Pernambuco: Partido Novo não descarta lançar candidatos a governador e senador em 2026

O presidente estadual do partido, Técio Teles, diz que a legenda "é o partido de direita que mais cresce no estado, o mais organizado e coeso

Por TEREZINHA NUNES Publicado em 26/10/2025 às 9:00
Técio Teles, presidente do partido, diz que projeção na Região Metropolitana, a partir da atuação da bancada de vereadores do Recife, vem chamando a atenção - JAILTON JR./JC IMAGEM

O Partido Novo, que ganhou projeção na Região Metropolitana em 2024 ao eleger dois vereadores no Recife - um deles, o jornalista Eduardo Moura, virou fenômeno na Internet tendo em poucos meses chegado aos mais de 400 mil seguidores no Instagram – projeta na eleição de 2026 uma bancada com três deputados estaduais e dois federais. Estaria sonhando?

O presidente estadual do partido, Técio Teles, diz que a legenda “é o partido de direita que mais cresce no estado, o mais organizado e coeso. Aqui temos um grupo decidido a lutar junto. Hoje eu não tenho sossego, a todo momento sou procurado por deputados federais e estaduais ou pretensos candidatos querendo se filiar à legenda”.

O que estaria provocando tamanho alvoroço? Nos meios políticos se diz que com as divergências existentes no PL onde os grupos do presidente estadual Anderson Ferreira e do ex-ministro Gilson Machado não se entendem, não oferecendo segurança a quem procura se abrigar ou mesmo permanecer no partido, o Novo passou a ser a opção conservadora.

Mas Teles não tem dúvida de que também a projeção da legenda na Região Metropolitana a partir da atuação da bancada de vereadores do Recife vem chamando a atenção sobretudo na Internet.

Moura para governador?

“Eduardo Moura que, na Câmara ou nas ruas, fiscaliza 24 horas por dia a gestão de João Campos, projeta-se como o anti-João na eleição do próximo ano”, diz Teles.

Isso estaria projetando uma bancada federal do Novo com Moura podendo figurar como um dos mais votados do estado para a Câmara Federal. “Nossas pesquisas internas mostram que ele tem hoje 12% das intenções de voto para governador na Região Metropolitana e na última Simplex ele apareceu com 7% no estado. Vai crescer ainda mais”.

Embora até agora a eleição para governador do estado se desenhe como um fla-flu entre a governadora Raquel Lyra, que busca a reeleição, e o prefeito João Campos, com o candidato do PSOL, Ivan Moraes, em terceiro mas muitíssimo distante dos principais, o Partido Novo não descarta a possibilidade de, dependendo do andar da carruagem, lançar Moura como candidato a governador. “Se ele chegar aos dois dígitos no estado e se manter não tem como deixar de analisar esse novo cenário”, completa Teles.

Namoro com Gilson

Este blog apurou que o ex-ministro Gilson Machado já foi sondado para se filiar ao Novo, em função das divergências com Anderson Ferreira, e se candidatar ao Senado pela legenda: “se ele vier para o partido pode ter certeza que será nosso senador” projeta Técio Teles. Conversas neste sentido já aconteceram e foram confirmadas por Gilson a amigos seus.

Se por acaso se filiar ao Novo, Gilson levará junto o segundo vereador mais votado do Recife, Gilson Filho, que pode se candidatar a deputado estadual ou federal.

Um quadro importante do PL já acertou se filiar ao Novo, como este blog adiantou. É o deputado estadual Renato Antunes.Outros membros da bancada liberal na Alepe já andaram manifestando interesse em fazer o mesmo, caso o PL não se entenda. Essa migração pode ser maior se Gilson se filiar

Segundo turno

Nos meios políticos já se discute a possibilidade de a eleição para governador ir para o segundo turno se Eduardo Moura for candidato. Hoje o quadro é de primeiro turno o que torna o ambiente mais polarizado e nervoso.

A dúvida é se uma candidatura a governador pelo Novo favoreceria mais a governadora Raquel Lyra que ,no quadro de hoje, quando ainda não entregou as obras projetadas para o Grande Recife devendo fazê-lo no próximo ano, é mais forte no interior do que na Região Metropolitana.

Nesse patamar, ela contaria com um reforço na Metropolitana onde Moura se projeta cada vez mais. O atual vereador atuaria para enfrentar o prefeito João Campos sobretudo nas redes sociais e ela ficaria nas redes mas também nas ruas e com o apoio dos prefeitos de Jaboatão, Olinda, Camaragibe, Igarassu, Moreno, Itapissuma, Paulista, Moreno e Araçoiaba.

