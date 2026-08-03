Congresso internacional reúne Brasil e Finlândia para discutir o futuro da educação
Congresso reúne especialistas e gestores do Brasil e da Finlândia para discutir inovação, tecnologia e práticas para melhorar a educação
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A primeira edição do Congresso Internacional Finlândia – Brasil: Gestão que Inspira será realizada entre os dias 5 e 7 de agosto, no Hotel Village Porto de Galinhas, em Ipojuca, no Litoral Sul de Pernambuco.
O evento reunirá especialistas finlandeses, gestores, secretários de educação e profissionais brasileiros para discutir inovação, gestão educacional, tecnologia e práticas voltadas à melhoria do ensino.
Em entrevista à coluna Enem e Educação, nesta segunda-feira (3), a brasileira Ayla Patricia Huovi, que vive na Finlândia desde 2005 e atua como professora, intérprete e consultora educacional, afirmou que o congresso também deve colocar em discussão o fortalecimento da comunidade escolar e a necessidade de ampliar a visão sobre os resultados da educação para além dos indicadores de desempenho.
“A escola tem que ser um exemplo da comunidade. O Brasil hoje foca muito no Ideb, em notas, em rankings. Então, as pessoas têm que ter a noção de que o principal foco da escola não é uma nota”, avalia. Segundo Ayla Patricia, a valorização excessiva dos indicadores de desempenho pode fazer com que uma boa nota no Ideb seja interpretada como sinônimo de qualidade da educação, mesmo em cidades que enfrentam problemas como violência, desemprego e falta de ética.
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Investimento no início da trajetória escolar
Ainda segundo a professora, embora o Brasil apresente avanços na alfabetização — 66% de crianças alfabetizadas ao final do 2º ano do Ensino Fundamental em 2025 —, a experiência finlandesa reforça a importância de priorizar os investimentos na educação infantil e de adotar uma visão pedagógica voltada ao desenvolvimento da criança desde os primeiros anos.
“Tanto que hoje a Finlândia é um país com zero analfabetismo. Então, até o segundo ano, se uma criança não está lendo, ela precisa ser olhada com mais cuidado”, afirma.
A programação também terá como destaque os impactos da inteligência artificial na educação, com debates sobre o uso das novas tecnologias para aprimorar a aprendizagem, fortalecer a gestão escolar e preparar estudantes e educadores para as transformações do mundo do trabalho.
Entre os palestrantes internacionais estão os finlandeses Pasi Sahlberg, especialista em políticas educacionais e autor do livro Lições Finlandesas; Perttu Pölönen, futurista e especialista em educação e tecnologia; e Peter Vesterbacka, empreendedor e ex-executivo da Rovio Entertainment, empresa responsável pelo desenvolvimento do jogo Angry Birds.