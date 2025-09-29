PSDB define esta segunda-feira se é governo ou oposição na Assembleia Legislativa

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

A celeuma criada em torno das lideranças do PSDB, MDB e PRD teve como estopim a CPI da Publicidade que foi instalada mas ainda não conseguiu funcionar

Clique aqui e escute a matéria

O PSDB, presidido no estado pelo presidente da Assembleia, deputado Álvaro Porto, vai reunir sua comissão executiva estadual e bancada na Alepe para definir esta segunda-feira às 11 horas se vai integrar a base da governadora Raquel Lyra ou se incorporar em definitivo ao grupo oposicionista, que apoia a candidatura do prefeito João Campos. A maioria dos integrantes da executiva é oposicionista pois foi designada pelo atual presidente mas a bancada estadual está dividida ao meio: os deputados Débora Almeida e Izaías Regis, defendem o apoio à governadora enquanto Álvaro e Diogo Moraes, filiado recentemente após deixar o PSB, são oposicionistas.



Na última reunião realizada no dia 18 de agosto na qual Diogo foi recebido como novo membro do partido, a deputada Débora Almeida foi destituída da liderança e ele assumiu o posto após a própria executiva decidir que, havendo empate na bancada sobre a liderança, caberia ao órgão estadual resolver a questão. Como Débora continuou tendo o apoio de Izaías e Diogo foi apoiado por Álvaro Porto, o ex-socialista acabou vencedor, incorporando a legenda à oposição e assumindo, em seguida, a presidência da CPI da Publicidade, criada pela oposição para investigar possíveis irregularidades na licitação para escolha das agências encarregadas de fazer a divulgação das ações governamentais.



Débora Almeida ajuizou a questão e voltou à liderança por decisão do Tribunal de Justiça. A filiação de Diogo e sua escolha como líder foram argumentos da parlamentar para justificar a ação judicial sob alegação de que ambas feriram o estatuto do PSDB. Como nada mudou de lá para cá é impossível saber o que haverá na reunião desta segunda, mas a disposição do presidente estadual é fazer Diogo voltar a ser líder. Para isso, ele proporia, antes da escolha do líder, a decisão do partido em apoio à candidatura a governador do prefeito do Recife. O entendimento é o de que, diante deste xeque-mate, Débora e Izaías se sentiriam constrangidos a liderar um partido contrário ao entendimento dos dois. Haja o que houver e, sabendo da disposição de Débora de não dar o braço a torcer, é provável que o assunto continue judicializado.

MDB fez o mesmo mas Jarbas Filho continua líder

Na época da filiação de Diogo Moraes ao PSDB mais dois deputados socialistas saíram do PSB para se filiarem ao MDB e ao PRD, de forma que a oposição ganhasse a condução da CPI. No caso do MDB o líder Jarbas Filho, que apoia a governadora, foi destituído para dar lugar ao socialista Waldemar Borges. Jarbas Filho ajuizou a questão e também voltou à liderança com o argumento de que o estatuto do MDB não permite que um membro filiado a menos de três meses à legenda, ocupe cargos de representatividade partidária. O encontro do MDB realizado na última segunda-feira definiu por quase unanimidade que o partido é oposição a Raquel Lyra, mas o deputado Jarbas Filho não aceitou ser substituído na liderança, também alegando decisão judicial, e disse que continuará apoiando a governadora.

CPI foi a base da confusão e está natimorta



Toda a celeuma criada em torno das lideranças do PSDB, MDB e PRD na Alepe teve como estopim a CPI da Publicidade que foi instalada mas ainda não conseguiu funcionar, estando ”caduca” e “natimorta”, segundo líderes da base governista na Alepe. Sem essas mudanças, o Governo teria a maioria fazendo o presidente, vice e relator da Comissão. Um dia antes, porém, manobras de bastidores para tirar três deputados do PSB e filiar em outras legendas, levaram os oposicionistas a assumir o comando e escolher Diogo Moraes(PSDB) como presidente, Antonio Coelho (UB) como vice e Waldemar Borges(MDB) como relator. Com as decisões judiciais posteriores a Comissão voltou à estaca zero.

Pergunta que não quer calar

Quem sairá da reunião do PSDB como líder na Alepe – Diogo Moraes ou Débora Almeida?

E-mail: redacao@blogdellas.com.br/terezinhanunescosta@gmail.com