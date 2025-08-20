Flávio Ricco: Gazeta está na UTI, mas não corre risco de morte

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Flávio Ricco fala sobre a reformulação da Fundação Cásper Libero, e como isso afeta a Gazeta e a Gazeta Esportiva, que carrega uma longa história

Clique aqui e escute a matéria

Gazeta está na UTI, mas não corre risco de morte

Todo esse processo de reformulação da Fundação Cásper Libero, naturalmente, tem despertado enorme atenção, entre outros motivos, por tudo que esta instituição representa para São Paulo, desde 1944. No dia 10 passado, foram comemorados os seus 81 anos.

Uma história que já incluiu dois jornais impressos – A Gazeta e A Gazeta Esportiva, uma revista – Gazeta Esportiva Ilustrada, duas rádios, montagem de uma TV, a construção de um prédio próprio na avenida Paulista e a Faculdade Cásper Líbero, de tantos e tão bons jornalistas.

Mas que, em relação ao que já teve ou conquistou, se definhou drasticamente ao longo dos últimos tempos. A verdade é que, entre causas e efeitos, boa parte desse rico patrimônio e o que sempre representou, foi drasticamente reduzido. Duro assumir, mas é a mais pura verdade.

E nem cabe ou vem ao caso, por aqui, caçar “fantasmas” ou se limitar aos “por quês?”, assim nem como a omissão do conselho curador.

O que mais importa, através de um trabalho de reconstrução, é tudo voltar senão ao que um dia já foi, mas em melhores e mais perfeitas condições de funcionamento.

É exatamente isto que a executiva Maria Cristina de Paula Abreu tem procurado fazer, desde maio passado, quando foi levada a assumir o controle de tudo. O que se sabe é que um trabalho, apoiado em bases seguras, foi instalado e será continuado, a partir da escolha de profissionais do mercado, talvez ainda em setembro ou outubro, para tocar os seus mais diferentes setores.

Enfim, um panorama que já foi muito pior. É como um paciente na UTI, mas sem correr risco de morte.

TV Tudo

Passando a limpo

O “Aqui Agora” foi um projeto ressuscitado pelo SBT para as comemorações do seu aniversário.

Se será mantido no ar ou não, passa a depender dos seus resultados, inclusive a partir de agora, com Leonor Corrêa no comando.

Estreia

O lançamento da série “E Agora, Quem Vai Ficar Com a Mamãe?”, último trabalho da dramaturgia do SBT, deverá acontecer em outubro. Trabalha-se com esta previsão.

Lidi Lisboa, Joaquim Lopes, Stella Miranda, Juliana Knust e Juliano Laham estão no elenco.

Lidi Lisboa - Instagram

Futuro

Sobre a dramaturgia do SBT, nada será realizado e nem mesmo definido sobre sua reconstrução neste ano. Só em 2026.

Mas desde já, sabe-se que não existe chance alguma de voltar como antes, mesmo porque a ideia é trabalhar com parcerias. Ou, trocando em miúdos, funcionar só como exibidora.

Aquecimento

Adriane Galisteu já iniciou seu processo de aquecimento, com vistas à estreia de “A Fazenda” em 16 de setembro.

Um trabalho que compreende, além de fotos para campanha e gravações de chamadas, escolha de figurinos.

Para se ter ideia

Durante a realização de “A Fazenda”, prevista para 95 episódios, a Record já deixou selecionados mais de 110 figurinos.

Para alguns dias ou ocasiões especiais se faz necessário mais de um.

Bastidor

Ainda que discretamente, existem estudos na Band que visam reorganizar alguns dos seus setores, entre Programação e Artístico.

Uma remodelação que pode envolver nomes e sobrenomes.

Abrindo o leque

Nesta nova etapa do “Melhor da Tarde” na Band, a apresentadora Pâmela Lucciola será ainda mais acionada.

Além do trabalho em estúdio, fará entrevistas especiais para o programa.

Pâmela Lucciola - Rodrigo Moraes/Band

Futuro

Quanto a João Paulo Vergueiro, o plano de agora envolve apenas a apresentação e trabalho em estúdio para o “Melhor da Tarde”.

Mas fica uma expectativa em torno da volta do semanal “Linha de Combate”, já comandado por ele na casa.

Ninguém mexe

Quanto ao formato do “The Voice” no SBT e Disney+, nada será muito diferente em relação ao já conhecido, até porque não tem como não seguir e obedecer a “bíblia”.

Nunca, e nem na Globo foi, é permitido incluir ou querer alterar alguma coisa.

Jus ao nome

Em total acordo com a proposta de microssérie, “Maria Madalena” será exibida em quatro capítulos na Record.

Detalhe: Ingrid Conte será absoluta nesse trabalho. Tanto assim, que nem haverá a figura de Jesus Cristo.

Bate – Rebate

• Neste sábado, a partir das 8h45, Band e o BandSports mostram a final da Supercopa Saudita entre Al-Nassr e Al-Ahli.

• Reynaldo Gianecchini e Maria Casadevall ensaiam “Um Dia Muito Especial”, para estrear, dia 17 de outubro, no Teatro Sérgio Cardoso-SP...

• ... É uma adaptação do clássico de Ettore Scola, sobre o encontro de uma dona de casa solitária e um vizinho marcado pelo preconceito.

• Aliás, tanto a Casadevall como o Gianecchini não foram mais chamados ou decidiram dar um tempo na TV.

• Após viver Síntique em “Paulo, O Apóstolo”, Marcela Siqueira fechou para “A Vida de Jó”...

• ... Foi escolhida para o papel de Reumá, a única filha entre cinco irmãos e apaixonada pelo protagonista.

• No recente anúncio do “The Voice”, faltou o nome de Gaby Cabrini, que vai fazer o trabalho de bastidor.

• O pesquisador dos Estúdios Globo, William Hinestrosa será um dos jurados do prêmio ‘Revelação’ do Festival Internacional de Curtas de São Paulo - Curta Kinoforum...

• ... Trata-se de um dos principais eventos do formato na América Latina, que acontece desta quinta até o dia 31...

• ... O prêmio é para filmes realizados por estudantes de cinema.

• A propósito: Edson Celulari trabalha na promoção do suspense “Área de Risco”, recentemente apresentado no Festival de Gramado...

• ... Este trabalho marca a estreia de Celulari como diretor de cinema.

C´est fini

A pré-produção da série “Ben-Hur” terá início em outubro. Como já era especulado nos bastidores da Record, gravações só a partir de janeiro.