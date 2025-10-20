Marília e Humberto estão na frente para o Senado e Gilson Machado é terceiro

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A esta altura poucos eleitores sabem que terão dois eleitos para o Senado em 2026 e no primeiro nome que citam já demonstram sua preferência

Os pré-candidatos Marília Arraes e Humberto Costa estão em primeiro e segundo lugares na pesquisa para o Senado do Instituto França, cujos resultados para governador foram divulgados por este blog este sábado. Marília aparece com 17,08% das intenções de voto, Humberto tem 12,95% e Gilson Machado 8,18%, figurando em empate técnico com Miguel Coelho 7,89% e Anderson Ferreira 7,84%. Eduardo da Fonte tem 4,95%, Jô Cavalcante (PSOL) 3,24%, Silvio Costa Filho 2,50% e Fernando Dueire -0,74%. Os que disseram não votar em nenhum deles ou pretender votar branco ou nulo são 20,96% e os que não sabem ou não quiseram responder – 13,97%.



Indagados em quem votariam em segundo lugar, já que são duas as vagas para o Senado, 9,20% dos entrevistados citaram Humberto Costa, Marília ficou com 8,92%, Eduardo da Fonte com 4,26%, Gilson Machado 4,20%, Miguel Coelho, 3,92%, Anderson Ferreira – 3,70%, Silvio Filho 3,58%, Jô Cavalcante 0,97% e Fernando Dueire 0,34%. No segundo voto 36,32% dos entrevistados afirmaram não votar em nenhum ou adotar o voto branco ou nulo e 24,59% não quiseram ou não souberam responder. O Instituto ouviu 1.067 pessoas, por telefone, no período de 10 a 16 de outubro. A margem de erro da pesquisa é de 3% para mais e para menos e a confiabilidade é de 95%.



O analista de pesquisas e estatístico Maurício Romão afirmou a este blog sobre o resultado de senador que “enquanto não forem definidos os nomes dos candidatos que acompanharão a governadora Raquel Lyra e o prefeito João Campos é precipitado falar em cenário definido ou em definição”. Segundo ele, “são os palanques que vão mostrar um resultado mais próximo da realidade”. Na sua opinião os nomes mais conhecidos ou que participaram de eleições majoritárias tendem a estar em melhor situação neste momento, o que não significa que assim vão permanecer no decorrer do processo.



Na verdade, fica muito claro neste levantamento que nomes mais à esquerda como Humberto Costa e Marília Arraes se sobressaem, ao mesmo tempo que nomes mais à direita também aparecem com relevância, como os de Gilson Machado e Anderson Ferreira. Os candidatos mais ao centro acabam prejudicados na luta ideológica e vão precisar se alinhar a um dos candidatos a governador para ganharam a dimensão que não conseguem ter hoje.

“Marília, por exemplo, se coloca como candidata mas não se sabe se ela, não figurando na chapa de João Campos, vai sair como candidata avulsa. A sua presença é a de maior relevância em qualquer pesquisa mas, neste momento, ela pode estar impedindo o crescimento de um candidato como o ministro Sílvio Costa Filho, citado como um provável nome na chapa do prefeito do Recife”.

Confusão na cabeça do eleitor

A esta altura poucos eleitores sabem que terão dois eleitos para o Senado em 2026 e no primeiro nome que citam já demonstram sua preferência não se preocupando com uma segunda opção. A confusão é tanta que indagados pelo Instituto em quem votariam para o Senado os eleitores de João Campos citam Marília com 32,13%, Humberto com 21,27%, Anderson Ferreira com 7,69% e Silvio Filho com 2,71%. Os eleitores de Raquel – a governadora ainda não demonstrou preferência para o Senado – colocam Marília em primeiro lugar com 16,67%, Miguel Coelho e Gilson Machado empatados com 12,67% cada um, Humberto com 8,67% e Eduardo da Fonte com 6,67%.

Vitória de João Campos em 2024

O Instituto França fez pesquisa no Recife na eleição de 2024 e o resultado apresentou variação dentro da margem de erro . Na pesquisa do Instituto na semana da eleição, João Campos apareceu com 81,24% das intenções de voto, Gilson Machado com 12,93%, Dani Portela com 2,25%, Daniel Coelho com 1,58%, Tércio Teles com 1,03%, Ludmila com 0,87% e Simone França 0,10%. O resultado oficial apontou 78,12% para João Campos, 13,90% para Gilson, 3,78% , Daniel Coelho 3,21% Tércio Teles 0,79%, Ludmila 0,15% e Simone França 0,06%.

Pergunta que não quer calar

Quando vai se puder saber quais os dois nomes para o Senado que vão estar na chapa de Raquel Lyra e de João Campos?

