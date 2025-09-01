Raquel ocupa o dia político no Recife com "Ouvir para Mudar" e ato do PSD com Kassab
No final da tarde, a governadora inaugura, ao lado do presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, a sede estadual do partido
Clique aqui e escute a matéria
A governadora Raquel Lyra, que está há quase um mês percorrendo o interior do estado na esteira do seu programa “Ouvir para Mudar”, em que escuta a população sobre as prioridades dos municípios e anuncia novos investimentos – neste período ela também comandou o festival “Pernambuco é o meu País”- dedica esta segunda-feira à Região Metropolitana, reunindo-se no Recife, a partir das 10 horas, com prefeitos, vices, deputados, vereadores e lideranças comunitárias para fazer um balanço de suas ações e anunciar novas obras sobretudo nas áreas de saúde e segurança com investimento de R$ 105 milhões. No final da tarde, às 17 horas, ela inaugura, ao lado do presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, a sede estadual do partido com novas filiações de prefeitos.
Além de chegar ao Recife, terra do seu principal adversário, no momento em que começa a reagir nas pesquisas – a última delas, do Instituto Conecta, divulgada no final de semana, mostra que de abril para agosto ela cresceu 10 pontos nas intenções de voto passando de 21 para 31% – a governadora, segundo uma fonte de sua assessoria, pretende estar mais presente no Grande Recife para mostrar o que está realizando em todas as áreas.
Concentrando 42% da população do estado, a Região Metropolitana é mais difícil de ser alcançada pela divulgação institucional, necessitando de mais presença do próprio governante sobretudo na vistoria de obras de maior dimensão, na opinião da mesma fonte.
No Ouvir para Mudar de hoje que encerra esta rodada de escuta por todas as regiões, o governo deve divulgar o balanço dos anúncios realizados em cada uma delas, mostrando investimento superior a R$ 1,7 bilhão. Além dos R$ 105 milhões da RMR, o Sertão do Araripe está recebendo R$ 100 milhões, Sertão do São Francisco R$ 60 milhões, Sertão Central R$ 124 milhões, Sertão de Itaparica R$ 300 milhões, Agreste Meridional R$ 140 milhões, Agreste Setentrional, R$ 120 milhões, Sertão do Moxotó R$ 63 milhões, Mata Sul R$ 200 milhões, Mata Norte R$ 109 milhões. Santa Cruz do Capibaribe e entorno estão recebendo R$ 150 milhões.
Miguel, do sertão ao litoral
O pré-candidato ao Senado Miguel Coelho começou a visitar os municípios onde tem apoio de prefeitos, ex-prefeitos e outras lideranças, a começar pelo Sertão, sua área principal. Em todos eles vêm recebendo declarações de voto, imediatamente mostradas em suas redes sociais. Dos pré-candidatos ao Senado em 2026, o ex-prefeito de Petrolina é o mais assíduo nas redes, sobretudo no Instagram. Embora seu roteiro de visitas obedeça a uma estratégia bem planejada geograficamente, Miguel não vai deixar de comparecer a eventos que prestigiou como candidato a governador em 2022 como a Romaria de Frei Damião, em São Joaquim do Monte, onde esteve neste domingo.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
João e a mudança de estilo
Quem costuma acompanhar as redes sociais do prefeito João Campos vem percebendo uma mudança de estilo nas suas aparições. No lugar de uma figura mais risonha e brincalhona que o caracterizou, sobretudo durante o carnaval, a começar pelo de 2024 quando nevou o cabelo e fez sucessos entre os jovens, agora vê-se uma pessoa mais séria e sóbria, estilo, por sinal, característico dos governadores pernambucanos, incluindo a atual, Raquel Lyra.
Onde ir
O “Ouvir para Mudar” desta segunda-feira, destinado à população metropolitana, será na Escola Estadual Miguel Batista, na Macaxeira, a partir das 10 horas, encerrando com o pronunciamento da governadora. Já a inauguração da nova sede do PSD que ocorrerá às 17 horas com a presença, além de Raquel Lyra, que preside a legenda no estado, do presidente nacional Gilberto Kassab será no Empresarial Isaac Newton, na avenida Agamenon Magalhães, 4779, na Ilha do Leite.
Pergunta que não quer calar
Que repercussão vai ter a investida maior da governadora Raquel Lyra na Região Metropolitana?
E-mail: redacao@blogdellas.com.br/terezinhanunescosta@gmail.com