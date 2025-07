Novos empreendimentos e a conclusão da Abreu e Lima reposicionam Suape na produção de combustíveis e operações de logística no Brasil

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Na conversa que teve, nesta quarta-feira (10), no Debate da Rádio Jornal com a comunicadora Natalia Ribeiro, o presidente do Complexo Portuário de Suape, Armando Bisneto disse acreditar que os projetos em execução no território do porto devem reposicionar Pernambuco no cenário regional com destaque para os de produção de e-metanol, um novo terminal de Gás Natural, ampliação do parque de tancagem e conclusão do Trem 2 da Refinaria Abreu e Lima.



Armando Bisneto, entretanto, disse que o Governo de Pernambuco está trabalhando para que o projeto da ferrovia Transnordestina chegue até Suape, cujas negociações com a Infra S.A. estão avançando para a micro localização do traçado de nove quilômetros da ferrovia que adentra ao território do porto.



Terminal verde



Ele destacou que Suape está empenhado em se apresentar para os investidores como o terminal portuário mais sustentável do Brasil transformando o diferencial de estar incrustado numa área de 17.300 hectares, dos quais 59% de mata preservada sob responsabilidade da estatal que controla o complexo.



Isso confere ao porto pernambucano uma condição única para o futuro como complexo industrial e portuário sustentável. O Complexo Portuário de Suape tem previsão de investimentos na ordem de R$46 bilhões em 12 empreendimentos de grande porte.



Armando Bisneto, Presidente de Suape. - Tião Siqueira/JC IMAGEM

Visão de futuro



Convidada para debater com Armando Bisneto, a economista e consultora de planejamento, Tânia Bacelar destacou a importância de Suape para Pernambuco que hoje já representa 10% do PIB de Pernambuco tendo um peso igual ao do Pólo de Confecções do Agreste, mesmo estando em apenas dois municípios.



Bacelar destacou que Suape é um caso único de projeto de estado desde Eraldo Gueiros que os governadores vêm construindo. E afirmou, corroborando os dados de Armando Bisneto, que Suape foi responsável pela estruturação de uma nova base industrial de Pernambuco que hoje dialoga com o mundo moderno, está bem posicionado no médio prazo, mas que precisa estar atento para o futuro.



Pauta de governo



A economista alertou numa espécie de “pauta” para Armando Bisneto, a governadora Raquel Lyra e os deputados de Pernambuco para um olhar mais estratégico a respeito da ferrovia Transnordestina.

Segundo ela, a ferrovia que liga Eliseu Martins (PI) aos portos de Pecém (CE) e Suape (PE) precisa ser vista como um empreendimento que precisa ser ligado ao contexto da integração sul-americana e, portanto, deve se conectar à ferrovia Norte-Sul.



Economista Tânia Bacelar no debate da Radio Jornal. - Tião Siqueira/JC IMAGEM

Olhar para o mar



“Quando olhamos os projetos estratégicos desenhados pelo governo federal na área de ferrovias, não existe conexão da Transnordestina com os demais ramais em desenvolvimento. Ela termina em Eliseu Martins o que é insuficiente em termos de acesso a todo o conjunto de obras que se projeta. Isso quer dizer que o Nordeste precisa atentar para isso e entrar no debate para se inserir’, afirmou a economista.



Armando Bisneto concorda com a economista e revelou que Suape tem articulações para capturar cargas geradas pelo agronegócio em outras regiões. Esses embarques têm se revelado problemáticos pela inadequação dos portos no Sudeste de suportar a expansão da produção gerada pelo agro. “Suape quer disputar cargas que ficam até 14 dias parados nos portos do Sudeste oferecendo uma conexão imediata que compensa o deslocamento rodoviário" disse Armando Bisneto.



Brasil offshore



Tânia Bacelar recomendou que Suape passasse a ter um novo olhar sobre a indústria de energia eólica do qual foi pioneiro. Mas agora voltado para a produção offshore onde o Brasil estará inserido pelas suas vantagens competitivas com o uso da plataforma continental como nova área de instalação das mega-turbinas. Para ela, o Nordeste deve ser a nova fronteira de geração de energia no mar no longo prazo e que esse cenário precisa estar no radar de Suape.



Para o curto prazo, Armando Bisneto anunciou que estão sendo finalizados os preparativos para a chegada das dragas que farão a dragagem do porto interno prevista para ser executada em apenas cinco meses (pela potência conjunta das dragas alocadas) e a definição das construtoras que vão cuidar das obras do Trem 2 de Suape que devem mobilizar pessoal em janeiro de 2026. Ele disse que, ao contrário de 2013 e 2014, essa nova fase será feita por um número menor de profissionais, porém muito mais especializados que os do passado.



Debate na Radio Jornal com o presidente de Suape, Armando Bisneto e a economista Tânia Bacelar. - Tião Siqueira/JC IMAGEM

Força da Rnest



“A importância da Rnest pronta pode ser medida pelo fato de que hoje ela gera R$1,6 bilhão em ICMS/ano e nos 250 municípios onde ela paga ISS, Ipojuca é o quarto que mais recebe com quase 75 milhões. Quando o Trem 2 estiver pronto, a tendência é que a gente dobre esses números, disse o presidente de Suape” esclareceu Armando Bisnero.



Ainda segundo ele, também estão com canteiros de obras abertos, o futuro TUP da Maersk que tem prazo de inauguração em junho de 2026. O TUP será o equipamento mais moderno da APM Terminals, subsidiária da A.P. Moller-Maersk com alto nível de automação e deve receber os novos navios da Maersk que funciona a gás natural e em breve com e-metanol, um combustível que será produzido em Suape pela European Energy e GoVerde.



Olhar futuro



Para Tânia Bacelar do ponto de vista de curto e médio prazo, Suape está adequadamente posicionada e essas novas plantas trarão muito mais valor agregado que as demais. O que só reforça a necessidade de o governo de Pernambuco pensar no longo prazo.



Suape é certamente o maior cluster integrado de desenvolvimento regional pela amplitude de suas atividades. E isso fica mais evidente quando outro cluster como o Porto Digital se soma a ele agregando os serviços que dialogam com o futuro. É um bom exemplo de nossa capacidade e da diversidade de nossa economia. Mas precisamos pensar agora onde Suape vai querer estar no futuro quando esse novo cenário se apresentar real.

Após crise do IOF, Gleisi e Haddad se reúnem com Hugo Motta para buscar saída, mas sem perdeu o IOF. - Antonio Cruz/Agência Brasil

O brabo liso



Na residência oficial da Câmara dos Deputados, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e a ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann e o Advogado-Geral da União (AGU), Jorge Messias disseram ao anfitrião e ao presidente do Congresso Nacional, senador Davi Alcolumbre que o governo não abrirá mão dos termos do decreto que aumentou as alíquotas do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF).

E ainda vazaram a informação para a Imprensa. Mota e Alcolumbre por sua vez não se comprometeram com nada. Até porque a atual decisão do ministro Alexandre Moraes suspendeu a cobrança do IOF como os parlamentares desejam. Vão dizer ao ministro do STF que podem negociar desde que o governo não seja inflexível. SE a posição do governo for essa mesmo é um caso raro onde um sujeito liso se apresenta como brabo...



Trino na Multimodal



O Grupo Trino estará na feira Multimodal Nordeste 2025, que acontece de 5 e 7 de Agosto, no Recife Expo Center. A empresa vai lançar a metodologia Logística 360 e apresentar ao público o inovador carrinho tubular, que foi desenvolvido pela equipe de melhoria contínua do grupo para atender à Whirlpool e foi premiado pela líder global em eletrodomésticos.



HUB Automotivo



O CIn da UFPE e o HUB_Automotivo_PE, Stellantis em parceria com a Facepe está lançando o Edital Inbarcatel (FACEPE 24/2022) com o objetivo selecionar e apoiar projetos de inovação tecnológica com aplicação prática no setor automotivo, a serem desenvolvidos por equipes compostas por alunos de graduação e pós-graduação, sob orientação técnica.

Os projetos aprovados terão até cinco meses para execução e poderão receber até R$21 mil em bolsas, a depender do número de propostas contempladas. Os projetos selecionados para a segunda fase serão convocados para defesa de Pitch no dia 24 de julho.



Rio Ave no Paiva



A construtora Rio Ave vai oferecer no Paiva, neste sábado (12), no seu showroom localizado ao lado do Empório e dos residenciais Essenza e Unique, ação para toda a família com recreação infantil, voz e violão e um coquetel. A proposta é aproximar e proporcionar uma relação de vizinhança dos futuros moradores do bairro, e visitantes, com a infraestrutura existente. Esta ação será realizada uma vez por mês, a partir deste mês.



Brasil comemora o dia da PIzza - Divulgação

Pernambuco Pizza



Em comemoração ao Dia da Pizza, celebrado nesta quarta-feira (10) , levantamento inédito do iFood trouxe dados curiosos sobre o consumo de pizza no Brasil. Ano passado a plataforma entregou mais de 103 milhões de pedidos de pizza. Pernambuco está entre os 10 estados que mais consomem o prato, ocupando o 8º lugar. Mais de 17 mil novos estabelecimentos foram cadastrados na plataforma, sendo 98% pequenos e médios empreendedores.



Primeiro Semestre



O Recife Convention & Visitors Bureau fecha balanço positivo dos trabalhos realizados até junho. Foram 230 eventos trabalhados e captados outros 14 eventos. O público estimado foi de mais de 32 mil pessoas em um total de 50 dias de evento, o que gerou um impacto econômico de mais de R$50 milhões. Além disso, o Recife CVB apoiou 69 eventos.



Atlantic no GGTI

A Atlantic Data Centers faz sua estreia em eventos do setor de tecnologia com a participação no GGTI, que acontece hoje (10) e amanhã (11), no Recife Expo Center. O CEO da empresa, Daniel Gomes fará palestra sobre o tema “Atlantic: o novo Data Center do Nordeste”. O Recife1 terá certificação Tier III do Uptime Institute e já se posiciona como peça-chave da infraestrutura digital do Nordeste.

Dirceu Rodolfo TCE PE - Divulgação

Nova Cautelar

O Conselheiro do TCE, Dirceu Rodolfo decidiu conceder a cautelar para suspensão do resultado do edital e na tramitação da Licitação nº 027/2025 (Processo 2887/2025), promovida pela

Companhia Pernambucana de Saneamento – Compesa, cujo objeto é a prestação de serviços de cobrança administrativa e judicial ativa. O processo ainda será analisado pela Primeira Câmara do TCE e o Governo pode recorrer, no próprio TCE.



Scale Tank

O Recife receberá pela primeira vez o “Scale Tank”, um evento de investimento que busca produtos ou negócios inovadores e com poder competitivo no mercado para receber suporte do fundo de investimento “Equity Scale” no dia 22 de julho e terá como sede o JCPM Trade Center, no Pina, Zona Sul do Recife, em evento exclusivo para convidados. O projeto é liderado pelo empresário pernambucano Raphael Mattos, que é o gestor do fundo de investimentos.



Ceará 2026

As investigações sobre as emendas do deputado cearense Junior Mano pela Polícia Federal (PF) que envolvem também os deputados Eunício Oliveira (MDB), Yuri do Paredão (MDB) e José Guimarães (PT), líder do Governo Lula na Casa podem influir nas eleições majoritárias do Ceará em 2026. Mano, o deputado mais votado em 2022, era um dos nomes listados para disputar uma das vagas ao Senado em 2026 com José Guimarães.



Petrolina Lisboa

Um passageiro que precisar ir a Petrolina nesta quarta-feira (10) vai pagar exatos R$9.249,64 por uma passagem de ida e volta pela Azul. Se preferir ir para Lisboa pela TAP, também nesta quarta-feira (10) e voltar nesta quinta-feira (11) pagará R$ R$8.217,06 pela TAP - Air Portugal.