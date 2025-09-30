fechar
Blog Dellas | Notícia

Independência do PSDB faz bancada governista ficar ainda menor nas comissões da Alepe

Projetos governamentais podem até ser retidos por um tempo nas comissões mas acabarão passando pelo plenário que é soberano e pode votar independente

Por TEREZINHA NUNES Publicado em 30/09/2025 às 7:41
Plenário da Assembleia Legislativa de Pernambuco
Plenário da Assembleia Legislativa de Pernambuco - Roberto Soares/Alepe

Clique aqui e escute a matéria

Depois que manobras da oposição no início deste ano fizeram a governadora Raquel Lyra perder maioria nas principais comissões da Assembleia Legislativa agora, com o PSDB oficialmente fora da bancada governista, o Governo, que tinha 4 dos 9 votos nas comissões Constituição e Justiça e de Finanças ficará reduzido a 3 votos contra 6 da oposição. “Termos Três ou quatro não faz muita diferença, o fundamental seria ganharmos a maioria mas isso é, no momento, impossível pois precisaríamos de cinco votos” – afirmou ontem o deputado Antonio Moraes (PP), decano da Casa e membro da CCJ.

A esperança da base do Governo fica restrita agora à formação da Federação União Progressista, que juntará o PP e o União Brasil em uma única bancada, com 13 votos, a maioria da atual legislatura. Ela vai superar o PSB que agora tem apenas 10 deputados, já que cedeu três ao PSDB, MDB e PRD. É provável que com a nova Federação, que será formalizada na primeira quinzena de outubro, as contas sejam refeitas já que o comando estadual será do PP que faz parte da base de Raquel.

Mesmo assim, as mudanças não serão substanciais para que os governistas recuperem a maioria nas comissões. O mais provável é que voltem ao número atual de 4 membros em Justiça e Finanças, a não ser que outras mudanças venham a ocorrer no quadro partidário. Há, porém, um obstáculo na beira do caminho. Quando a oposição ganhou a maioria nas comissões teve cuidado de se precaver e aprovou uma norma considerando que um deputado eleito para presidente ou vice das comissões cumpre mandato e, por isso, não pode ser substituído. Alberto Feitosa, do PL e Edson Vieira, do União Brasil, não podem ser tirados da comissão de Justiça por serem presidente e vice, da mesma forma que Antonio Coelho, do União Brasil e Alberto Feitosa, do PSB, têm cadeira cativa na comissão de finanças por serem presidente e vice.

Plenário soberano

É muito importante controlar as principais comissões da Assembleia, a governadora que o diga, mas como ela tem maioria no plenário e ele é soberano, os projetos governamentais podem até ser retidos por um tempo nas comissões, como aconteceu com os empréstimos, mas acabarão passando pelo plenário que é soberano e pode votar independente do que as comissões decidirem. No caso dos empréstimos, por exemplo, as aprovações recentes obedeceram a esse critério. O plenário derrotou os substitutivos das comissões e aprovou as matérias na forma original enviada pelo Palácio.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Álvaro alfineta Raquel

O presidente da Assembleia e do PSDB estadual Álvaro Porto alfinetou a governadora Raquel Lyra ao falar esta segunda sobre a decisão do partido de tirar a deputada Débora Almeida, que é da base do Governo, da liderança da legenda na Alepe e das principais comissões, das quais ela era titular. “Raquel isolou o PSDB”- afirmou referindo-se ao fato da governadora ter tirado da legenda em um único dia todos os prefeitos a ela ligados e convencido os mesmos a se filiar ao PSD, seu atual partido. Por sinal, o PSD tem hoje 71 prefeitos, o maior número que uma legenda teve sozinha no estado nas últimas décadas.

Débora vai para o PSD

A deputada Débora Almeida permanece no PSDB mas em abril deve deixar a legenda, na época da janela partidária, e se filiar ao PSD. Já o deputado Izaías Regis, outro tucano que apóia Raquel, deve se filiar ao PSD ou ao Podemos, partido aliado a Raquel. Os dois poderiam sair agora, alegando que o partido mudou de posição no estado, mas preferiram não correr risco de responderem a ação judicial.

Pergunta que não quer calar

O Governo tem chance de voltar a ser maioria nas comissões da Alepe?

E-mail: redacao@blogdellas.com.br/terezinhanunescosta@gmail.com

Leia também

PSDB define esta segunda-feira se é governo ou oposição na Assembleia Legislativa
Politica

PSDB define esta segunda-feira se é governo ou oposição na Assembleia Legislativa

Lula abre conferência e sanciona ampliação da licença-maternidade
Licença-maternidade

Lula abre conferência e sanciona ampliação da licença-maternidade

Compartilhe

Tags