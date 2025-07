Flávio Ricco: Record dá sinais de que não pretende voltar a produzir novelas

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Isto porque entendem que é chegada a hora, e muito por exigência do telespectador e do próprio desgaste da fórmula atual, em se de abrir o leque

Dentro da Seriella, empresa responsável pela dramaturgia da Record, muitos aprovam o modelo de séries e minisséries bíblicas proposto pelo comando da igreja Universal. Mas com restrições.

Isto porque entendem que é chegada a hora, e muito por exigência do telespectador e do próprio desgaste da fórmula atual, em se de abrir o leque e também trabalhar em outras direções. Ou, quem sabe até, passar a promover um sistema de rodízio.

O sucesso da turca “Força de Mulher” provou que isso é possível, diante dos bons índices alcançados em São Paulo e em praticamente todo o país, colaborando de forma bem efetiva para a manutenção da vice-liderança.

O problema é que, data hoje, não existe sinal nenhum de alguma mudança na ordem das coisas. As informações a respeito, inclusive, são de que as produções bíblicas serão intensificadas. “Amor em Ruinas”, de Cristiane Cardoso, já encontra-se em desenvolvimento de texto. Também a caminho, “Até Onde Ele Vai”, “O Senhor e a Serva”, “A Vida de Jó” e “Ben-Hur”. E é isso.

TV Tudo

Por enquanto

A Record ainda não anuncia nenhuma mudança para 2026, em relação à ordem dos seus realities.

A princípio, depois do “Power Couple” neste ano, no próximo será a vez de “A Grande Conquista”.

Ainda de lá

O valor é muito alto, cerca de R$ 200 milhões só de direitos, mas a Record segue interessada em transmitir a Copa do Mundo de 2026.

Mas para iniciar a conversa, quer a segurança de poder fazer todos os jogos do Brasil, dentro do seu pacote de 52 partidas, mais semifinais e final.

Não teve jeito

“Fruto Proibido”, a turca Yasak Elma, não será mesmo a substituta de “Café com Aroma de Mulher” na Band.

Pegou na sua duração: 177 capítulos. A Band não quer novelas tão longas.

Alguém sugeriu

Ainda da Band, diante da saída do “Programa do João” dos domingos, há quem entenda que a colocação do “Galvão e Amigos” em seu lugar poderá atender o interesse de todos.

O único impedimento é que seria outro programa esportivo nas noites de domingo, além do “Apito Final” do Neto.

Vai Corinthians

A Record, depois de todo esse recesso nas suas transmissões esportivas por causa do Mundial de Clubes, volta com o Brasileirão neste domingo.

O jogo é Corinthians e Rede Bull Bragantino, a partir das 18h20.

Gozado isso

Aqui, numa primeira nota, falou-se que Andressa Guaraná, uma diretora do jornalismo da Band, estaria bem próxima de ter uma sala na redação.

Quando leu, ela até pensou em jogar sal grosso e só se tranquilizou após saber que outros e outras também ganhariam as suas.

Perspectiva

Flávia Alessandra já gravou toda sua participação em “Êta Mundo Melhor!”, mas já são amplas as possibilidades de um novo trabalho.

E, quem sabe até, ser uma das próximas a voltar a fazer contrato de longa duração na Globo.

Família

As irmãs Beth e Bárbara Bruno vão aparecer no terceiro episódio de “Mundo da Lua”, neste sábado, 19h, na Cultura.

A última vez que elas trabalharam juntas na TV foi em “Éramos Seis”, em 2020.

Marca

O título “Programa do João”, no SBT, continuará sendo “Programa do João”, como era na Band.

João Silva é o dono da marca.

E a estreia

Algumas surpresas estão reservadas para a estreia do “Programa do João” no SBT.

Uma delas, se sabe, será uma entrevista, na verdade, uma conversa bem diferente com Neymar, do Santos.

Bate – Rebate

· Larissa Bocchino está no filme “Escola Sem Muros”, novo projeto de Cao Hamburger, com trabalhos em São Paulo...

· ... A atriz também integra o elenco da novela “Guerreiros do Sol”, a Ivonete, que aparece em cenas de sexo com Josué (Thomas Aquino).

· Mayana Neiva vai rodar na Paraíba o longa “Comadrio”, com direção de Susanna Lira...

· A trama se passa no início dos anos 1990 e destaca a história de uma jovem divorciada que acolhe uma adolescente trans.

· A Conspiração Filmes, a mesma de “Sob Pressão”, conseguiu vender outra série médica para o Grupo Globo – Unidade 53...

· ... Yara de Novaes e Emílio Dantas lideram o elenco...

· ... Depois do Globoplay, vai para TV aberta.

· Globo está caprichando e intensificando as chamadas de “Chef de Alto Nível”, reality de culinária com Ana Maria Braga e estreia na terça que vem.

· Na Record, vários atores presentes em “Paulo, O Apóstolo”, irão direto para “Ben-Hur”...

· ... E com os mesmos personagens.

· Na virada de quarta para quinta, Ronnie Von recebe Fúlvio Stefanini no "Companhia Certa" da Rede TV!.

· ...O ator está em cartaz com o espetáculo "O Pai", no Teatro UOL, em São Paulo.

C´est fini

Maria Carol Rebello, Olga em “Êta Mundo Melhor!”, grava um documentário sobre sua família, passando pela história da avó, a atriz Hilda Rebello, do tio, o diretor Jorge Fernando, e do irmão, o ator-mirim João Rebello, assassinado em outubro do ano passado. Depoimentos de Ney Matogrosso, Claudia Raia, Silvio de Abreu, Marcelo D2, Patricya Travassos, entre outros, e direção de Candé Salles.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!