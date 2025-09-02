Alepe pode aprovar esta terça-feira empréstimos solicitados pela governadora

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Empréstimos de R$ 3,2 bi destinados a obras que incluem o Arco Metropolitano e a extensão da duplicação da BR-232 até as portas do Sertão

Após marchas e contramarchas, que acabaram aprofundando os desentendimentos entre o Executivo e o Legislativo, e a mobilização da classe empresarial em torno do assunto, a Assembleia Legislativa pode aprovar esta terça-feira três projetos enviados à casa pela governadora Raquel Lyra solicitando autorização para contrair empréstimos de R$ 3,2 bi destinados a obras de infraestrutura que incluem o Arco Metropolitano e a extensão da duplicação da BR-232 até as portas do Sertão.

Além disso, também vão estar em análise mais dois pedidos de empréstimo de menor valor para aperfeiçoamento da máquina pública e preparação do estado para a implantar a Reforma Tributária. Pela manhã, a Comissão de Justiça, segundo seu presidente, deputado Alberto Feitosa, deve aprovar o empréstimo de R$ 1,7 bi, que terá como relatora a deputada Débora Almeida, do PSDB e também os empréstimos de menor valor que terão como relator o deputado Waldemar Borges, do PSB.

Se o presidente da Alepe, deputado Álvaro Porto, a quem cabe definir a pauta do plenário, incluir esses projetos na Ordem do Dia eles podem ser também aprovados pelo plenário à tarde. Pode ter esse mesmo destino o primeiro empréstimo solicitado, no valor de R$ 1,5 bi, que já passou pelas comissões de Justiça e Finanças só faltando o pronunciamento da Comissão de Administração mas o presidente da mesma, deputado Waldemar Borges, disse a este blog que “se a matéria for incluída na votação em plenário poderei dar o parecer da comissão ao lado dos demais membros no plenário mesmo”.

A bancada do Governo com pouco mais de 30 deputados prometeu comparecer em peso à reunião plenária para garantir a aprovação dos projetos que forem submetidos à apreciação pela mesa-diretora – são necessários, no mínimo, 25 votos sim – mas há expectativa de que a votação possa vir a ser por unanimidade, como sempre acontece quando empréstimos são solicitados. “Na Comissão de Justiça acho que haverá unanimidade”- afirmou Feitosa a este blog.

Prefeitos festejaram anúncios

Quase todos os prefeitos da Região Metropolitana enviaram declarações à imprensa esta segunda à tarde, celebrando os investimentos em seus municípios anunciados pela governadora Raquel Lyra, no evento de encerramento do programa Ouvir para Mudar na Escola Técnica Estadual Miguel Batista, na Macaxeira. Até o prefeito de Jaboatão, Mano Medeiros, que não pode estar presente pois se encontra em viagem à Ásia acompanhando missão empresarial, transmitiu, através de sua assessoria, mensagem de agradecimento à governadora pelos recursos que serão destinados a obras de infraestrutura no seu município.

Rouquidão

Após uma peregrinação de quase um mês pelo interior do estado com o programa Ouvir para Mudar e o festival Pernambuco é o Meu País, que só será encerrado este final de semana, em Caruaru, a governadora Raquel Lyra estava visivelmente rouca ao falar no ato de inauguração da nova sede do PSD. “Estou aqui à base de remédio mas não poderia deixar de me pronunciar”- disse ela que acabou sendo mais sucinta que de costume. Alegou que já tinha falado muito do que tem feito pela manhã e iria se pronunciar apenas politicamente.

Pergunta que não quer calar



Raquel vai atender ao desafio de Kassab e chegar a 93 prefeitos filiados ao PSD?

