Messias é o favorito de Lula, mas a escolha pode custar caro ao Planalto

Lula enfrenta o desafio de equilibrar gratidão e cálculo político ao decidir entre Messias, Dantas e Pacheco pela vaga de Barroso.

A iminente saída de Luís Roberto Barroso do Supremo Tribunal Federal reacendeu um dilema incômodo para o presidente Lula (PT). A escolha do novo ministro deveria ser apenas um gesto de fortalecimento político, mas se torna um jogo de equilíbrio entre aliados e adversários. Sempre que você escolhe um, deixa outros dez chateados.

Fazer política é lidar sempre com a mágoa alheia também, mas fazer isso enquanto tenta recuperar popularidade (no caso do petista) é um desafio a mais.

Jorge Messias, atual Advogado-Geral da União, é hoje o favorito para a vaga, mas não se trata de uma escolha fácil. Escolher Messias pode significar um gesto de lealdade interna ao PT, mas também pode abrir feridas com o Senado, com o MDB e com o Tribunal de Contas da União. Só para resumir.

O paradoxo da escolha

Barroso foi indicado por Dilma Rousseff (PT) e deixa o STF após uma trajetória curta, marcada por enfrentamentos e discursos polêmicos. Sai do cargo com a imagem de quem quis protagonismo e agora busca distanciamento do desgaste institucional.

Sua saída cria para Lula um problema travestido de oportunidade. O presidente tem nas mãos a chance de ampliar sua influência em um poder que não controla diretamente, mas também precisa lidar com as consequências de qualquer escolha.

O dilema não está em quem entra, mas em quem fica de fora. Cada nome preterido representa um núcleo de poder que se sente traído, e Lula sabe que uma vaga no Supremo não gera só harmonia, mas ressentimentos.

O presidente não mede apenas o ganho de quem escolhe, mede o tamanho do prejuízo que evita.

As três forças em disputa

Jorge Messias, o favorito, é pernambucano, de perfil técnico e fidelidade comprovada ao grupo lulista. É visto dentro do PT como um nome natural, o que reforça a pressão da base para que Lula mantenha o partido representado na Corte.

A segunda força é Bruno Dantas, presidente do Tribunal de Contas da União, que já tinha promessa informal de ser o próximo indicado desde que foi preterido e perdeu a vaga para Flávio Dino. Dantas conta com apoio do MDB e de Renan Calheiros (MDB).

O terceiro é Rodrigo Pacheco, ex-presidente do Senado e aliado de Davi Alcolumbre, atual presidente e principal fiador de Lula para ajudá-lo após as derrotas que o governo sofre na Câmara.

Cada um desses nomes representa uma ponte e, ao mesmo tempo, um risco. Rejeitar Messias significaria um confronto direto com o PT e a perda de controle interno sobre a narrativa da indicação. Ignorar Dantas abriria crise com o MDB e o TCU, dois blocos fundamentais para o equilíbrio de governabilidade. Deixar Pacheco de fora significaria colocar em xeque a proteção que o Senado tem oferecido ao governo contra derrotas impostas pela Câmara.

O custo de cada escolha

Não escolher Messias provocaria uma rebelião silenciosa dentro do PT, que veria a perda da chance de consolidar um nome ideológico no STF. Mas escolher Messias também tem seu custo. Lula passaria a ser cobrado por um Senado que exigiria reciprocidade e veria a indicação como um gesto de fechamento de ciclo, não de ampliação de alianças. O MDB, com Renan Calheiros à frente, reagiria pela perda de influência, e o TCU tenderia a se distanciar do Planalto.

A decisão inevitável

O problema para Lula é que Barroso transformou a expectativa em urgência. Ao anunciar sua saída, ele obriga o presidente a decidir, a parar de prometer, a escolher quem ficará grato e quem se tornará inimigo. E para um político que vive de administrar esperanças, prolongando promessas, isso significa perder espaço de manobra.

Ainda assim, Messias continua sendo o nome mais provável. Sua lealdade, seu perfil discreto e a perspectiva de passar três décadas no Supremo garantiriam ao lulo-petismo uma influência duradoura. A escolha é, ao mesmo tempo, a mais natural e a mais arriscada.

Natural porque simboliza continuidade e confiança. Arriscada porque pode abrir frentes de conflito com aliados que Lula ainda precisa manter próximos para atravessar os próximos meses que serão os mais decisivos de seu mandato.