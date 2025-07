Fundaj oferece 740 vagas gratuitas de pós-graduação e cursos de curta duração

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A Fundação Joaquim Nabuco (Fundaj) anuncia qualificação profissional gratuita e especializada, com inscrições abertas para quatro cursos de pós-graduação lato senso no campo da educação e 12 cursos de curta duração.

Ao todo, os cinco editais abertos pela instituição federal por meio de sua Diretoria de Formação Profissional e Inovação (Difor) ofertam 740 vagas sem custo de inscrição, com processo seletivo aberto até meados de agosto.

Dentre as opções, há cursos destinados para profissionais da educação, agentes públicos da saúde e outras categorias. Saiba mais sobre as vagas e o processo seletivo abaixo.

Cursos de pós-graduação lato senso na área da educação

Estão disponíveis ao todo 200 vagas no processo seletivo para as especializações, com 50 vagas alocadas para cada uma das especializações, com início das aulas previsto para 25 de agosto.

Três dos cursos de pós-graduação contam com aulas presenciais:

Planejamento e Pesquisa Educacional, voltado prioritariamente para profissionais da educação do

setor público;

setor público; Infância e Educação Infantil, destinado a professores, gestores e profissionais de educação infantil;

Arte e Educação em uma perspectiva descolonizadora, com foco em profissionais da educação básica, graduados na área das ciências humanas, e público geral graduado e interessado em temáticas socioculturais.

O quarto curso, Educação Intercultural em Saúde e Antropologia, será ministrado em modalidade a distância, com aulas síncronas, por meio de ambiente virtual de aprendizagem (AVA). As inscrições são voltadas para agentes públicos da saúde e pesquisadores graduados interesse em estudos e pesquisa sobre educação intercultural em saúde.

Todos os cursos oferecidos pelo edital possuem carga horária total de 360 horas. Do total de vagas, 50% são destinadas a candidatos residentes em Pernambuco; 25% para pessoas negras, indígenas, quilombolas, ciganas, transgênero ou com deficiência; 20% no Cadastro Único (CadÚnico) para os programas sociais do governo federal e integrantes de família de baixa renda; e 5% para ampla concorrência.

As inscrições para o processo seletivo são gratuitas e se estendem até o dia 14 de agosto. O processo de seleção consiste em uma etapa única de análise curricular com as devidas comprovações. O resultado das inscrições homologadas deve ser divulgado no dia 12 de agosto, com a publicação da lista final de selecionados prevista para o dia 15 de agosto.

Links de inscrição, cronogramas do processo seletivo e demais informações sobre os cursos estão disponíveis nos editais.

Cursos de curta duração: para servidores públicos e profissionais graduados

Além das vagas de pós-graduação, está aberto edital de seleção para doze curtos de curta duração da Escola de Governo e Políticas Públicas. Ao todo, serão ofertadas 540 vagas, com carga horária de 15 a 75 horas.

Os cursos são voltados para servidores públicos de quaisquer esferas e profissionais sem vínculo com o serviço público que buscam aprimoramento em determinados campos de conhecimento, sem necessidade de vínculo com cursos de graduação ou pós-graduação. O objetivo é gerar conhecimentos no campo das humanidades para atender às demandas da educação e da cultura na sociedade brasileira.

Os cursos abordam temáticas como Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), acessibilidade, gestão pública, justiça restaurativa e gestão de riscos.

Dez dos cursos serão ministrados a distância, em ambiente virtual de aprendizagem (AVA) da Fundaj. Já os cursos de Capacitação em Gestão de Compras Governamentais Sustentáveis e Sindicância e Processo Disciplinar ocorrem presencialmente, na sede da Diretoria de Formação Profissional e Inovação, situada no Campus Ulysses Pernambucano, Rua Henrique Dias, 609, no bairro do Derby.

Do quantitativo das vagas, 25% serão destinadas aos candidatos que se autodeclararem pretos, travestis, transexuais, transgênero, oriundos de povos e comunidades tradicionais, ou pessoas com deficiência, que desenvolveram seu trajeto de escolarização na escola pública (ensino fundamental e médio). Já 20% das vagas serão voltadas para candidatos inscritos no Cadastro Único para os Programas Sociais do Governo Federal e integrantes de famílias de baixa renda.

Os interessados podem se inscrever até o dia 17 de agosto, e os resultados devem ser divulgados no dia 22 de agosto. Para se candidatar às vagas, os candidatos devem preencher um formulário através do link disponibilizado no edital e anexar os documentos solicitados.

O processo de seleção será conduzido pelo proponente de cada curso. Confira o link de inscrição e mais detalhes sobre os cursos e a seleção no edital: https://www.gov.br/fundaj/pt-br/composicao/difor/editais.