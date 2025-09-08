Cursos gratuitos ajudam alunos da rede pública na preparação para exames

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Iniciativa do NUCE já conta com mais de 3 mil inscritos e oferece videoaulas, simulados, PDFs e mentoria para quem vai fazer SSA, IFPE, ETE e Enem

Clique aqui e escute a matéria

Alunos da rede pública de ensino estão tendo acesso a uma oportunidade de preparação gratuita para os principais processos seletivos do estado e do país.



A iniciativa, promovida pelo Nuce Concursos, já reúne mais de 3 mil inscritos em cursos que abrangem o SSA, IFPE, ETE e o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).



Conteúdos



A ação disponibiliza um pacote completo de conteúdos: videoaulas, PDFs, simulados, exercícios de fixação e até mentoria personalizada.



O material, que no início do ano era comercializado por valores que chegavam a R$ 590, está sendo oferecido de forma totalmente gratuita.



De acordo com os organizadores, a proposta é ampliar o acesso à educação e garantir que estudantes da rede pública possam competir em condições mais equilibradas nos exames.



“O foco é atender esses jovens que muitas vezes não têm condições de pagar por um curso preparatório”, explica César Albino, responsável pela iniciativa.



Além do material, os alunos também contam com acompanhamento contínuo e estratégias de estudo que facilitam a rotina de preparação. Para muitos, essa pode ser a chance de conquistar uma vaga no ensino técnico ou superior.



As inscrições seguem abertas no site do Nuce Concursos.

Saiba como assistir aos Videocasts do JC

