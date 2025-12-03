Acesso e permanência na educação ainda são barreiras para pessoas com autismo, apesar dos avanços legais
No ensino superior, apenas 0,8% dos estudantes são autistas, refletindo dificuldades de permanência devido a barreiras de acesso, adaptação e suporte
Clique aqui e escute a matéria
Celebrado nesta quarta-feira (3), o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência chama atenção para a necessidade de políticas públicas inclusivas efetivas e para o enfrentamento das barreiras que ainda dificultam o acesso de milhões de brasileiros a direitos básicos, especialmente à educação.
Segundo os dados do “Censo Demográfico 2022: Pessoas com Deficiência e Pessoas Diagnosticadas com Transtorno do Espectro Autista – Resultados Preliminares da Amostra”, divulgados pelo IBGE em maio deste ano, o Brasil possui 14,4 milhões de pessoas com deficiência, o que corresponde a 7,3% da população com dois anos ou mais.
O levantamento também identificou, pela primeira vez em um censo, 2,4 milhões de pessoas com diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA) — grupo reconhecido legalmente como pessoa com deficiência pela Lei nº 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), tendo sido incluído pelo Ministério da Saúde, em 2023, na Política Nacional de Saúde da Pessoa com Deficiência.
Apesar dos avanços na legislação e de iniciativas de inclusão escolar, os números mostram que a educação ainda é um dos maiores desafios para essa parcela da população. A maioria dos estudantes com autismo está no ensino fundamental regular: 508 mil matrículas (66,8%). Mas, no ensino médio, são 93,6 mil (12,3%), o que evidencia uma queda significativa ao longo da trajetória escolar.
Entre os cursos, a alfabetização de jovens e adultos apresentou o maior percentual de estudantes com TEA: 4,7%, chegando a 9,1% entre jovens de 15 a 17 anos e 10,6% entre 18 e 24 anos. Nas creches, 3,8% das crianças tinham diagnóstico.
No ensino superior, o índice é de apenas 0,8%, indicando os desafios de permanência e progressão desse público devido a barreiras de acesso, adaptação pedagógica e suporte institucional.
Inclusão que transforma trajetórias
A contadora Cristiane Guaraná conta que, por muito tempo, foi a única a acreditar que o filho chegaria ao ensino superior. Matheus Guaraná, hoje com 22 anos, recebeu o diagnóstico de TEA, nível de suporte 1, aos três anos, depois que parou de falar. A comunicação começou a evoluir melhor por volta dos seis anos.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
“Faz 12 anos que parei de trabalhar para me dedicar a ele. Até os dois anos, Matheus falava poucas palavras, apresentava gestos repetitivos e dificuldade de socialização. Corri atrás de exames, terapias, estímulos, e sempre estive presente na escola, conversando com as professoras”, relatou Cristiane à coluna Enem e Educação.
Quando chegou o momento de ingressar no ensino superior, Cristiane disse que foi a maior incentivadora para que o seu filho pudesse tentar uma vaga. "Se você não passar no Sisu, nós podemos tentar o Prouni, eu me viro em 100, mas você vai estudar e vai conseguir", descreveu emocionada.
No fim deste ano, Matheus concluirá o curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas (ADS) do Centro Universitário Tiradentes (Unit-PE). Ele passou em primeiro lugar no Enem/Prouni, com bolsa 100%. Atualmente, é analista júnior da Accenture, por meio de uma parceria com o Porto Digital.
Na universidade, Cristiane continuou atuante para garantir não apenas o acesso de Matheus, mas também a permanência com condições adequadas. Ela buscou os recursos previstos na legislação para estudantes com deficiência — incluindo pessoas autistas — como tempo adicional nas avaliações, ambiente mais tranquilo para provas, apoio de tutores e uso de tecnologia assistiva, medidas que asseguram igualdade de oportunidades no processo de aprendizagem.
O jovem contou que começou a ter mais dificuldades na aprendizagem a partir do ensino médio, mas que sempre pode contar com o apoio da mãe e que isso fez uma grande diferença. "Quem mais buscava ajuda com a coordenação, os professores e quem mais me incentivava a estudar mesmo que eu esteja sem vontade era a minha mãe. Foi graças a ela, as psicólogas, os professores que me ajudaram a chegar até aqui", afirmou Matheus Guaraná a coluna Enem e Educação.
O estudante também disse que antes de escolher a área de TI, ele queria cursar Astronomia ou Biomedicina. "O primeiro foi porque eu era apaixonado por essa área desde criança, tanto é que meu sonho de infância era ser um astronauta, já o segundo era mais um sonho meu, que era descobrir a cura da diabetes, pra poder curar o meu pai e outros diabéticos", disse.
Quando o acesso vira permanência
Para Mário Gouveia, coordenador de Pesquisa e Extensão da Unit-PE e do curso de Especialização em Educação Inclusiva e Metodologias Ativas do centro universitário, as principais dificuldades enfrentadas por estudantes diagnosticados com TEA estão relacionadas aos desafios em atividades em grupo e ao desenvolvimento de competências socioemocionais.
Nesses casos, o diálogo entre professores e coordenação é fundamental para que estratégias individualizadas sejam definidas e o aluno não se desestimule a continuar o curso. No caso de Matheus, ele está envolvido em estágios e atividades ligadas ao seu curso, participando de desafios reais do mercado de trabalho.
Outro ponto, segundo ele, é que muitos docentes foram formados antes de discussões mais amplas sobre autismo e transtornos de aprendizagem, o que reforça a necessidade de capacitação contínua. Além disso, nem todos os estudantes chegam com diagnóstico formal, o que pode dificultar o trabalho pedagógico.
Entretanto, quando há estrutura adequada para acolher alunos neurodivergentes, o processo de inclusão se torna mais eficiente ao longo da trajetória acadêmica.
“A gente não pensa que a inclusão do estudante neuroatípico vai acontecer sem a participação dele. Existe um lema trazido pelas pessoas com deficiência que diz: ‘nada para nós, sem nós’. Então, de fato, não dá para pensar em inclusão sem colocar o estudante como protagonista das ações. Não é apenas incluir por incluir, mas garantir dignidade e reforçar os canais de aprendizagem”, afirmou o coordenador à coluna Enem e Educação.
A Unit-PE atende 20 alunos com neurodivergência em diversos cursos, que são acompanhados pelo Núcleo de Acompanhamento psicossocial. Além disso, a instituição oferece uma formação continuada para os professores. "Nós precisamos perceber como cada um de nossos alunos aprendem e, a partir desse entendimento, construir esse conhecimento em conjunto com ele", disse.