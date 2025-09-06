fechar
Com desafio na segurança, Raquel põe laranjinhas nas ruas e aguarda resultado

Os policiais usam boné laranja e estão espalhados nas áreas do Grande Recife, onde se verificava o maior número de assaltos e roubos

Por TEREZINHA NUNES Publicado em 06/09/2025 às 8:20
Mais de 2 mil policiais ingressaram na Polícia Militar este mês após concurso e curso preparatório.
Mais de 2 mil policiais ingressaram na Polícia Militar este mês após concurso e curso preparatório. - LUISI MARQUES/ACERVO JC IMAGEM

“Quem dizia que os laranjinhas iam estar nas ruas só 20 dias apostou errado. Eles vieram para ficar”- disse esta semana a governadora Raquel Lyra durante a inauguração da nova sede do seu partido, o PSD, reforçando a aposta que fez na área de segurança ao colocar diretamente nas ruas os mais de 2 mil policiais que ingressaram na Polícia Militar este mês após concurso e curso preparatório. Com dois desafios na Região Metropolitana, o de melhorar a segurança e o funcionamento dos hospitais, ela começou pela segurança e disse a um interlocutor que está satisfeita com o resultado até agora. As pessoas, segundo afirmou, têm reagido com satisfação e maior sensação de segurança, conforme pesquisas internas do Governo.

Os policiais foram batizados de laranjinhas porque usam um boné laranja e estão espalhados nas áreas do Grande Recife onde se verificava maior número de assaltos e roubos principalmente durante o dia com ataque a transeuntes e vitimando sobretudo mulheres. A presença deles coincidiu com a informação dada esta sexta-feira pela Secretaria de Defesa Social de que o estado está há 16 meses apresentando redução no número de homicídios. Mas como os homicídios acontecem mais na periferia e são praticados em grande parte por traficantes de drogas, a classe média não se liga muito em sua queda, o que é diferente quando vê policiais fardados e atentos nas ruas por onde anda de carro, de bicicleta, de moto ou a pé.

A preocupação com a saúde é também patente no Palácio do Campo das Princesas por isso esta segunda-feira a secretária da saúde Zilda Cavalcanti foi a primeira a aparecer para falar com a imprensa no Ouvir para Mudar quando a governadora anunciou o início de recuperação e ampliação de todos os grandes hospitais da Região Metropolitana. O Hospital da Restauração, que já se encontra em obras internas há meses, recebeu reforço de caixa para revitalização também da sua fachada. Já as UPAS serão melhor equipadas, segundo a secretaria da saúde.

Dueire tem apoio dos Oliveiras

O senador Fernando Dueire que já divulgou o apoio de 22 prefeitos à sua reeleição – promete chegar a mais de 80 – conseguiu uma manifestação neste sentido esta semana dos irmãos Waldemar e Sebastião Oliveira, em entrevista ao blog de Alberes Xavier. Com isso, ele que já tem apoio em Serra Talhada do deputado estadual Luciano Duque, passa a contar também com outro grupo político de destaque no mesmo município. Como são duas as vagas para o Senado, o candidato que reunir mais apoios nos municípios chegará com maior cacife na eleição.

João e a Tecnologia

O prefeito João Campos está colhendo os efeitos do avanço de sua administração na área da Ciência e Tecnologia. O Conecta Recife fez com que ele ganhasse muitos pontos junto à população da capital na época da pandemia, quando se pode agendar a vacinação pela Internet e outras capitais acabaram copiando o sistema recifense. Esta quinta-feira o prefeito celebrou Acordo de Cooperação Técnica com o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, para, a partir da tecnologia desenvolvida no Recife, o Legislativo Federal impulsionar sua transformação digital e modernização administrativa.


Pergunta que não quer calar

O Recife vai abrir seu verão este domingo debaixo de chuva?

E-mail: redacao@blogdellas.com.br/terezinhanunescosta@gmail.com

