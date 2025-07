Após 57 anos no mercado, Hipercard deixa de ser usado pelo Itaú

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O Hipercard, o cartão de crédito que nasceu em 1968, como Cartão Fidelidade do Bompreço, encerrou, neste domingo (29), suas atividades como bandeira.

Num comunicado curto, o Itaú Unibanco que o adquiriu em 2004 quando o WalMart comprou a rede de supermercado, informou que a bandeira será descontinuada e os clientes receberão um novo cartão Hipercard Mastercard Platinum para uso.

O novo cartão garante maior aceitação no Brasil e no exterior, assim como acesso a um conjunto ampliado de benefícios e vantagens exclusivas.

Ainda segundo o comunicado, os clientes foram previamente comunicados e já estão recebendo seus novos cartões. Os cartões bandeira Hipercard estão, portanto, cancelados nesta segunda-feira (30), data a partir de então não serão mais aceitas em transações com a bandeira. Para continuar usando o cartão Hipercard, o Itaú recomendou aos clientes desbloquear o novo cartão via bandeira Mastercard.

Essa atualização faz parte do compromisso do Itaú de apoiar o bem-estar financeiro de seus clientes, oferecendo produtos mais modernos, flexíveis e alinhados às necessidades atuais. O Hipercard tem mais de um milhão de parceiros em todo o Brasil e uma média de 32 milhões de transações por mês.

O Hipercard é um case de mais de cinco décadas ao longo das quais construiu uma reputação sólida da marca no mercado brasileiro de meios de pagamentos, principalmente na região Nordeste.

A ampliação da aceitação do cartão junto aos comerciantes, após a abertura do mercado de adquirência ocorrida em 2017, foi importante para os resultados do produto. Com esse movimento, cresceram o volume de compras e frequência de uso pelos clientes, influenciando positivamente o desempenho da Hipercard desde então.

Em 2011, com uma parceria Itaú Walmart ele passou a ser um negócio exclusivo de Emissão, com a adquirência transferida para a Rede.

Em 2014, houve a criação do arranjo de pagamentos Hiper/Hipercard, separando as atividades e responsabilidades de emissor e bandeira. E em 2019, o Cartão Walmart voltou a ser Hipercard e partir de dezembro daquele ano a marca Hipercard retomou o protagonismo no design de seus cartões de crédito.

A descontinuidade do Hipercard faz parte de uma estratégia maior do Itaú para migrar seus 15 milhões de clientes sem conta corrente, pulverizados em diversos aplicativos do banco para um Super App, passando a ter acesso a todos os produtos do banco.

A migração será feita até o final deste ano. O banco tinha diversos aplicativos, como o de cartões, um da Hipercard, um do Iti e dois da Credicard que não conversavam. Agora, um super app está disponível com todos os clientes tendo acesso a todos os serviços.

Em 2016, o Itaú Unibanco decidiu manter a marca Hipercard, mesmo após criar uma nova bandeira nacional de cartões numa joint venture com a MasterCard.

A Hipercard tinha um público bastante fiel no Nordeste e no Sul do país. Em nível nacional, a participação da Hipercard chegou a ser de 3,7 por cento do mercado de cartões de crédito, nível similar ao da norte-americana American Express.

Regionalmente, a bandeira Hipercard tem fatias bem mais expressivas em alguns Estados do Nordeste, como em Pernambuco onde a marca foi fundada em 1968 pela cadeia de supermercados Bompreço.

Após a compra da Bompreço pelo Walmart, em 2004, o Hipercard ganhou maior expressão também no Sul, especialmente em regiões como Florianópolis, em movimento coordenado pelo Unibanco, que se fundiu com o Itaú quatro anos depois.

Quando em operação ele chegou a ter uma linha premium com o Hipercard Mastercard Internacional com anuidade zero, que aliás foi sempre uma marca do Hipercard desde sua criação pelo Grupo Bompreço.