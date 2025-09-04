Bancada governista domina debate na Alepe e faz apelo à união em favor do estado

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Os deputados fizeram uma verdadeira prestação de contas, das obras e ações governamentais, no interior e na Região Metropolitana do Recife

Com a presença de poucos oposicionistas no plenário da Assembleia esta quarta-feira, a tarde foi ocupada pela bancada governista que, animada, segundo um parlamentar de linha independente, com as últimas vitórias judiciais e os anúncios de obras feitos esta segunda-feira pela governadora Raquel Lyra no programa Ouvir para Mudar na Região Metropolitana, decidiu, o que não vinha sendo comum, ocupar mais de 90% do tempo destinado ao pequeno e grande expedientes para fazer um balanço de ações e obras que estão sendo realizadas em todo o estado.

Revezando-se na tribuna ou em apartes os deputados Antônio Moraes (PP), Socorro Pimentel (União Brasil), que é líder do Governo, Renato Antunes (PL), Wanderson Florêncio (Solidariedade) e João Paulo Silva (PT) fizeram balanço das realizações comandadas pelo Palácio das Princesas, mas coube a Socorro e Antônio dar o tom mais político. Ambos defenderam a união do estado – Antônio citou que Bahia, Ceará e Alagoas dão exemplo disso – em torno dos investimentos que precisam ser feitos e defenderam que até o final do ano haja compreensão de todos os deputados para a necessidade de garantir os recursos necessários para o programa de obras em curso.

Sem citar diretamente a demora na aprovação dos empréstimos solicitados pela governadora e que ainda não foram colocados em votação no plenário – esse assunto fere os brios da oposição – Socorro disse que quanto mais cedo esses recursos forem garantidos mais rápida será a resposta da máquina pública. Antônio lembrou que “Pernambuco só tem mais 7 anos para melhorar sua infraestrutura antes que os incentivos fiscais deixem de existir em 2032, diminuindo nossa competitividade” e adiantou: “é preciso deixar para falar em eleições em 2026. Agora precisamos mesmo é trabalhar por Pernambuco”.

Um a um

Os deputados fizeram uma verdadeira prestação de contas das obras e ações governamentais no interior e na Região Metropolitana, citando as estradas, com destaque para as grandes vias metropolitanas que estavam há mais de dez anos sem conclusão como a PE-15, a ser entregue inteiramente qualificada até o final do ano, incluindo os terminais integrados. A recuperação dos hospitais em todas as regiões, as ações na área de segurança, com destaque para os mais de 2.000 soldados que estão garantindo segurança nas ruas do Grande Recife, assim como obras na própria capital como o embutimento dos fios elétricos no Recife Antigo e a recuperação do Ginásio Pernambucano anunciada esta terça-feira quando a instituição fez 200 anos.

Cayo muda de assunto

Diante da avalanche de pronunciamentos governistas o líder da oposição, deputado Cayo Albino, se dirigiu à tribuna como se fosse revidar mas começou dando uma senha do tom que iria usar – “vou falar de coisas boas” – e fez uma prestação de contas das obras e ações garantidas para Garanhuns pelo deputado federal Felipe Carreras em parceria com o prefeito Sivaldo Albino.

Dani Portela faz desabafo

Outro destaque oposicionista, a deputada Dani Portela, do PSOL, passou ao largo de críticas ao Governo. Aproveitou seu longo pronunciamento no final do expediente para celebrar, como afirmou, a decisão do Ministério Público de Contas de encerrar, citando falta de provas, denúncia feita contra ela pelo ex-secretário executivo do Governo, Manoel Medeiros, a respeito do emprego de verbas de seu gabinete para pagamento de empresas comandadas por parentes de seu esposo.

Pergunta que não quer calar



Qual vai ser o tom da oposição na Assembleia daqui para a frente?

E-mail: redacao@blogdellas.com.br/terezinhanunescosta@gmail.com