Enem e Educação | Notícia

OLITEF 2025: último dia para inscrições na Olimpíada de Educação Financeira

Além dos prêmios para alunos, a Olimpíada oferece incentivos para as instituições. Serão sorteadas 54 escolas públicas para receber kits de R$ 100 mil

Por JC Publicado em 02/09/2025 às 17:53
Realizada pela B3 e pela Secretaria do Tesouro Nacional, a OLITEF tem como objetivo principal promover a educa&ccedil;&atilde;o financeira entre os jovens
As inscrições para a OLITEF (Olimpíada do Tesouro Direto de Educação Financeira) se encerram nesta quarta-feira (3). Estudantes do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental e do 1º ao 3º ano do Ensino Médio de todo o Brasil podem se inscrever gratuitamente pelo site oficial da competição.

Realizada pela B3 e pela Secretaria do Tesouro Nacional, a OLITEF tem como objetivo principal promover a educação financeira entre os jovens. Nesta segunda edição, o evento já conta com a participação de mais de 15 mil escolas, sendo 86% da rede pública e 14% da rede privada.

Premiação e incentivos

A edição de 2025 distribuirá um total de R$ 4 milhões em prêmios. Os 10 mil alunos com melhor desempenho receberão R$ 400 cada em títulos públicos Tesouro Selic, incentivando-os a iniciar a jornada no mundo dos investimentos. A premiação é destinada a estudantes de escolas públicas e privadas, incluindo a Educação de Jovens e Adultos (EJA).

Além dos prêmios para os alunos, a Olimpíada também oferece incentivos para as instituições. Serão sorteadas 54 escolas públicas — duas por estado — para receber kits educacionais no valor de R$ 100 mil. As escolas poderão escolher entre laboratórios de informática, robótica e ciências, entre outras opções. Os diretores e até quatro professores de cada uma das escolas sorteadas também serão premiados, recebendo R$ 8 mil em títulos públicos.

Rogério Ceron, secretário do Tesouro Nacional, destaca a importância da iniciativa. “A OLITEF é mais do que uma competição; é uma ferramenta de transformação social que busca desenvolver nos jovens a capacidade de tomar decisões financeiras conscientes e responsáveis", afirma. "Ela planta essa semente desde cedo, formando uma geração preparada para os desafios do futuro e levando esse conhecimento adquirido pelo aluno ao seu seio familiar.”

Organizada pela UpMat Educacional, a OLITEF conta com o apoio institucional do Ministério da Educação (MEC), Banco Central, FGC, Fin, Consed e UNDIME.

 
 

