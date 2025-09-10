fechar
Blog Dellas | Notícia

Bancada governista mostra força na Alepe e até oposição acaba aprovando empréstimo

A governadora conseguiu aprovar no plenário, por 42 votos a 1,projeto enviado em março, solicitando autorização para contrair empréstimo de R$ 1,5 bi

Por TEREZINHA NUNES Publicado em 10/09/2025 às 8:43
A governadora de Pernambuco, Raquel Lyra
A governadora de Pernambuco, Raquel Lyra - Yacy Ribeiro/Secom

Clique aqui e escute a matéria

Com dois anos e meio de mandato sem acertar o passo com a Assembleia Legislativa, a governadora Raquel Lyra conseguiu esta terça-feira aprovar no plenário por 42 votos a 1, o projeto enviado para a casa no mês de março solicitando autorização para contrair empréstimo de R$ 1,5 bi destinado à construção do Arco Metropolitano e à extensão da duplicação da BR-232 a partir de São Caetano. Cozinhado até onde foi possível por uma acirrada bancada de oposição que tem maioria nas comissões da casa, o Governo contou com uma bem pensada operação de bastidores para conseguir o que parecia impossível: levar o projeto a ser aprovado até pela bancada de oposição.

Com mais de 30 deputados estaduais, a bancada governista precisava comparecer em peso para votar e até como forma de intimidação dos deputados oposicionistas. Eram necessários no mínimo 25 votos “sim” de forma que qualquer cochilada poderia ser fatal. No dia anterior, quando a pauta do plenário foi divulgada confirmando a votação do empréstimo, o Palácio ligou para todos os governistas solicitando adiamento de viagens e a volta dos que estavam no interior para garantir o quórum. No final, só um se ausentou, mas a líder, deputada Socorro Pimentel, andava de um lado para outro conversando e buscando convergências para a votação. Mas a oposição não parecia interessada em ceder.

Nem mesmo a inversão da pauta para que os votos fossem colhidos entre o primeiro expediente – de discursos mais curtos – e o grande , dos pronunciamentos mais longos onde acontecem os apartes, foi possível. A oposição disse não. Os governistas colocaram então em operação outra estratégia. Tinham antecipadamente preenchido as inscrições para fala nos dois expedientes para evitar surpresas e aconselharam seus deputados a desistirem de falar no grande. Mesmo assim, o líder do PSB, Sileno Guedes ocupou a tribuna para fazer críticas ao Governo prolongando-se mais do que o esperado. Resultado: pela primeira vez as críticas à governadora ficaram sem resposta, pois os governistas que pensaram em rebater foram aconselhados a sair da fila de apartes para apressar a votação.

E não deu outra: como era preciso primeiro derrotar o substitutivo do deputado Waldemar Borges que propunha destinar 50% dos recursos para os municípios, fatiando o empréstimo e o mesmo foi derrotado por 29 votos, os governistas mostraram força e a oposição acabou recuando. Com uma única dissidência, a do próprio Waldemar Borges, que votou contra, o projeto original teve os votos de 42 dos 43 deputados presentes. Algo que o Governo, após tanta celeuma, não sonhava em alcançar.

Segunda votação

Esta quarta-feira o projeto do empréstimo ainda precisa ser aprovado em segundo escrutínio no plenário da Alepe à tarde mas, segundo Socorro Pimentel, os deputados estão cientes da necessidade de comparecer para garantir os 25 votos necessários. Desta vez se contará também com a oposição que se já disse sim na primeira votação deverá confirmar o voto na segunda.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

O Agente Secreto

Vencedor de dois prêmios no Festival de Cannes, o filme O Agente Secreto, do cineasta pernambucano Kleber Mendonça tem sua estréia nacional esta quarta-feira à noite no Cinema São Luís que teve sua restauração concluída e vai oferecer ao público sua capacidade plena de 992 lugares, incluindo o balcão que volta a ser utilizado pelo público. A requalificação do cinema contou com recursos de R$ 4,9 milhões oriundos da Fundarpe e da Lei Paulo Gustavo. Ainda está em execução a recuperação predial com melhorias na acessibilidade e implantação de um novo sistema de combate a incêndios previstos para serem entregues em fevereiro.

Pergunta que não quer calar

A Alepe vai submeter ao plenário na próxima semana o outro projeto de empréstimo de R$ 1,7 bi que está em andamento?

E-mail: redacao@blogdellas.com.br/terezinhanunescosta@gmail.com

Leia também

Auditores do TCE dizem não haver motivo para anular licitação de publicidade do Governo do Estado
Politica

Auditores do TCE dizem não haver motivo para anular licitação de publicidade do Governo do Estado
Imprensa internacional repercute voto de Moraes pela condenação de Bolsonaro
JULGAMENTO DE BOLSONARO

Imprensa internacional repercute voto de Moraes pela condenação de Bolsonaro

Compartilhe

Tags