Terezinha Nunes: Em busca do poder na Assembleia 15 prefeitos lançam candidaturas de parentes a deputado estadual

A eleição de 2022 para a Assembleia Legislativa terminou com a vitória de 7 ex-prefeitos dos mais de 10 que se candidataram, fazendo a atual legislatura ficar conhecida como “o paraíso dos prefeitos”. José Patriota, de Afogados da Ingazeira, o mais famoso deles pois por muitos anos presidiu a Amupe – Associação Municipalista de Pernambuco – chegava a brincar com os colegas – faleceu no decorrer do mandato – afirmando que estavam na obrigação de pensar sempre nos municípios e nos prefeitos quando precisassem tomar alguma decisão na Alepe.

Embora Pernambuco tenha 49 deputados estaduais não era muito comum os prefeitos virarem deputados, mas já em 2018 cinco deles foram eleitos, abrindo caminho para os demais. Em 2026, além dos atuais deputados que já foram prefeitos e são candidatos à reeleição, 15 prefeitos de mandato estão lançando candidaturas de familiares em busca de fincar raízes no Poder Legislativo Estadual.

Filhos, esposas, esposos – no caso de prefeitas – irmãos e até tios estão no rol dos escolhidos para representar o clã na Assembleia. Para se ter ideia do que isso representa hoje são deputados filhos de dez prefeitos ou ex-prefeitos que, somados sete ex-prefeitos que se elegeram, formam 17, quase 30% da Alepe.

Dança das cadeiras

Além de uma grande renovação no Poder Legislativo – em 2022 ela chegou a 50%, um percentual considerado muito alto – o lançamento de familiares dos prefeitos são mais uma dor de cabeça para deputados tarimbados que, para conservarem seus mandatos, dependem do apoio de chefes de executivos municipais. Um deles, o deputado Antonio Moraes, o decano da Alepe, com 11 mandatos consecutivos, diz que aprendeu uma lição em sua caminhada.

-“Não tenho interesse em buscar apoio de prefeitos de municípios com mais de 80 mil habitantes pois eles quase sempre têm na cabeça a possibilidade de lançar um filho ou outro parente. Eu já fui surpreendido duas vezes e quando isto acontece todo o vínculo que você criou com aquele prefeito, inclusive ajudando-o a se eleger, desaparece da noite para o dia”.

Luta pelo voto será ferrenha

Para os parentes que em 2026 vão tentar conquistar o primeiro mandato há alguns obstáculos a serem vencidos, segundo deputados ouvidos por este blog. O primeiro deles é que em 2026 não existirão as chamadas chapinhas, em que candidatos de menos votos se juntavam com o objetivo de eleger um ou dois parlamentares. Partidos mais expressivos formarão chapas mas muitas legendas, inclusive famosas, podem estar fora da disputa.

De partidos pequenos, segundo um deputado que entende da geografia do voto no estado, só o Novo e o PSOL podem ter chapa de estadual. Para ele, formarão chapa com certeza o PSD, PSB, a Federação PT/PV/PCdoB, a Federação PP/União Brasil e o Podemos. Podem vir a ter chapa para estadual o MDB, se conseguir ultrapassar as disputas internas, o PSDB e o Avante.

Alguns desistirão?

“Quem tiver menos de 35 mil votos vai ter dificuldade de se eleger nesse quadro” – afirma esse deputado que pediu anonimato para não criar inimizades. Por isso ele acha que da lista de 15 candidatos parentes de prefeitos alguns vão desistir no meio da caminhada, se aliando a outros pretendentes.

O curioso na questão dos novos pretendentes é que muitos são da Região Metropolitana onde o voto é mais solto, não se vinculando apenas aos que seguem o prefeito ou fazem parte da máquina pública, o que já é um bom começo mas é preciso ampliar o leque ou buscar aliados em outros municípios. Em 2022, a prefeita de Camaragibe, Dra Nadeji, elegeu o filho João deputado estadual e dois anos depois, em 2024, a filha Flávia, vereadora do Recife.

As chances de cada um

Para 2026 prefeitos de grandes municípios têm candidatos considerados fortes como é o caso do prefeito de Jaboatão Mano Medeiros, cuja esposa Andréia vai disputar vaga na Alepe, Lula Cabral, do Cabo, está lançando o irmão Batista Cabral, Mirella Almeida, de Olinda, tem o esposo Felipe, que é vereador candidato a estadual e o seu tio, Professor Lupércio, que é candidato a federal.

A prefeita de Igarassu Elcione Ramos está lançando o filho César para a Alepe, o prefeito de Paulista Severino Ramos, a filha Amanda Ramos, o prefeito de Abreu e Lima, Flávio Gadelha o filho Flávio, o prefeito de Moreno Edmilson Cupertino, o filho Therry Cupertino e o prefeito de Itapissuma Junior de Irmã Teca, o tio e ex-prefeito Zé de Irmã Teca.

Familismo e patrimonialismo

A cientista política Priscila Lapa vê a questão dos prefeitos escolherem parentes para os cargos legislativos “como um fenômeno característico da política nacional baseada no patrimonialismo e no familismo. Isto não é só daqui apenas e tem sido motivo de estudos no sentido de mostrar como o poder político se estrutura dentro do poder familiar”.

Para ela, o fenômeno acaba por impedir a renovação dos quadros políticos, coisa cada vez mais exigida pelos eleitores. “Mas esses mesmos eleitores acabam se acostumando e votando nos que considera melhores, mesmo no núcleo familiar”. Priscila entende que “para um candidato se viabilizar fora do núcleo familiar é cada vez mais difícil e aí a renovação se dá mais no contexto da idade, como se fosse um atalho. As pessoas dizem é eu conheço o pai dele e trabalhou bem e vota no filho acreditando que acontecerá o mesmo”.

Quem é quem

1 Andrea Medeiros, esposa do prefeito de Jaboatão, Mano Medeiros

2 Viviane Facundes, esposa do prefeito de Gravatá, Padre Josenildo

3 Jobson Almeida, irmão do prefeito de São Caetano, Josafá Almeida

4 Fellipe Martins, filho do prefeito de João Alfredo, José Martins

5 Breno Araújo, esposo da prefeita de Serra Talhada, Márcia Conrado

6 Iuri Duarte, filho do prefeito de Santa Maria da Boa Vista, George Duarte

7 Túlio Arruda, filho do prefeito de Vitória de Santo Antão, Paulo Roberto

8 Batista Cabral, irmão do prefeito do Cabo de Santo Agostinho, Lula Cabral

9 Amanda Ramos, filha do prefeito de Paulista, Severino Ramos

10 Felipe Nascimento, esposo da prefeita de Olinda, Mirella Almeida

11 César Ramos, filho da prefeita de Igarassu, Elcione Ramos

12 Flávio Filho, filho do prefeito de Abreu e Lima, Flávio Gadelha

13 Thierry Cupertino, filho do prefeito de Moreno, Edmilson Cupertino

14 Zé de Irmã Teca – tio do prefeito de Itapissuma, Junior de Irmã Teca

15 Bruno Marques, filho do prefeito de Petrolândia Fabiano Marques