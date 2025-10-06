FGV divulga gabarito preliminar do Concurso Nacional Unificado

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Mais de 760 mil fizeram a 1ª etapa da seleção; recursos serão analisados até a quarta (8) e resultado final sai em 12 de novembro

A Fundação Getúlio Vargas (FGV) divulgou nesta segunda-feira (6) o gabarito preliminar das provas objetivas do Concurso Nacional Unificado (CNU), realizado no domingo (5) por mais de 760 mil candidatos em todo o país.

O gabarito está disponível no site https://conhecimento.fgv.br/cpnu2. Para acessar, é necessário fazer login com os dados da conta gov.br e clicar na Área do Candidato.

Como ainda se trata de um gabarito preliminar, os participantes que identificarem erros nas respostas podem enviar recursos até quarta-feira (8), exclusivamente pela plataforma da FGV. Após a análise dos pedidos, será divulgado o gabarito definitivo.

Próximas etapas

A divulgação das notas finais da prova objetiva será no dia 12 de novembro. Na mesma data, os candidatos terão acesso à imagem do cartão de respostas e à lista de convocados para a segunda fase, que consiste na prova discursiva.

A prova discursiva será aplicada no dia 7 de dezembro. O cartão de confirmação de inscrição para essa etapa estará disponível entre 12 de novembro e 1º de dezembro.

O resultado preliminar da prova discursiva será divulgado em 23 de janeiro de 2026, junto com o espelho de correção. Quem discordar da nota poderá entrar com pedido de revisão nos dias 26 e 27 de janeiro.

Sobre o CNU

Conhecido como “Enem dos concursos”, o Concurso Nacional Unificado oferece nesta edição 3.652 vagas em 32 órgãos federais. As provas foram aplicadas em 1.294 locais, distribuídos por 228 cidades nas 27 unidades da Federação.

A FGV é a banca organizadora responsável por todas as etapas do processo: desde a elaboração das questões e administração das inscrições, até a impressão das provas, correção e divulgação dos resultados.

