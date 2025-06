Igor Maciel: Produzir no Brasil vai ficando mais caro com medidas de Fernando Haddad

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), incorporou o discurso lulista de atacar as “elites” em tudo sempre que precisa convencer o chefe de algum plano mirabolante. Agora é a alternativa ao aumento do IOF, que inclui cobrança de imposto sobre investimentos que antes eram isentos como Letra de Crédito Imobiliário (LCI) e Letra de Crédito Agrícola (LCA).

O argumento foi que as novas medidas, com outros aumentos de impostos, só “vão atingir donos de coberturas”. O chefe da pasta econômica ignora fluxos da economia de acordo com o interesse do momento. Isso terá consequências políticas e sociais que não podem ser ignoradas.

Social

O resultado político já chegou. O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos), avisou que a emenda é tão ruim quanto o soneto e a ideia será mal recebida no Congresso.

Empresas do setor agrícola e imobiliário já estão começando a pressionar os parlamentares com um argumento importante: esse dinheiro financia empreendimentos e garante muitos empregos.

Quanto mais caro esse dinheiro fica, num momento em que os juros básicos já estão muito altos, maior é a chance de os setores entrarem em crise. Isso trará como resultado um problema social enorme, principalmente no mercado de trabalho.

Empregos

Em 2024, a construção civil foi responsável por quase três milhões de empregos mantidos no Brasil. Esse volume só é possível com o setor produzindo novas edificações e o financiamento para os projetos depende de as construtoras encontrarem dinheiro sob taxas adequadas ao mercado. A LCI é uma das responsáveis por isso e, consequentemente, garante muitos desses empregos.

O Agronegócio, que pode ser prejudicado com a taxação das LCAs, foi responsável em 2024, simplesmente, por mais de 28 milhões de empregos. O agro foi, ainda, responsável pelo crescimento do PIB brasileiro nos últimos anos. O diagnóstico é cruel para quem tem preconceito com o setor: sem o crescimento do agro, estaríamos em recessão.

Recursos



Com os juros básicos subindo, inflação preocupando e a política fiscal do governo Lula tão confiável quanto amor adolescente de verão curto, muita gente correu para guardar dinheiro dentro de aplicações que, se não rendem muito, ao menos não pagavam imposto de renda.

Por causa disso, o volume de investimentos de pessoas físicas em títulos isentos de Imposto de Renda cresceu 341% nos últimos sete anos. O total investido saiu de R$ 354 bilhões, de janeiro de 2018, para mais de R$ 1,2 trilhão no último mês de abril. É de olho nisso que o governo Lula está propondo acabar com a isenção.

Coração

O detalhe é que o discurso de atingir só os “donos de coberturas”, na verdade, atinge investimentos que geram empregos no país e inviabilizam a produtividade da indústria e dos serviços. É como se Lula disputasse com as empresas que geram emprego um lugar no coração do povo. E faz isso aumentando o custo para essas empresas. Ao mesmo tempo, o governo surge oferecendo mais e mais benefícios em programas sociais “salvadores dos pobres”.

Um observador menos ingênuo pode acabar percebendo um padrão no governo Lula que preocupa quem se interessa pelo futuro do país. É como se ele trabalhasse para que as pessoas tenham menos oportunidades de trabalho, fiquem mais pobres e ainda mais dependentes das bolsas e vales promovidos pelos petistas.

Seria o programa "Fique pobre e dependa de mim". Ao menos parece isso, mas talvez seja apenas coincidência.