaro dá cadeia ou vocês vão sofrer com a tarifa de 50%", para melhorar sua popularidade e lembrou que essa estratégia tem prazo de validade.



O presidente vem embarcado numa coisa muito, muito intensa neste ano, disse Nóbrega. Mas isso tem prazo de validade. Ou seja: quando existe uma ameaça à sistemática de um país, a sociedade costuma se mobilizar e costuma se unir.



Noutros países



E a gente já está vendo isso. E também não acontece só no Brasil. Noutros países, por exemplo, na eleição realizada na Austrália, na Romênia, no Canadá, na Alemanha, todos os candidatos que criticaram o Trump venceram. E mesmo no período sem eleições existe essa união. Só que isso tem, como eu disse, prazo de validade.



O problema para o presidente, advertiu Nóbrega, será daqui a três, quatro meses, seis meses, um ano quando - se a tarifa for implementada – e ser possível avaliar como isso vai prejudicar a popularidade do Lula. “Por que virá desaceleração da atividade econômica, queda das exportações, provavelmente o dólar vai ficar mais caro, o que significa mais inflação.” previu.



Efeito popular



Mailson da Nóbrega disse que a combinação de alta inflação, resultado do que chama de “maluquice” do Trump com desaceleração da economia - que gera desemprego - pode afetar diretamente a popularidade do presidente no futuro.



Ele está lucrando no curto prazo, mas perderá no longo prazo. Por outro lado, nenhum líder no mundo que eu tenha lido ou visto na minha vida pública e acadêmica adotou um discurso confrontacionista com o Donald Trump.



O vice-presidente Geraldo Alckmin em reunião com empresas da área de tecnologia no Palácio do Planalto em Brasília - Foto Cadu GomesVPR

Geraldo Alckmin



Apesar das restrições ao comportamento do presidente, Nóbrega reconheceu que Lula fez o correto quando entregou as conversas técnicas para o vice-presidente Geraldo Alckmin. E agora quando o Itamaraty faz uma representação na OMC.



“Porque ficou evidenciado que o Brasil deve usar todos os canais possíveis de transmissão da posição brasileira sob pressão sobre o público americano, para esclarecimento da situação. Tudo deve ser tentado. Claro que, em algum momento, tem que parar de fazer reunião. Mas eu acho que o vice-presidente Alckmin é um homem experiente, certamente já tem essa avaliação.



Mobilização lá



Para o ex-ministro da Fazenda, a cadeia produtiva americana que usa produtos brasileiros, insumos, commodities e matérias primas, (o Brasil é o segundo maior exportador de aço para os Estados Unidos, usado na fabricação de automóveis, de eletrodomésticos de equipamentos), deve ser mobilizada e acho que isso já está sendo feito.



Por outro lado, eu observo que essa maluquice é tão contra a lógica do comércio global que não faz jus ao fato de os Estados Unidos terem a maior quantidade de prêmios Nobel de economia. Não está escrito em nenhum livro de Economia que o comércio entre os países têm que ser equilibrados - como o Trump está querendo - nessa idéia de tarifa recíproca.



Próximas eleições



Eu acho que, muito provavelmente, se o dano à economia americana continuar com a imposição dessas tarifas, como fatalmente deve acontecer, dificilmente o Partido Republicano vai eleger o próximo presidente da República. O próximo presidente tende a ser um presidente Democrata. Mas quem quer que seja do Partido Democrata voltando ao poder nos Estados Unidos, tudo isso vai ser desmontado. Porque o que o Trump montou é uma aberração.



- Estamos falando do país que criou o ambiente que levou à prosperidade do pós-guerra com regras internacionais de relacionamento entre nações, que é o relacionamento baseado em regras e não em poder bélico, econômico.



Voltando ao passado



Mas ele (Trump) está destruindo tudo isso. Está voltando a ser a lei da selva, que prevalecia entre o século XVIII e XIX. Então, lidar com esse homem requer serenidade, o uso de instrumento democrático e diplomático adequados e mobilização das empresas e dos importadores de produtos para demovê-lo. Pelo menos em parte dessa maluquice. Violar contratos, ameaçar aliados, querer interferir nos países, isso é simplesmente inacreditável.



Nóbrega também falou de seu interesse pela História Americana. Eu tenho acompanhado e estudado a história dos Estados Unidos há algum tempo. Já fiz viagens para conhecer os sites, os locais das grandes batalhas e da Guerra de Independência.



Perda de prestígio



Então, a consequência disso tudo é: em primeiro lugar, a perda de confiança nos Estados Unidos. Ele não é mais o parceiro confiável que era para o futuro; Em segundo, a perda pelos Estados Unidos do chamado soft power, ou seja, o poder brando. É uma coisa inacreditável que estava vivenciando. O mundo foi tomado de surpresa, de choque.



Mailson da Nóbrega também comparou o comportamento dos presidentes da China e do Brasil. A China ficou calada na dela. E atuou para uma construção que fosse a melhor para o país. Aqui o Lula, aproveitando esse “presente” do Trump, inflama o discurso. Lula chamou o Trump de irresponsável.



Ganhando o que?



E ainda falou do BRICS. “O Lula tocou num ponto que não deveria ter tocado, nessa questão do comércio em moeda local. Isso afeta diretamente os interesses do Trump. Ele acha que isso vai gerar um problema sequíssimo para os Estados Unidos. Não é verdade. Mas é nisso que ele está pensando. Tanto que ameaçou punir os membros, os países membros do BRICS se eles levassem adiante essa idéia de eliminar o dólar nas transações entre os participantes do grupo.



E Lula, numa entrevista a um a CNN dos Estados Unidos (uma importante empresa de TV a cabo) disse que se o Trump tivesse feito isso no Brasil seria preso. Para que falar isso? Você pode dar uma de herói e perder. Qual é o ganho disso para o Brasil? O presidente Lula deve apostar no que dispõe, de uma diplomacia competente, experiente. E procurar os caminhos certos ", finalizou.

Itaú cria plataforma para atender pequenos empreendedores com apoio de IA

Pedro Prates Diretor Itaú Emps. - Divulgação

Itaú Emps



O Itaú, através do Itaú Empresas, está anunciando o Itaú Emps, um banco inteligente e seguro criado para o segmento de pequenos empreendedores que buscam auto-serviço, experiência prática e personalizada e apoio na gestão financeira de suas empresas. O novo produto estará disponível a partir de hoje (24)



Em um aplicativo (app) sem cobrança de mensalidade, ele entrega produtos e serviços imprescindíveis para esse público, passando por pagamentos e recebimentos, além de integração para aquisição de crédito. O uso de Inteligência Artificial generativa é um grande diferencial do Itaú Emps: por meio dela, os empreendedores têm acesso a uma assessoria contextualizada e personalizada que tira dúvidas, traz informações de negócio e apóia na gestão.

Itaú Emps, um banco inteligente e seguro criado sob medida para os pequenos empreendedores. - Divulgação



Pequenas empresas



Focado inicialmente em negócios de sócio único cujo faturamento varia, em média, entre R$200 mil e R$3 milhões anuais. Segundo o banco, o Itaú Emps foi cocriado com empreendedores ouvidos numa pesquisa realizada pela Quest que ajudou a desenvolver uma solução financeira inteligente, prática e segura, conectada com o seu dia a dia. Clientes que têm o perfil e interesse no Itaú Emps podem solicitar a abertura de conta pelo aplicativo disponível na Apple Store e Play Store, em uma experiência que leva cerca de três minutos.



Segundo explica Pedro Prates, diretor do Itaú Emps, a pesquisa inédita “Do caderninho à inovação: os novos caminhos do empreendedor brasileiro”, realizada pela Quest para o Itaú Emps, revelou uma oportunidade: empreendedores buscam soluções financeiras que aliem tecnologia, apoio consultivo e segurança como pilares fundamentais.



Conexão ODS



De 7 a 9 de agosto, no Hotel Senac Barreira Roxa, Natal (RN)recebe 2ª edição do Conexão ODS, um dos mais importantes encontros de lideranças empresariais do Nordeste, evento que reunirá nomes como: Nathalia Arcuri, Alcione Albanese, Marcel Fukayama, Luciana Costa, Eduardo Lyra, Luis Meyer, Ana Fontes, Mafoane Odara, Paulo Câmara e Maren Costa, com a finalidade de fomentar parcerias e soluções inovadoras que aceleram a Agenda 2030 e impulsionam a transição para um mundo mais sustentável, promovido por Somos Um, Pacto Global – Rede Brasil, Sebrae RN e Centro Sebrae de Sustentabilidade.



Cavalgada de Santana



Neste sábado (26) tem a XXII edição da Cavalgada de Santana, tradicional evento cultural que resgata práticas históricas da pecuária pernambucana reunindo cavaleiros, amazonas e vaqueiros que compartilham a admiração pelas tradições das tropas e boiadas. A realização é da Pousada da Paixão e do Haras da Paixão, em Nova Jerusalém, Brejo da Madre de Deus.

A concentração da tropa será às 11h, será nos jardins da pousada com percurso de três quilômetros até o Haras da Paixão, na Fazenda Mandacaru. A Masterboi, uma das maiores indústrias frigoríficas do Brasil. Possui plantas em Nova Olinda (TO), São Geraldo do Araguaia (PA) e Canhotinho (PE) após o evento.



Brisanet 1,5 milhão



A operadora Brisanet ampliou a cobertura dos serviços e na base de clientes em junho de 2025. Na categoria banda larga fixa, atingiu a marca de 1.516.862 assinantes e obteve crescimento orgânico de 4,4 mil novas casas conectadas no mês. A atuação da empresa abrange 158 municípios nos nove estados do Nordeste, com capacidade de atendimento para mais de sete milhões de domicílios.



Fórum Mulheres



Nesta sexta (25) a tributarista, Mary Elbe Queiroz vai debater com outras mulheres sobre “Planejamento Empresarial com a Reforma Tributária” 2º Fórum Internacional de Mulheres, em Curaçao, no Caribe. O evento é exclusivo para o público feminino e acontece até a próxima terça-feira (29).



Hub da Azul



A Azul liderou o transporte de passageiros nos seis primeiros meses deste ano no Recife, onde mantém o seu maior hub no Nordeste. A partir do Aeroporto Internacional dos Guararapes foram transportados mais de 1,49 milhão de clientes, no período, 232 mil passageiros apenas em junho.



A Agência Estadual de Tecnologia da Informação de Pernambuco (ATI) foi selecionada entre os finalistas do Agile Trends GOV 2025, principal conferência nacional dedicada à disseminação de métodos modernos de gestão, agilidade organizacional e inovação no setor público. A premiação acontecerá no dia 26 de agosto, em Brasília (DF) - durante o evento Agile Trends GOV 2025.



Inscrições para curso de Bartender. - Divulgação

Curso de Bartender



O Senac Pernambuco (Recife) abriu inscrições para duas novas turmas do curso de Bartender, formação que prepara profissionais para atuarem com excelência em bares, restaurantes, eventos e outros espaços que demandam atendimento especializado em bebidas. A primeira turma será realizada de 28 de julho a 26 de novembro, com aulas às segundas, quartas e sextas, das 18h às 22h. Avenida Visconde de Suassuna, 500, Santo Amaro Investimento: 6x de R$ 77,84 (turma 1) e 12x de R$ 56,67 (turma 2)