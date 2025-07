Como saber se tenho perfil para ocupar um cargo de liderança? Descubra a verdade sobre o tema!

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Por muito tempo, fomos levados a acreditar em uma mentira elegante sobre liderança. Uma mentira que parece inofensiva, mas que secretamente sabota carreiras brilhantes: a ideia de que liderar é um dom nato. Seja honesto: você já se pegou pensando assim? “Eu não sou bom de falar em público.” “Não gosto de conflitos, então não sirvo para liderar.” “Sou muito tímido(a) para isso.” Se essas frases já passaram pela sua cabeça, saiba que você não está sozinho(a). Essa crença está profundamente enraizada até mesmo nos profissionais mais competentes – aqueles que dominam a parte técnica do trabalho, mas acreditam que nunca poderiam “dar conta” de uma posição de liderança.

Aqui vai uma verdade capaz de mudar completamente a forma como você enxerga a sua carreira: liderança não é um cargo. Nem um talento místico com o qual apenas alguns sortudos nasceram. Liderança é um conjunto de comportamentos e decisões – e isso pode ser aprendido. Inclusive por você. Vem comigo e vamos aprofundar esse tema!

Afinal, como saber se você tem perfil para liderar? (Spoiler: não é o que você pensa)

A ideia de que o “perfil de líder” está ligado a carisma, extroversão ou à habilidade de dominar uma sala é completamente equivocada. Líderes de verdade não são necessariamente os mais falantes, os mais confiantes ou os mais autoritários. Na realidade, eles revelam sinais muito mais sutis no dia a dia – sinais que talvez você já esteja demonstrando sem nem perceber.

Você se importa genuinamente com o crescimento dos outros? Consegue tomar decisões mesmo sem ter todas as respostas? Sabe ouvir – de verdade – para entender e construir soluções em conjunto? Sente frustração com processos ineficientes e vontade de melhorá-los? Ou já influenciou pessoas sem ter um cargo de chefia, sendo referência para colegas que seguem suas ideias? Esses comportamentos são fortes indicativos de uma mentalidade de liderança, mesmo que você nunca tenha ocupado oficialmente uma posição de liderança.

Mas… e se eu não tiver essas características?

Respira fundo. Ninguém nasce pronto – nem mesmo os grandes líderes que você admira hoje. Satya Nadella, CEO da Microsoft, já contou em entrevistas que precisou desenvolver empatia e habilidades de comunicação ao longo dos anos, e que no início cometeu muitos erros. Jacinda Ardern, ex-primeira-ministra da Nova Zelândia, fala abertamente sobre como ser introvertida não a impediu de liderar uma nação.

O verdadeiro risco não está em “não ter o perfil”, mas em acreditar que você nunca poderia desenvolvê-lo. Essa crença leva a armadilhas perigosas: ficar anos no mesmo cargo enquanto colegas menos técnicos avançam na carreira, sentir frustração ao ver gestores com menos experiência decidindo o futuro do seu trabalho e cair na armadilha do “sou bom demais para ser chefe” – tornando-se, sem perceber, invisível para promoções. Pior ainda: lá na frente, você pode olhar para trás com arrependimento, percebendo que a estagnação não foi culpa da empresa, mas de um bloqueio interno que você mesmo alimentou.

Então… como saber se é para você?

O primeiro passo não é um curso de liderança, nem um MBA caro. É algo muito mais simples (e profundo): olhar para dentro com sinceridade. Pergunte a si mesmo(a):

Eu estou disposto(a) a aprender sobre pessoas, além de processos?

Eu aceito que liderar envolve sair da zona de conforto e lidar com conflitos?

Eu quero, de verdade, impactar o ambiente além do meu próprio trabalho?

Se a resposta for “sim” (mesmo com medo ou dúvida), parabéns: você já carrega a semente do perfil de líder. O resto? O resto é prática, desenvolvimento e coragem para dar o primeiro passo.

O segundo passo é essencial

O segundo passo é tão essencial quanto o primeiro: buscar clareza sobre onde e como você quer exercer essa liderança. Não basta ter a semente; é preciso entender o terreno onde ela vai crescer. Isso significa refletir sobre o tipo de líder que você quer ser, o impacto que deseja gerar e os contextos em que suas habilidades podem florescer. Liderança não é uma fórmula única – ela se molda ao seu estilo, valores e à realidade do ambiente onde você atua.

Esse é o momento de mapear suas forças, reconhecer suas áreas de desenvolvimento e, principalmente, começar a praticar pequenas ações de liderança no dia a dia. Pode ser orientar um colega, propor melhorias em processos ou assumir responsabilidades que ninguém quer. Cada passo, por menor que pareça, é uma construção prática do líder que você está se tornando.

