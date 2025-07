Logística Internacional sem surpresas: como prever custos, evitar riscos e ganhar competitividade

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Boas práticas no fluxo da logística internacional não só proporcionam uma boa experiência do cliente, como também destacam o negócio no mercado

Quais são os caminhos feitos de um produto para que ele chegue até o Brasil? Na logística internacional, todas as etapas precisam ser acompanhadas de forma estratégica: do câmbio, tarifas alfandegárias, prazos de entrega, até à escolha do modal. Este segmento é responsável por controlar o fluxo de materiais, cargas e informações entre diferentes países em relação a um negócio.

A logística internacional envolve muitas etapas, que precisam ser bem executadas da produção até a chegada do produto ao consumidor. Transporte, armazenagem, distribuição e documentação aduaneira são alguns dos processos desse caminho. Por isso, empresas brasileiras devem investir em planejamento logístico preciso para atuar de forma estratégica no mercado global.

Desafios logísticos no Nordeste exigem estratégias regionais

A logística internacional tem papel fundamental na atividade socioeconômica de cada país. Para obter bons resultados, cada negócio precisa compreender suas próprias demandas e práticas, garantindo eficiência no fluxo de operações.

Existem ainda pontos de atenção e estratégias específicas que podem fazer diferença no desempenho e na competitividade.

No Nordeste, questões infraestruturais exigem ainda mais boas práticas, que vão desde o uso estratégico da tecnologia ao conhecimento local e estabelecimento de boas relações no mercado.

A Feira Multimodal Nordeste 2025, que acontece no Recife Expo Center dos dias 5 a 7 de agosto, explora não só soluções estratégicas como também serviços oferecidos por empresas no setor logístico. O credenciamento já está aberto no site oficial do evento.

Feira Multimodal Nordeste 2025 consolida sua posição como vitrine do setor logístico no Norte e Nordeste - Divulgação

Como reduzir custos e riscos na logística internacional

Um dos principais custos da logística internacional está no pagamento de impostos, taxas e tarifas ligadas à entrada ou saída de mercadorias no Brasil. Por isso, mapear esses custos com antecedência e prevenir riscos são etapas fundamentais para criar uma estrutura especializada e eficiente.

Especialista no assunto e gerente de vendas da Kuehne+Nagel para o Norte e Nordeste, Rebeca Guimarães destaca alguns pontos de atenção que ajudam nesse processo. "Frete internacional, taxas alfandegárias, armazenagem, transporte interno, seguros e documentação — cada detalhe influencia no custo final. Por isso, contar com um parceiro que entende os desafios locais e oferece planejamento sob medida é essencial", afirma.



Seaexplorer será uma das soluções para logística marítima apresentadas durante a Multimodal Nordeste - Kuehne+Nagel

Como superar gargalos logísticos de forma estratégica

No cenário regional, a especialista destaca boas práticas como o uso de rastreabilidade em tempo real, dados preditivos e gestão de riscos ativa. É fundamental ter planos de contingência para imprevistos como greves, crises ou mudanças regulatórias.

"No Nordeste, onde a logística envolve particularidades regionais, soluções digitais somadas ao conhecimento local são fundamentais para manter o fluxo fluido e eficiente", completa.

Rebeca Guimarães também destaca a importância de contar com consultorias especializadas, sobretudo para interpretar regimes aduaneiros e aproveitar oportunidades fiscais.

Esse apoio técnico é ainda mais necessário diante de questões como variação cambial e complexidade tributária. O resultado? Decisões mais estratégicas, seguras e alinhadas com os objetivos do negócio.

Por fim, optar por seguro de carga personalizado, integração entre sistemas e a escolha estratégica por modais e hubs logísticos eleva o nível da logística internacional, entendendo o negócio por completo e oferecendo soluções reais.

Feira Multimodal Nordeste 2025: o que esperar

A Feira Multimodal 2025 chega a sua segunda edição no mês de agosto, consolidando sua posição como vitrine do setor logístico no Norte e Nordeste do Brasil.

Neste ano, o evento contará com o dobro do tamanho, mais de 100 marcas expositoras e expectativa de 10 mil visitantes ao longo dos três dias de programação. A feira tem como presidente de honra Manoel Ferreira, da Agemar.

Vale destacar que a Feira Multimodal Nordeste possui o Selo 'Evento Carbono B'. Trata-se de uma certificação que reforça o compromisso com a sustentabilidade e redução no impacto ambiental ao promover a neutralização do carbono.

"O sucesso da primeira edição mostrou o quanto o setor logístico da nossa região precisava de um evento com essa força. Em 2025, a Multimodal Nordeste cresce, amplia conexões e reafirma sua missão de movimentar negócios e gerar valor real para o mercado", destaca Carol Baía, diretora da feira e da Insight Feiras e Negócios.

Carol Baía, diretora da feira e da Insight Feiras e Negócios - Wilton Marcelino/Divulgação

A proposta da Feira Multimodal é reunir indústrias, atacadistas, varejistas, e-commerces, operadores logísticos, profissionais de comércio exterior, além de autoridades, entidades e empresários de toda a cadeia produtiva.

Entre os patrocinadores e apoiadores estão o Complexo de Suape (patrocínio diamante), NDD (patrocínio bronze), ABAC, ABIMAQ, Anelog, AMCHAM, FIEPE, ABCOMM (apoio institucional), além da Mais Vida (cobertura médica oficial), Carbono B (parceiro ambiental), os hotéis oficiais Novotel Recife Marina, Marante Plaza e Marante Executive com organização e realização da Insight Feiras e Negócios.

