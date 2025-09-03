fechar
Rompimento da União Progressista com Governo Lula repercutirá em Pernambuco

O rompimento da Federação União Progressista, pode sepultar de vez a possibilidade da Federação vir a subir no palanque estadual do PSB em 2026

Por TEREZINHA NUNES Publicado em 03/09/2025 às 8:24
Lideranças da federação União Progressista, integrada pelo União Brasil e pelo PP, durante anuncio do rompimento nesta terça-feira (02) em Brasília
Lideranças da federação União Progressista, integrada pelo União Brasil e pelo PP, durante anuncio do rompimento nesta terça-feira (02) em Brasília - reprodução

O anunciado rompimento da Federação União Progressista, que uniu PP e União Brasil, com o Governo Federal, esta terça-feira, pode sepultar de vez a possibilidade da Federação vir a subir no palanque estadual do PSB em 2026, apesar da torcida da família Coelho para tentar garantir uma vaga no Senado para Miguel Coelho. Se o PP já faz parte da base de Raquel e a Federação terá como presidente estadual o deputado federal Eduardo da Fonte, a tendência seria o apoio à governadora mas sempre eram levantadas dúvidas em função da ligação do ex-prefeito de Petrolina, Miguel Coelho e do deputado federal Fernando Filho com o presidente do União Brasil, Antonio Rueda.

Mas Rueda, muito mais do que Ciro Nogueira, que só foi convencido nos últimos dias depois que entrou em atrito com o PT, foi quem leu o comunicado aos filiados e anunciou que aqueles que ocupam cargos de confiança e que não deixarem o Governo Federal serão punidos conforme o estatuto da Federação. João Campos tem conversado com Rueda, mas com Lula e o PT no seu palanque, como está previsto, a Federação, certamente, não vai estar presente. A reviravolta também favorece a candidatura ao Senado do deputado federal Eduardo da Fonte.

Por outro lado, o afastamento do Governo Lula não só causará prejuízo para o PP que tem 10 deputados estaduais , sendo 8 da legenda – os outros dois vão se filiar em abril – e três federais. Já o União Brasil tem dois federais, Mendonça Filho e Fernando Filho, e cinco estaduais, entre eles Antonio Coelho. É possível que os Coelhos, mesmo permanecendo na Federação, votem em João Campos para governador como já antecipou Miguel. O mais importante, no entanto, é o tempo de TV que a Federação traz junto e que, a julgar pelo que aconteceu ontem, não irá beneficiar João mas Raquel.

A briga de Garanhuns na Alepe

Os deputados estaduais Izaías Régis e Cayo Albino, ambos de Garanhuns, trocaram farpas em pronunciamentos na Assembleia esta terça-feira. Cayo, que é líder da oposição, havia feito críticas à governadora Raquel Lyra pondo em dúvida as obras que ela anunciou para o município e disse que na campanha de prefeito Izaías já tinha prometido essas mesmas obras que até hoje não saíram do papel. Izaías revidou: “para falar Vossa Excelência precisa olhar para trás. Quando o retrovisor não está funcionando a gente vira o rosto. É o que Vossa Excelência deveria fazer para enxergar todas as ordens de serviço que governos passados – referia-se ao PSB – deram para obras no município nunca executadas. Com Raquel é diferente, ela promete e faz”.

Nova imagem

Os marqueteiros Ana Luísa e André Schaer estão começando a orientar a comunicação do Governo Raquel Lyra. Já trabalharam para Ronaldo Caiado e ACM Neto e fazem parte da BTS Comunicação, com sede em Salvador. Tem a visão dos dois a nova peça publicitária do Governo mostrada nos meios de comunicação pernambucanos.

Dueire festeja PEC 66

O senador Fernando Dueire publicou vídeo no Instagram esta terça-feira logo depois que o Senado aprovou a PEC 66 que dá estabilidade fiscal aos municípios permitindo a renegociação das dívidas previdenciárias em até 300 meses . Ele vinha há tempo tentando remover as dificuldades e disse que prometeu aos prefeitos só descansar quando a PEC fosse aprovada. O vídeo foi remetido de imediato para os mais de 80 prefeitos já comprometidos com a reeleição do senador emedebista.

Pergunta que não quer calar

Depois dos anúncios que fez nos últimos dias, será que a governadora Raquel Lyra vai se aproximar mais do prefeito João Campos nas próximas pesquisas?

