Expectativa de vida atinge recorde de 76,6 anos e supera nível pré-pandemia

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Valor é o maior da série histórica do IBGE. Mulheres vivem, em média, 6,6 anos a mais do que os homens; mortalidade infantil caiu.

Clique aqui e escute a matéria

*Com informações da Agência Brasil

A expectativa de vida do brasileiro alcançou 76,6 anos em 2024, o maior valor já registrado desde o início da série histórica do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 1940. Os dados integram a Tábua de Mortalidade, divulgada nesta sexta-feira (28).

O novo índice supera o de 2023, que era de 76,4 anos, e consolida a recuperação após a queda registrada durante a pandemia de covid-19. Em 2021, auge da crise sanitária, a expectativa havia recuado para 72,8 anos.

Comparado à década de 1940, o avanço é expressivo: o brasileiro vive hoje, em média, 31,1 anos a mais do que naquela época.

Mulheres vivem mais

A projeção do IBGE confirma que as mulheres mantêm uma esperança de vida superior à dos homens. Em 2024, a média para elas foi de 79,9 anos, enquanto para eles ficou em 73,3 anos — uma diferença de 6,6 anos.

O estudo aponta ainda uma alta "sobremortalidade masculina", especialmente entre jovens adultos. Na faixa dos 20 aos 24 anos, um homem tem 4,1 vezes mais chance de morrer do que uma mulher.

Segundo o instituto, esse fenômeno está ligado a causas externas e não naturais, como homicídios e acidentes de trânsito, que vitimam historicamente mais a população masculina.

Impacto na aposentadoria

A Tábua da Mortalidade é utilizada pelo governo federal como referência para o cálculo do fator previdenciário, influenciando diretamente o valor das aposentadorias do INSS.

Os dados mostram, por exemplo, que quem chega aos 60 anos em 2024 tem a expectativa de viver, em média, mais 22,6 anos.

Queda na mortalidade infantil

Outro indicador positivo foi a redução na mortalidade infantil. A taxa de óbitos de crianças com menos de 1 ano caiu para 12,3 a cada mil nascidos vivos em 2024.

O número representa uma melhora em relação a 2023 (12,5), embora ainda esteja acima do patamar registrado em 2020 (11,4). O IBGE associa a evolução a longo prazo a fatores como vacinação em massa, pré-natal e saneamento básico.