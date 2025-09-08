fechar
Enem e Educação | Notícia

Cursos gratuitos ajudam alunos da rede pública na preparação para exames

Iniciativa do NUCE já conta com mais de 3 mil inscritos e oferece videoaulas, simulados, PDFs e mentoria para quem vai fazer SSA, IFPE, ETE e Enem

Por Ryann Albuquerque Publicado em 08/09/2025 às 9:06
Imagem de uma mulher escrevendo em um livro
Imagem de uma mulher escrevendo em um livro - FREEPIK

Alunos da rede pública de ensino estão tendo acesso a uma oportunidade de preparação gratuita para os principais processos seletivos do estado e do país.

A iniciativa, promovida pelo Nuce Concursos, já reúne mais de 3 mil inscritos em cursos que abrangem o SSA, IFPE, ETE e o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Conteúdos

A ação disponibiliza um pacote completo de conteúdos: videoaulas, PDFs, simulados, exercícios de fixação e até mentoria personalizada.

O material, que no início do ano era comercializado por valores que chegavam a R$ 590, está sendo oferecido de forma totalmente gratuita.

De acordo com os organizadores, a proposta é ampliar o acesso à educação e garantir que estudantes da rede pública possam competir em condições mais equilibradas nos exames.

“O foco é atender esses jovens que muitas vezes não têm condições de pagar por um curso preparatório”, explica César Albino, responsável pela iniciativa.

Além do material, os alunos também contam com acompanhamento contínuo e estratégias de estudo que facilitam a rotina de preparação. Para muitos, essa pode ser a chance de conquistar uma vaga no ensino técnico ou superior.

As inscrições seguem abertas no site do Nuce Concursos.

