CNU 2025: prazo para fazer inscrição gratuita termina nesta terça (8); veja quem tem direito

O prazo para candidatos pedirem a isenção da taxa de inscrição do Concurso Público Nacional Unificado termina nesta terça-feira (8) às 23h59. O pedido deve ser feito no site da Fundação Getúlio Vargas, que organiza o concurso.

Quem tem direito à inscrição gratuita no CNU 2025?

De acordo com o edital do CNU, as condições que dão direito à isenção da taxa de inscrição são:

Inscrição ativa no Cadastro Único para Programas Sociais do governo federal (CadÚnico);

Ser doador de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde;

Bolsistas do Programa Universidade para Todos (Prouni) do Ministério da Educação;

Estudantes de curso superior financiado pelo Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

É preciso enviar documentação que comprove a necessidade da gratuidade. O uso de declarações falsas acarretará em exclusão do concurso, em qualquer fase, e o candidato responderá legalmente pelo ato.

Como saber se o pedido de isenção foi aprovado?

Todos os pedidos passarão por análise da Fundação Getulio Vargas (FGV), o que significa que a simples solicitação não garante a isenção. A FGV consultará os órgãos gestores do CadÚnico, do Prouni e do Fies, além do Registro Nacional de Doadores Voluntários de Medula Óssea (Redome).

Os resultados preliminares de todos os pedidos serão divulgados no dia 10 de julho, no site do concurso. Em caso de não aprovação, o candidato poderá entrar com recurso contra a decisão em dois dias úteis após a divulgação. O resultado final dos recursos está previsto para 18 de julho.

Como funciona o Concurso Nacional Unificado (CNU)?

A segunda edição do concurso oferece 3.652 vagas para 32 órgãos públicos. As provas da primeira fase, com questões objetivas, serão aplicadas em outubro; já a segunda fase, que contém as questões dissertativas, em dezembro. Apenas os aprovados na primeira fase poderão avançar para a segunda.

Os cargos serão agrupados em nove blocos temáticos, com a possibilidade do candidato se inscrever para diferentes cargos dentro do mesmo bloco e definição de sua lista de preferência pelas vagas.

