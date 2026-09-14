Responsável por prédio que desabou é preso em SP

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Prédio em construçao acabou desabando sobre uma casa na Penha, zona leste de São Paulo, atingindo oito pessoas. Seis morreram no local

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Seis pessoas morreram, incluindo uma criança, após o desabamento de um prédio em construção sobre uma casa na Penha, na zona leste de São Paulo, na madrugada de sábado. Ronaldo Vivacqua, apontado como sócio-proprietário oculto da construtora responsável pela obra, foi preso temporariamente. Outros dois mandados de prisão temporária foram expedidos contra Cristiano Vivacqua, filho de Ronaldo e responsável técnico pela construção, e Isis Brandão, mulher de Cristiano e sócia da construtora. Os dois estão foragidos, e a defesa dos três não foi localizada.

O incidente ocorreu na Rua Tequici, por volta das 2h, quando o prédio atingiu a casa ao lado. Chovia no momento do desabamento

Uma menina de 7 anos e um homem foram resgatados com vida no sábado e encaminhados ao Hospital Municipal do Tatuapé com escoriações leves. Outras seis pessoas morreram: três mulheres, sendo uma delas grávida, dois homens e uma criança. As identidades não foram divulgadas.

O governo de São Paulo informou que sete vítimas são bolivianas e uma paraguaia. Os corpos serão transportados à Bolívia para sepultamento.