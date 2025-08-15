Professora é afastada após suspeita de agressão a aluno atípico em escola do Recife

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Servidora ficará afastada enquanto é investigada por suspeita de agressão a estudante atípico em unidade municipal do Recife

Uma professora da rede municipal do Recife foi afastada preventivamente após ser acusada de agredir um estudante atípico durante atividades escolares. A decisão foi anunciada pela Prefeitura, que também instaurou um processo administrativo para apurar a conduta da servidora.

Segundo a Secretaria de Educação, a docente ficará afastada de todas as funções pedagógicas até a conclusão das investigações. A pasta informou ainda que está prestando assistência ao aluno, à família e à comunidade escolar.

Em publicação nas redes sociais, o prefeito João Campos (PSB) reforçou que a gestão não tolerará casos de violência nas unidades de ensino.

“Não vamos admitir casos de agressão na rede de ensino do Recife. Foi por isso que já determinamos o afastamento imediato de uma professora que teria agido com agressividade contra um estudante atípico em uma escola municipal”, diz publicação na rede social X.

“O processo administrativo foi aberto para que todos os fatos sejam apurados e as devidas providências sejam tomadas. A Secretaria de Educação já se colocou à disposição da família para todo o acompanhamento necessário. Escola é lugar de ensino e aprendizagem, não de violência”, conclui postagem.

O caso segue em apuração e, de acordo com a Prefeitura, eventuais medidas adicionais serão tomadas após a conclusão do processo administrativo.

