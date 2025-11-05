fechar
Blog Dellas | Notícia

A eleição de 2026 e as voltas que a política dá

A eleição para presidente se encaminha para virar um Fla-Flu com atropelos à esquerda e à direita, levando candidatos, a uma onda de altos e baixos

Por TEREZINHA NUNES Publicado em 05/11/2025 às 8:37
O presidente Luis Inácio Lula da Silva
O presidente Luis Inácio Lula da Silva - Ricardo Stuckert/PR

Clique aqui e escute a matéria

Quem conhece a política eleitoral sabe que ela é muito suscetível a atropelos e, como uma gangorra, pode jogar os candidatos para baixo ou para cima nas pesquisas de intenção de voto, de acordo com os acontecimentos e o humor dos eleitores. A eleição para presidente da República em 2026 se encaminha para virar um fla-flu com atropelos à esquerda e à direita e, como tal, levando os prováveis candidatos, inclusive o presidente Lula, que já declarou que vai buscar à reeleição, a uma onda de altos e baixos capaz de tirar do sério ou abalar os nervos de qualquer um.

Pelo menos é o que se vê até agora. Como se não bastassem as declarações infelizes do presidente em pronunciamentos de improviso – ele chegou inclusive a pedir desculpas duas vezes ou culpar a má interpretação – o país convive com um déficit assustador nas contas públicas, podendo surpreender o Governo com uma crise econômica em plena campanha. Essa situação, no entanto, é pinto se comparada com outros problemas desafiantes como as ameaças ao Brasil feitas por e-mail ou em entrevistas pelo presidente Donald Trump, o tarifaço de 50% imposto por ele sobre as importações brasileiras e a decisão de sancionar os ministros do supremo e até ministros de Lula como Alexandre Padilha e Ricardo Lewandowski.

Mas como prova de que a gangorra sobe e desce, a direita não tem vivido bons momentos como imaginava após o apoio recebido do presidente Trump. Muito pelo contrário, Lula já estava muito ruim nas pesquisas de intenção de votos quando foi salvo ao jogar o tarifaço no colo da direita e iniciar uma campanha de defesa da soberania nacional diante dos americanos que aumentou sua popularidade e levou a direita a se dividir e enfraquecer. Mas, seguindo a teoria exposta acima, o presidente deu uma declaração uma semana antes da megaoperação do Rio de Janeiro contra o tráfico de drogas, dizendo que os traficantes são vítimas dos viciados.

A direita, bem posta nas redes sociais, explorou o quanto pode essa frase infeliz e, para infortúnio da esquerda, a operação no Rio que deixou 121 mortos incluindo quatro policiais tirou do fundo do poço o governador Cláudio Castro e 87% dos moradores das favelas apoiaram a operação. Em contato com um deputado federal nordestino este final de semana, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, disse que o presidente perdeu 3 pontos nas pesquisas em um só dia e que o quadro pode piorar pelo apoio da população à reação carioca.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

“Matança”- diz Lula sobre operação carioca

O entorno de Lula vem trabalhando para atravessar mais esta dificuldade, porém, o presidente insiste nos improvisos e esta terça-feira, em Belém, onde se encontra para a Cop 30, durante uma entrevista para a imprensa internacional, classificou a operação no Rio como uma “Matança” e disse que precisa que seja feita uma investigação de fora das forças de segurança para saber o que realmente aconteceu. Até a imprensa brasileira se assustou do que ouviu no momento em que se prega que a segurança não pode ser politizada. Pelo visto, ou os ânimos são serenados, ou até o dia da eleição em outubro de 2026 a guerra de nervos e de narrativas vai abalar o país.

Teresa passa bem

A senadora Teresa Leitão, primeira mulher pernambucana eleita para a Câmara Alta, tropeçou no plenário do Senado esta terça-feira à tarde, teve um pequeno corte na testa e precisou ser medicada e levada ao hospital para realizar exames. A nota de sua assessoria informou que ela está bem e lúcida, o que tranquilizou muita gente em Pernambuco que torce por sua recuperação. Este blog deseja plena recuperação à senadora que está fazendo um excelente mandato como presidente da Comissão de Educação do Senado.

Pergunta que não quer calar

Quantos deputados federais e estaduais cada partido vai eleger no estado em 2026? Tem legenda muito atrasada na busca de candidatos que ajudem no atendimento ao quociente eleitoral de 107 mil votos para estadual e 207 mil para federal.

E-mail: redacao@blogdellas.com.br/terezinhanunescosta@gmail.com

Leia também

Pernambuco tem menor número de homicídios em 22 anos e SDS diz que não há domínio de facções nacionais no estado
Politica

Pernambuco tem menor número de homicídios em 22 anos e SDS diz que não há domínio de facções nacionais no estado
Lula classifica Operação Contenção, no RJ, como "desastrosa"
OPERAÇÃO POLICIAL

Lula classifica Operação Contenção, no RJ, como "desastrosa"

Compartilhe

Tags