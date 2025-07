Raquel passa confiança aos prefeitos metropolitanos de sua base e vai ter coordenador específico para a área

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

“Eu vi a governadora com sangue nos olhos” resumiu um dos oito prefeitos da Região Metropolitana que esteve na reunião da governadora Raquel Lyra na noite desta terça-feira no Palácio das Princesas que começou com pauta administrativa mas enveredou pela política. Ele explicou que, na conversa descontraída que teve com eles, deixando que todos se manifestassem, “ela mostrou garra e confiança”. Saímos animados”- afirmou. Outro prefeito disse que ela ouviu de bom grado a sugestão unânime dos presentes sobre a necessidade de ter um coordenador da atuação do Governo na região para acompanhar obras e ações realizadas em parceria e organizar visitas e inaugurações.

“Vou estar mais nas ruas do que no Palácio”- prometeu Raquel, afirmando que vai ter tanta obra para entregar daqui para a frente que faltará espaço em sua agenda. Alguns prefeitos tinham levado pautas específicas dos municípios, mas as deixaram para depois diante da necessidade de discutir assuntos gerais como a engorda da praia, obras nos morros, habitação e as creches. “Ela não só deu respostas sobre esses assuntos mais gerais como mostrou os caminhos que a gente pode seguir nas próprias secretarias, quando necessário, para destravar alguma obra que esteja lenta e encaminhar pautas específicas” – disse outro prefeito.

A reunião não constou da agenda oficial de forma que os prefeitos evitaram comentar o assunto em “on”, preferindo o “off”, mas se surpreenderam quando um fotógrafo entrou para registrar o encontro e quando a governadora fez questão de fazer uma foto no meio de todo o grupo que postou depois no seu Instagram, tornando o assunto público, mas sem entrar em detalhes. O secretário da casa civil, Túlio Vilaça, “muito elogiado por todos”, como registrou um dos participantes, foi o único membro da equipe palaciana presente à reunião.

Pesquisas internas

O motivo da satisfação da governadora na reunião com os prefeitos teria sido o resultado de pesquisas internas que mostrariam uma boa avaliação pessoal dela pelos pernambucanos. Raquel não falou diretamente no assunto com os prefeitos, mas pediu que todos aguardassem o patamar em que ela e seu Governo vão estar já no final do ano. Também citou a forma como tem sido recebida nos eventos que tem participado, sobretudo no interior, e sugeriu agendas semelhantes na Região Metropolitana.

Água na fervura

O diretor executivo da Associação Nacional dos Exportadores de Sucos Cítricos, Ibiapaba Neto, disse em entrevista à CNN esta quarta-feira que o presidente Donald Trump “respondeu aos empresários americanos e não a nós” quando tirou a laranja do tarifaço de 50%, mantendo apenas 10%. Para ele “não foi uma concessão ao Brasil mas uma proteção à indústria americana que é abastecida por nós e que deve ter conseguido convencer o presidente dos problemas que iria enfrentar”. Ibiapaba acha que a pressão das empresas privadas brasileiras não surtirá efeito se não se manifestar através das empresas dos EUA.

Pergunta que não quer calar

O que o ex-assessor do ministro Alexandre de Moraes, Eduardo Tagliaferro, que saiu do Brasil e ontem falou online em sites bolsonaristas, tem a dizer, como prometeu, sobre o que testemunhou de pressão quando trabalhou com o ministro?

