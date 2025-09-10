Bancada governista mostra força na Alepe e até oposição acaba aprovando empréstimo

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Com dois anos e meio de mandato sem acertar o passo com a Assembleia Legislativa, a governadora Raquel Lyra conseguiu esta terça-feira aprovar no plenário por 42 votos a 1, o projeto enviado para a casa no mês de março solicitando autorização para contrair empréstimo de R$ 1,5 bi destinado à construção do Arco Metropolitano e à extensão da duplicação da BR-232 a partir de São Caetano. Cozinhado até onde foi possível por uma acirrada bancada de oposição que tem maioria nas comissões da casa, o Governo contou com uma bem pensada operação de bastidores para conseguir o que parecia impossível: levar o projeto a ser aprovado até pela bancada de oposição.



Com mais de 30 deputados estaduais, a bancada governista precisava comparecer em peso para votar e até como forma de intimidação dos deputados oposicionistas. Eram necessários no mínimo 25 votos “sim” de forma que qualquer cochilada poderia ser fatal. No dia anterior, quando a pauta do plenário foi divulgada confirmando a votação do empréstimo, o Palácio ligou para todos os governistas solicitando adiamento de viagens e a volta dos que estavam no interior para garantir o quórum. No final, só um se ausentou, mas a líder, deputada Socorro Pimentel, andava de um lado para outro conversando e buscando convergências para a votação. Mas a oposição não parecia interessada em ceder.



Nem mesmo a inversão da pauta para que os votos fossem colhidos entre o primeiro expediente – de discursos mais curtos – e o grande , dos pronunciamentos mais longos onde acontecem os apartes, foi possível. A oposição disse não. Os governistas colocaram então em operação outra estratégia. Tinham antecipadamente preenchido as inscrições para fala nos dois expedientes para evitar surpresas e aconselharam seus deputados a desistirem de falar no grande. Mesmo assim, o líder do PSB, Sileno Guedes ocupou a tribuna para fazer críticas ao Governo prolongando-se mais do que o esperado. Resultado: pela primeira vez as críticas à governadora ficaram sem resposta, pois os governistas que pensaram em rebater foram aconselhados a sair da fila de apartes para apressar a votação.



E não deu outra: como era preciso primeiro derrotar o substitutivo do deputado Waldemar Borges que propunha destinar 50% dos recursos para os municípios, fatiando o empréstimo e o mesmo foi derrotado por 29 votos, os governistas mostraram força e a oposição acabou recuando. Com uma única dissidência, a do próprio Waldemar Borges, que votou contra, o projeto original teve os votos de 42 dos 43 deputados presentes. Algo que o Governo, após tanta celeuma, não sonhava em alcançar.

Segunda votação

Esta quarta-feira o projeto do empréstimo ainda precisa ser aprovado em segundo escrutínio no plenário da Alepe à tarde mas, segundo Socorro Pimentel, os deputados estão cientes da necessidade de comparecer para garantir os 25 votos necessários. Desta vez se contará também com a oposição que se já disse sim na primeira votação deverá confirmar o voto na segunda.

O Agente Secreto



Vencedor de dois prêmios no Festival de Cannes, o filme O Agente Secreto, do cineasta pernambucano Kleber Mendonça tem sua estréia nacional esta quarta-feira à noite no Cinema São Luís que teve sua restauração concluída e vai oferecer ao público sua capacidade plena de 992 lugares, incluindo o balcão que volta a ser utilizado pelo público. A requalificação do cinema contou com recursos de R$ 4,9 milhões oriundos da Fundarpe e da Lei Paulo Gustavo. Ainda está em execução a recuperação predial com melhorias na acessibilidade e implantação de um novo sistema de combate a incêndios previstos para serem entregues em fevereiro.

Pergunta que não quer calar

A Alepe vai submeter ao plenário na próxima semana o outro projeto de empréstimo de R$ 1,7 bi que está em andamento?

