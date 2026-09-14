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Responsável por prédio que desabou é preso em SP

Prédio em construçao acabou desabando sobre uma casa na Penha, zona leste de São Paulo, atingindo oito pessoas. Seis morreram no local

Por Estadão Conteúdo Publicado em 14/09/2026 às 20:46
Bombeiros realizam intensa operação de resgate e retirada de escombros do prédio que desabou na região da Penha, capital de São Paulo, após intensas chuvas na madrugada do último sábado. Na operação deste domingo (13), uma criança foi resgatada sem vida em meio aos escombros, aumentando para 6 o número de vítimas.
Bombeiros realizam intensa operação de resgate e retirada de escombros do prédio que desabou na região da Penha, capital de São Paulo, após intensas chuvas na madrugada do último sábado. Na operação deste domingo (13), uma criança foi resgatada sem vida em meio aos escombros, aumentando para 6 o número de vítimas. - WILDALLY SOUZA/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

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Seis pessoas morreram, incluindo uma criança, após o desabamento de um prédio em construção sobre uma casa na Penha, na zona leste de São Paulo, na madrugada de sábado. Ronaldo Vivacqua, apontado como sócio-proprietário oculto da construtora responsável pela obra, foi preso temporariamente. Outros dois mandados de prisão temporária foram expedidos contra Cristiano Vivacqua, filho de Ronaldo e responsável técnico pela construção, e Isis Brandão, mulher de Cristiano e sócia da construtora. Os dois estão foragidos, e a defesa dos três não foi localizada.

O incidente ocorreu na Rua Tequici, por volta das 2h, quando o prédio atingiu a casa ao lado. Chovia no momento do desabamento

Uma menina de 7 anos e um homem foram resgatados com vida no sábado e encaminhados ao Hospital Municipal do Tatuapé com escoriações leves. Outras seis pessoas morreram: três mulheres, sendo uma delas grávida, dois homens e uma criança. As identidades não foram divulgadas.

O governo de São Paulo informou que sete vítimas são bolivianas e uma paraguaia. Os corpos serão transportados à Bolívia para sepultamento.

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