São Paulo x Boca Juniors ao vivo: onde assistir, horário e informações pelas quartas de final da Sul-Americana

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Tricolor tenta reverter desvantagem mínima diante dos argentinos e conta com o apoio da torcida no MorumBIS; confira os detalhes do jogo

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São Paulo e Boca Juniors se enfrentam nesta terça-feira (15), às 21h30 (de Brasília), no MorumBIS, em São Paulo (SP), pelo jogo de volta das quartas de final da Copa Sul-Americana de 2026.

O clube argentino venceu a partida de ida por 1 a 0, em Buenos Aires, e chega ao segundo encontro com a vantagem no confronto.

Para avançar diretamente, o Tricolor precisa vencer por dois ou mais gols de diferença. Um triunfo paulista por um gol leva a decisão para os pênaltis, enquanto o Boca se classifica com qualquer empate.

Como chegam as equipes

O São Paulo utilizou uma equipe alternativa no clássico contra o Palmeiras, no sábado (12), e perdeu por 2 a 0. A decisão de preservar os titulares foi tomada pelo técnico Dorival Júnior em conjunto com o grupo, visando a preparação para o confronto continental.

Calleri não participou da partida contra o Palmeiras para evitar o agravamento de uma lesão em recuperação. O atacante argentino também estaria suspenso para o duelo contra o Boca Juniors. O zagueiro Osório cumpriu suspensão pela expulsão no clássico.

Iago, que sofreu uma pancada no tornozelo no fim do jogo diante do Palmeiras, participou normalmente das atividades táticas e regenerativas no domingo.

O Boca Juniors chega ao MorumBIS com quase dois meses sem derrota, acumulando seis vitórias e seis empates no período. Na partida mais recente, venceu o Central Córdoba por 3 a 1 pelo campeonato local, com dois gols de Ángel Romero e um de Enner Valencia.

Cenários para a classificação

O Boca Juniors venceu o primeiro jogo por 1 a 0 e garante a vaga nas semifinais com qualquer empate.

O São Paulo precisa vencer por dois ou mais gols de diferença para avançar diretamente. Caso o Tricolor vença por apenas um gol, a classificação será decidida nos pênaltis.

Histórico no MorumBIS

O São Paulo está invicto em seis partidas contra o Boca Juniors no MorumBIS por competições continentais. O retrospecto no estádio é de três vitórias e três empates.

Onde assistir ao vivo

São Paulo x Boca Juniors terá transmissão na TV aberta, na televisão por assinatura e por streaming.

TV aberta: SBT

SBT TV fechada: ESPN

ESPN Streaming: Disney+

Ficha Técnica