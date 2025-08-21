fechar
Enem e Educação | Notícia

Favela Gaming realiza evento gratuito em Recife neste fim de semana com foco em games e inclusão digital

A iniciativa, que ocorre no bairro da Imbiribeira, é promovida pela Final Level Co, em parceria com a Gerando Falcões e o YouTube Gaming

Por JC Publicado em 21/08/2025 às 14:21
Favela Gaming transforma a periferia com tecnologia
Favela Gaming transforma a periferia com tecnologia - Divulgação/Final Level

O projeto Favela Gaming desembarca no Recife, neste sábado (23) e domingo (24), com uma programação gratuita voltada à profissionalização de jovens da periferia no universo dos games e da tecnologia.

A iniciativa, que ocorre no bairro da Imbiribeira, zona Sul do Recife, é promovida pela Final Level Co, em parceria com a Gerando Falcões e o YouTube Gaming, e conta com a estrutura do Lab Favela Móvel, um centro social e tecnológico itinerante que percorre o país. Não é necessário fazer inscrição prévia para participar.

Ao longo dos dois dias, o público poderá participar de oficinas práticas, assistir a palestras com especialistas do setor e disputar competições com premiações. Também estarão disponíveis computadores gamers e consoles PS5 para momentos de lazer e jogos com amigos.

“O Favela Gaming nasceu para mostrar que as favelas e as periferias jogam, criam e sonham grande. Queremos abrir portas para os novos talentos”, afirma Edu Lyra, CEO e fundador da Gerando Falcões.

A agenda do Lab Móvel é construída em articulação com lideranças locais e projetos sociais parceiros, como a Gerando Falcões, o Instituto Claro, filiais regionais da Claro e a área de Responsabilidade Social da Petrobras.

Além das experiências de formação e entretenimento, o espaço também funcionará como ponto de inscrição para bolsas no Bootcamp.DEV, programa de capacitação promovido em parceria com a edtech SoulCode Academy.

Serviço

Lab Móvel

Data: 23 e 24 de agosto

Onde: Av. Governador Cid Sampaio, Imbiribeira, Recife - Pernambuco (Ao lado da Estação Antônio Falcão de metrô Imbiribeira)

