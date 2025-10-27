Flávio Ricco: No ar desde 2005, o 'Hoje em Dia' pode passar por mudanças em 2026

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Colunista aponta que o programa da TV Record precisa de novidades para sair da acomodação, surpreender o público e melhorar a audiência

Televisão é hábito e isso nem precisa repetir, porque todo mundo está cansado de saber.

E é por aí que a Record acerta em cheio em manter o “Hoje em Dia”, desde 2005 no ar, levando qualquer telespectador saber que poderá encontrar o programa, todos os dias, naquele mesmo horário.

Tem também um grupo de participantes dos melhores, formado por pessoas conhecidas e que inspiram credibilidade.

Isto posto e ainda que considerando a sua fidelidade a um modelo original, inspirado em outros de grande sucesso nos Estados Unidos, entendemos que é chegado o momento de mexer em alguma coisa.

A impressão que passa é de uma certa acomodação, do ‘tá bom do jeito que está e vamos que vamos’. Até a parte jornalística é repetitiva. Não é por aí. O público precisa, sempre, ser surpreendido com alguma novidade.

É chegada a hora de, pelo menos, se pensar em pequenas mudanças e nada que possa, de alguma maneira, prejudicar a sua vitoriosa estrutura original.

A Record tem condições e pessoas capacitadas para isso, então, por que não?

O final de um ano, começo de outro, pode ser este momento propício. Acho que vale muito pensar a respeito.

Equipe do programa Hoje em Dia - Divulgação

TV Tudo

Também nos números

Hoje, considerando a disputa das manhãs, já se verifica uma vantagem do SBT, algo que há muito não acontecia, no confronto direto com o “Hoje em Dia”.

Sinal visível de um certo desgaste.

Azulão

Ainda da Record, a atual “Fazenda” é só motivo de alegria na parte comercial.

Os resultados apontam crescimento de 35% em relação à edição do ano passado.

Apresentadora Adriane Galisteu - Divulgação

Assim, assim

Em “Três Graças”, até aqui, tudo muito bom em relação a números de audiência e críticas.

Mas, tema musical e a própria abertura estão provocando um certo estranhamento.

Kátia (Luciana Paes) e Gilmar (Amaury Lorenzo) em ‘Três Graças’ - Fabiano Battaglin / Globo

Convocado

André Câmara, o mesmo de “Amor Perfeito” e “Volta Por Cima”, está oficialmente convocado para “Próxima Página”.

Na fila das sete, a novela substituirá “Coração Acelerado”, a sertaneja que ainda vem por aí.

Créditos

“Próxima Página” vai aparecer da seguinte forma na Globo: novela criada por Juan Jullian, supervisão de Ricardo Linhares, e escrita por Jullian e Luciana Pessanha.

O elenco começa a ser discutido.

Preparem os corações - 1

Ainda tem um certo chão pela frente, mas especialistas do mercado e mesmo aqueles diretamente envolvidos, acreditam que esta próxima será a maior disputa pelos direitos da Libertadores e Sul-Americana.

Nos pacotes de TV aberta, Globo, SBT, Record e Cazé vão apresentar propostas. O futebol, hoje, passou a ser essencial na vida de todas.

Preparem os corações – 2

Na parte da TV paga, já se sabe que, fora algumas surpresas, ESPN, Globo, Amazon, TNT e Paramount também prometem entrar muito forte.

Mas o deadline é só em 11 de novembro.

Bolsa de apostas

Simples prognóstico: com pacote único para TV aberta, a Globo não vai querer perder a Libertadores de jeito nenhum. A Cazé, com isso, deve apostar fichas muito fortes na Sul-Americana. Bem complicadas as situações de SBT e Record.

Na TV paga, com o número de assinantes caindo de bico, bons conteúdos esportivos contribuem para manter a fidelidade.

Reality de rodeio

“O Último Peão” é um novo projeto de reality, concebido por Antonio Zimmerle e André Zavarize, já em processo de capacitação comercial, para exibição na Band.

Confinamento de 32 dias em uma fazenda, para 12 homens e 12 mulheres, com todas as condições para a disputa.

Mercado

Os realities de competição “Caixa Forte”, “Tão Perto, Tão Longe” e “The Web” foram alguns dos novos formatos apresentados pela Floresta, da Dida Silva, no último MIPCOM, em Cannes.

Conteúdos, aliás, já disponíveis para players exibidores. “Fazer parte deste evento mais uma vez consolida a Floresta como uma força criadora de formatos...”, declara a executiva.

Tênis de praia

A Rede TV!, por meio de acordo com a Federação Paulista de Tênis (FPT), fechou a transmissão Beach Tennis, circuito internacional, até o fim da temporada 2026.

Com início em 10 de novembro, Marcelo do Ó e Napoleão de Almeida já foram convocados para o evento.

Bate – Rebate

• A Casablanca é a responsável pelos efeitos e finalização de “Asa Branca – A Voz da Arena”...

• ... O filme acompanha a trajetória do lendário locutor Waldemar Ruy dos Santos, sob a direção de Guga Sander...

• ... Felipe Simas vive o protagonista. Nas salas de cinema, a partir de 18 de dezembro.

• O projeto “Som dos Oceanos”, do Eri Johnson e do diretor Cris Gomes, tem estreia confirmada para 30 de novembro na Band...

• ... Será todo embalado por shows a bordo de navios, com exibição aos domingos, das 22h às 23h.

• Caroline Roehrig recebeu o prêmio de Melhor Atriz de Curta Internacional no Los Angeles Brazilian Film Festival pelo trabalho no filme "Tente Sua Sorte".

• O “The Voice Brasil”, pelo SBT e Disney+, mostra nesta segunda-feira a última etapa de Audições às Cegas...

• ... No programa da semana que vem já terá início a Fase das Batalhas.

• Carol Castro, após “Garota do Momento” na Globo, concluiu as filmagens de “Nosso Lar 3”...

• ... Agora, em fase de caracterização, está prestes a iniciar um outro longa, de terror: “Pacto maldito”, do diretor Caio Cobra.

C´est fini

Clube da Luluzinha: Cristiane Cardoso mobilizou nove colaboradoras – só mulheres – para desenvolver a série “Amor em Ruínas”, em 35 capítulos.

Tudo devidamente escrito. Só falta gravar. Alexandre Avancini, como antecipado por aqui, vai dirigir.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!