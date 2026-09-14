São Paulo x Boca Juniors ao vivo: onde assistir, horário e informações pelas quartas de final da Sul-Americana
Tricolor tenta reverter desvantagem mínima diante dos argentinos e conta com o apoio da torcida no MorumBIS; confira os detalhes do jogo
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São Paulo e Boca Juniors se enfrentam nesta terça-feira (15), às 21h30 (de Brasília), no MorumBIS, em São Paulo (SP), pelo jogo de volta das quartas de final da Copa Sul-Americana de 2026.
O clube argentino venceu a partida de ida por 1 a 0, em Buenos Aires, e chega ao segundo encontro com a vantagem no confronto.
Para avançar diretamente, o Tricolor precisa vencer por dois ou mais gols de diferença. Um triunfo paulista por um gol leva a decisão para os pênaltis, enquanto o Boca se classifica com qualquer empate.
Como chegam as equipes
O São Paulo utilizou uma equipe alternativa no clássico contra o Palmeiras, no sábado (12), e perdeu por 2 a 0. A decisão de preservar os titulares foi tomada pelo técnico Dorival Júnior em conjunto com o grupo, visando a preparação para o confronto continental.
Calleri não participou da partida contra o Palmeiras para evitar o agravamento de uma lesão em recuperação. O atacante argentino também estaria suspenso para o duelo contra o Boca Juniors. O zagueiro Osório cumpriu suspensão pela expulsão no clássico.
Iago, que sofreu uma pancada no tornozelo no fim do jogo diante do Palmeiras, participou normalmente das atividades táticas e regenerativas no domingo.
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O Boca Juniors chega ao MorumBIS com quase dois meses sem derrota, acumulando seis vitórias e seis empates no período. Na partida mais recente, venceu o Central Córdoba por 3 a 1 pelo campeonato local, com dois gols de Ángel Romero e um de Enner Valencia.
Cenários para a classificação
O Boca Juniors venceu o primeiro jogo por 1 a 0 e garante a vaga nas semifinais com qualquer empate.
O São Paulo precisa vencer por dois ou mais gols de diferença para avançar diretamente. Caso o Tricolor vença por apenas um gol, a classificação será decidida nos pênaltis.
Histórico no MorumBIS
O São Paulo está invicto em seis partidas contra o Boca Juniors no MorumBIS por competições continentais. O retrospecto no estádio é de três vitórias e três empates.
Onde assistir ao vivo
São Paulo x Boca Juniors terá transmissão na TV aberta, na televisão por assinatura e por streaming.
- TV aberta: SBT
- TV fechada: ESPN
- Streaming: Disney+
Ficha Técnica
- Competição: Copa Sul-Americana de 2026 – quartas de final, jogo de volta
- Jogo: São Paulo x Boca Juniors
- Data: 15 de setembro de 2026 (terça-feira)
- Horário: 21h30 (de Brasília)
- Local: MorumBIS, São Paulo (SP)
- Transmissão: SBT, ESPN e Disney+
- Jogo de ida: Boca Juniors 1 x 0 São Paulo