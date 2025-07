Governo reclama de subsídio, mas dará isenções para carros mais baratos em novo programa para ajudar montadoras com fábricas no Brasil

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Acredite. O governo do PT vai (mais uma vez) ajudar a indústria automobilística nacional. Desta vez a ajuda atende pelo nome de Carro Sustentável e está sendo articulada pela Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores com um argumento inusitado. “É cada vez mais evidente que estamos recebendo um fluxo perigoso de veículos chineses para o nosso mercado, com um Imposto de Importação abaixo da média global que não geram valor agregado nacional e geram pouquíssimos empregos” com diz o Presidente da Anfavea, Igor Calvet.



Desde que Lula trabalhava na Villares que o governo subsidia montadoras. Está na história de todos os governos de Lula e nos de Dilma Rousseff. No atual, o setor automobilístico tem isenções de R$ 9,63 bilhões que inclui o novíssimo MOVER, lançado em junho do ano passado, além dos R$ 2.16 bilhões em programas de isenções para Motos, Táxi, PCD e Transporte Coletivos (ônibus). O Mover prevê R$19,3 bilhões em créditos financeiros entre 2024 e 2028.



Carro Sustentável



A proposta do Carro Sustentável cujo título não contempla nenhum carro elétrico já que a indústria nacional não o produz nenhum está ancorada em critérios como potência, eficiência energética, combustível e reciclabilidade, além da exigência de ser produzido no país. Olhando o que hoje tem na prateleira dá para encaixar carros como o Chevrolet Onix e Ônix Plus, Fiat Argo, Cronos e Mobi e Renault Kwid.



No fundo a proposta é bem simples: beneficiar veículos 1.0 flex, ou seja, que podem rodar com gasolina ou etanol e com potência abaixo de 90 cavalos. São versões dos chamados carros populares, com alíquotas de IPI hoje em 7%. O que significa dizer que enquanto Haddad diz que é preciso cortar os gastos tributários o governo está (mais uma vez) dando subsídios ao setor que mais tem acesso ao Palácio do Planalto.



Locadora e frotista



O problema desse tipo de benefício é que hoje ele virou uma mão na roda para as locadoras e empresas frotistas. Eles compram metade dos carros vendidos pela indústria nacional e compram exatamente esse tipo de veículo com preços muito menores que os aplicados na ponta. Dito de outra forma, o Carro Sustentável vai servir para as montadoras garantirem um mercado que já é delas e as locadoras e frotistas renovarem suas frotas com preços baixos. Normalmente apenas 10% dos carros classificados vão ser adquiridos por pessoas físicas.



Até porque isso já aconteceu várias vezes. Em 2023, o governo Lula lançou um pacote para incentivar vendas de carros populares e renovar frota de caminhões e ônibus. Naquele ano, o programa somou R$1,5 bilhão e foi pago a partir da antecipação de parte da reoneração do diesel, em R$0,11 por litro. Na verdade, quem comprou foram os frotistas, as empresas de ônibus e as locadoras. Os caminhoneiros autônomos oficialmente os alvos do programa compraram menos de 5% dos veículos.



Presidente da Anfavea, Igor Calvet. - Divulgação

Limite de preços



A novidade do programa agora é que o desconto é no imposto cobrado e não haverá limite de preço do carro. Porém, como os critérios amarram as características dos veículos, a tendência é atingir principalmente carros populares.



O fato novo desse programa é o motivo: a chegada dos carros chineses. Nesta terça-feira(7) o Presidente da Anfavea, Igor Calvet reconheceu a crise do setor ao dizer que com a produção acumulada no semestre foi de 1.226,7 mil unidades o semestre foi salvo semestre, com as vendas de 60% dos embarques para a Argentina.



Adiando crises



O presidente da Anfavea sabe que programas como o Carro Sustentável apenas adiam uma situação mais grave que se avizinha. As importações acumuladas do primeiro semestre cresceram 15,6% e já chegaram a 228,5 mil unidades.



Tem mais: as vendas de veículos leves nacionais caíram 10% no varejo, na comparação com o primeiro semestre de 2024, enquanto modelos vindos da China representaram 6% do mercado brasileiro. Segundo Igor Calvet, há mais de 110 mil veículos chineses em estoque no país.



Mais importados



Em seis meses o brasileiro comprou 228,5 mil veículos importados, sendo 160.057 de automóveis. E isso tem a ver com o fato de empresas como a BYD adotarem a estratégia de primeiro importar o que for possível e depois fazer as vendas. De janeiro a junho as Empresas associadas à Anfavea produziram 806.046 automóveis. Os chineses, por sua vez, importaram o equivalente a um mês de produção da Fiat.



O problema é que os chineses estão chegando (especialmente BYD e GWM) de uma forma muito agressiva com um produto que a indústria nacional não tem até porque não podia importar também sob o risco de canibalizar suas fábricas brasileiras atuais.



Exportação de carros para Argentina cresceu quase 60% no primeiro semestre de 2025 - Divulgação

Menos impostos



No fundo, as montadoras estão pressionando para uma maior tributação de carros chineses no Brasil porque não podem simplesmente substituir suas plantas de carros a combustão. O discurso do Mover de expandir investimentos em eficiência energética, já que o programa prevê limites mínimos de reciclagem na fabricação dos veículos e a criação do IPI Verde é uma forma de ganhar tempo enquanto trazem seus carros elétricos ou híbridos para o Brasil.



O que eles não esperavam era que os chineses simplesmente bancarem as importações de mais de 200 mil carros sem ter clientes. É uma lógica que as montadoras tradicionais não podem praticar pelo alto custo financeiro além de prejudicar o mercado dos carros fabricados no Brasil.



Queda de vendas



Mas soluções como o Carro Sustentável apenas adiam o ápice de uma crise que a indústria automobilística a combustão não tem como resolver. O que explica sua articulação para de novo conseguir subsídios. Ironicamente num momento em que o discurso do governo é de corte dos chamados gastos tributários. Um caso raro de um fornecedor quebrado dar descontos a um cliente rico.



Ministro Fernando Haddad. - Divulgação

Arrecadatório



Dados do Siga Brasil, um sistema criado pela Consultoria de Orçamentos, Fiscalização e Controle e pelo Prodasen do Senado Federal para acesso facilitado ao Sistema Integrado de Administração Financeira (SIAFI) revela que o governo federal arrecadou R$ 8 bilhões com o IOF em junho, R$ 2,1 bilhões a mais que o mês anterior ao decreto do presidente Lula da Silva que aumentou as alíquotas do imposto. Haddad vai insistir na alta do IOF para equilibrar as contas em 2025 e 2026, mas a revelação do dado (que deve ser confirmado pela Receita Federal) enfraquece o discurso do governo.



Triângulo do Lítio



Dono da quinta maior reserva de lítio no mundo, o Brasil deverá elevar sua participação global do mineral de 2% para 25% da produção global nos próximos anos. Em termos de investimentos, o Ministério de Minas e Energia (MME) estima investimentos de R$15 bilhões até 2030.

Mas não estará só. Países como a Índia já tem incentivado suas empresas a investirem em terras no continente sulamericano no chamado “Triângulo do Lítio”, composto por Argentina, Bolívia e Chile, que concentra cerca de 60% das reservas globais desse mineral, considerado importante para a transição energética.



Mina da canadense Sigma Lithium no estado de Minas Gerais - Dado Galdieri

Painéis solares



Uma inspeção em painéis solares testados no Brasil em 2024 apresentou potência inferior à declarada pelos fabricantes nas avaliações da TÜV Rheinland, líder global em serviços de ensaios, inspeções e certificações.

As análises conduzidas em equipamentos com diferentes tecnologias em laboratórios na Ásia e na Europa chegaram a conclusão que apenas 34,3% dos módulos testados entregaram desempenho igual ou superior ao especificado pelos fabricantes e 65,7% ficaram abaixo do valor declarado. É o oposto do ensaio da TÜV Rheinland nos anos de 2015 e 2016 com 71,7% dos painéis fotovoltaicos testados apresentando desempenho superior ao declarado pelo fabricante e apenas 28,3% não atingindo a potência nominal.



Crise dos Correios



Não foram apenas os números ruins do primeiro quadrimestre que levaram o presidente dos Correios, Fabiano Silva dos Santos a demissão. A Associação Brasileira de Investidores criticou a postura dos Correios na negociação de um contrato de locação com o fundo o TRBL11, celebrado sob a modalidade atípica, com dez anos remanescentes de vigência e cláusulas específicas que garantem estabilidade e retorno financeiro ao investimento.

A Abradi afirmou que a negociação enfraquece a segurança jurídica de um modelo essencial ao desenvolvimento do setor imobiliário, que depende da estabilidade dos contratos atípicos para viabilizar empreendimentos sob demanda e de longo prazo.



Saraiva no Top100

Guindaste LTM 11.200 em operação da Saraiva Equipamentos. - Divulgação

A empresa pernambucana Saraiva Equipamentos ocupa o 4° lugar entre as maiores empresas proprietárias de guindastes do Brasil, segundo relatório anual da Cranes and Specialized Transport, divulgado esta semana. A revista internacional coloca que Saraiva está no Top 100 do mundo, na 79a° posição do ranking mundial do periódico. Com matriz na capital pernambucana, a Saraiva Equipamentos é referência na movimentação de cargas pesadas em todo o território nacional, com filiais no Ceará, Sergipe, Rio Grande do Norte, Espírito Santo e São Paulo.



Bett Nordeste

Os professores Silvio Meira e Luciano Meira são presenças confirmadas na Jornada Bett Nordeste 2025, que acontece nos dias 27 e 28 de agosto, no Recife Expo Center, durante o debate: “Será que a Educação Pública já perdeu a Onda da Inteligência Artificial?”. A visitação no Bett Nordeste é gratuita e as inscrições estão abertas no site da Bett Brasil. O evento é realizado em parceria com o SINEPE/PE.



Programa 50+



A rede de supermercados de atacado Assaí revelou que já conta com mais de 8 mil colaboradores(as) 50+ em suas lojas, centros de distribuição e escritórios em todo o Brasil - cerca de 10% da companhia e com crescimento de 32% em relação ao ano anterior. O Programa 50+ foi lançado em 2021 e consolidou-se como uma das principais iniciativas da companhia para impulsionar a empregabilidade de profissionais com 50 anos ou mais. Em 2024, o número de contratações dessa faixa etária aumentou 63% em comparação com 2023.



Da Fonte Chambers



Pelo 7º ano consecutivo, o escritório Da Fonte Advogados foi reconhecido pelo diretor internacional Chambers & Partners como uma das principais bancas do Brasil. Com 25 anos de atuação, o escritório é liderado pelos advogados Alexandre da Fonte, Rogério da Fonte, Carlos André Pereira Lima e Simony Braga. Ele alcançou a 1ª posição em Direito Empresarial, Trabalhista, Tributário e Infraestrutura e 2ª em Direito Imobiliário e a 3ª na área de Contencioso.



Autismo



Liderada pelos médicos George Diniz, Leonardo Lyra e Ary Diniz a Clínica Mundos, abre nesta quinta (10), em Carpina sua quinta unidade da rede de atendimento terapêutico para neurodivergentes.



Plaza e Fenearte



O Plaza Shopping vai oferecer transfer gratuito para quem deseja ir à 25ª Fenearte, a partir desta quarta (9) até 20 de julho de 2025, no Pernambuco Centro de Convenções, em Olinda. O ponto de encontro é o piso E1, no Edifício Garagem, a cada 30 minutos, de segunda à sexta, das 13h às 23h, e aos sábados e domingos, das 9h às 23h. Os acessos custam de segunda à quinta, R$12 (entrada inteira) e R$6 (meia-entrada), e de sexta a domingo — R$16 (entrada inteira) e R$8 (meia-entrada) e são vendidos na a loja Crabolando, no piso L2.