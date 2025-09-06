fechar
Cena Política | Análise

Prova de fogo: direita mede fôlego no 7 de setembro de 2025

O tamanho da mobilização pode definir a narrativa da direita sobre anistia e elegibilidade de Bolsonaro às portas da eleição de 2026.

Por Igor Maciel Publicado em 06/09/2025 às 20:00
7 de setembro terá manifestações da esquerda e da direita no Recife
7 de setembro terá manifestações da esquerda e da direita no Recife - JC Imagem

Clique aqui e escute a matéria

Este feriado de sete de setembro de 2025 será o mais relevante da história para os bolsonaristas. E há dois motivos principais para isso. Um é o julgamento que tem o ex-presidente como réu. O outro motivo é a proximidade das eleições de 2026 e a necessidade de medir forças com o lulopetismo.

Desde 2019, quando Jair Bolsonaro assumiu a Presidência, a data foi reabilitada no calendário político. Voltou a ganhar peso como momento de ocupação das ruas e demonstração de força política, especialmente em 2021 e 2022, quando manifestações robustas marcaram o período, em especial às vésperas das eleições.

Mesmo após a derrota eleitoral de Bolsonaro, o simbolismo do sete de setembro permaneceu como ponto de convergência para seus apoiadores. Mas com a derrota na eleição de 2022, o público dessas manifestações foi diminuindo. Faltava tração para fomentar assuntos que levassem as pessoas às ruas. Não falta mais.

Julgamento em curso

O cenário de 2025 amplia relevância da data. O ato ocorre em meio ao julgamento de Jair Bolsonaro, interrompido na quarta-feira (3) e com retomada prevista para a terça-feira (9). Embora em prisão domiciliar, e ausente fisicamente, Bolsonaro domina o ambiente político deste feriado cívico.

A expectativa é de condenação a mais de 30 anos, podendo chegar a 43 anos, por crimes que incluem tentativa de golpe e tentativa de abolição violenta do Estado democrático de direito. O calendário do julgamento adiciona tensão ao contexto.

Na próxima terça, Alexandre de Moraes abre a votação, seguido por Flávio Dino. Luís Fux deve votar entre terça e quarta, enquanto Carmen Lúcia e Cristiano Zanin concluem o processo, com previsão de encerramento até sexta-feira, 12 de setembro.

A manifestação, portanto, se insere na antevéspera de uma decisão histórica e exerce pressão política e simbólica sobre os ministros e sobre agentes políticos que voltaram a discutir com mais força um projeto de "anistia".

Disputa nas ruas

Paralelamente, o governo Lula tenta disputar protagonismo nas ruas, mas suas últimas mobilizações foram frágeis e pouco expressivas. Apesar de a presença bolsonarista ter diminuído em número desde os picos de 2022, ainda supera com folga a capacidade de mobilização da esquerda nas ruas. O contraste reforça a percepção de que a direita mantém vantagem na ocupação do espaço público.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Com a proximidade das eleições, o governo petista precisa começar a medir força nas ruas e deve incentivar bastante a participação popular nos desfiles, além das mobilizações que assumem o discurso de defesa da "soberania brasileira", contra o "alinhamento do bolsonarismo" com os EUA.

Se as manifestações bolsonaristas deste domingo não conseguirem chamar a atenção, estando tão próximo da eleição, sua influência será ainda mais questionada para o pleito que se aproxima.

Impactos políticos

Para os bolsonaristas, o sete de setembro de 2025 é oportunidade crucial. A data vai servir para medir o fôlego político, projetar a ideia de força popular e sustentar pautas como anistia, defesa de Bolsonaro e até mesmo a possibilidade de sua elegibilidade em 2026.

Trata-se de um termômetro sobre a capacidade da direita em manter coesão e influência diante de um julgamento que pode redefinir os rumos do bolsonarismo.

Para os apoiadores de Jair Bolsonaro e para a direita brasileira, será o sete de setembro mais importante da história.

Leia também

Falta de fiscalização das motos aumenta sinistros
SOCIEDADE

Falta de fiscalização das motos aumenta sinistros
Ministro do partido de Tarcísio, Silvio Costa Filho, critica PL da Anistia e reforça apoio a Lula em 2026
SEM ANISTIA

Ministro do partido de Tarcísio, Silvio Costa Filho, critica PL da Anistia e reforça apoio a Lula em 2026

Compartilhe

Tags