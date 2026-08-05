Recife apresenta melhora na nota do IDEB 2025
Resultado do IDEB aponta crescimento da rede municipal do Recife nas duas etapas do Ensino Fundamental. A capital pernambucana melhora desempenho
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O Recife alcançou uma melhora no resultado do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) 2025. Os dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) mostram que a capital pernambucana avançou nas duas etapas avaliadas do Ensino Fundamental e registrou, nos Anos Iniciais, o maior índice desde 2005.
Nos Anos Iniciais (1º ao 5º ano), a rede municipal alcançou nota 5,8, superando os 5,5 registrados em 2023. Desde o início da série, a capital saiu de 3,2 para 5,8.
Nos Anos Finais (6º ao 9º ano), o município também apresentou evolução, passando de 4,8 para 4,9, crescimento de 2,1% em relação à edição anterior do indicador.
Além do crescimento registrado nas duas etapas, o Recife ampliou a posição de destaque entre as capitais nordestinas. Nos Anos Iniciais, a cidade ocupa a 4ª colocação entre as capitais, empatada com Aracaju e atrás apenas de Teresina, Fortaleza e São Luís. Já nos Anos Finais, ficou atrás somente de Teresina e Fortaleza.
Em nota, o prefeito do Recife, Victor Marques (PCdoB), destaca que as notas no IDEB são reflexos do investimento em infraestrutura e valorização dos professores. Já a secretária de Educação do Recife, Cecília Cruz, afirma que, além de tudo, os números representam milhares de crianças e adolescentes tendo acesso a uma educação pública cada vez mais forte.
Os resultados de 2025 indicam avanço nos indicadores da rede municipal em relação às edições anteriores do IDEB. Os dados também refletem o conjunto de políticas e investimentos realizados na educação municipal ao longo dos últimos anos, conforme divulgado pela prefeitura.