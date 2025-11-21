fechar
Brasil | Notícia

COP30: trabalhos seguem normalmente nesta sexta, após incêndio

Sessões recomeçaram às 9h em algumas salas de negociação; Pavilhões dos países, área afetada pelo fogo, foram isoladas e não terão atividade

Por Agência Brasil Publicado em 21/11/2025 às 12:41
Após incêndio, COP30 reiniciou trabalhos nesta sexta-feira (21)
Após incêndio, COP30 reiniciou trabalhos nesta sexta-feira (21) - Bruno Peres/Agência Brasil

Clique aqui e escute a matéria

A Zona Azul, principal área de negociação da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), abriu cedo na manhã desta sexta-feira (21) para que os trabalhos fossem retomados nas primeiras horas do dia. Desde as 9 horas, as sessões recomeçaram em algumas das salas de negociação.

Os pavilhões dos países, área afetada pelo fogo no começo da tarde de quinta-feira (20), foram isolados e não terão atividade até a conclusão da conferência.

Leia Também

Segundo informou na noite de quinta-feira o presidente da COP30, embaixador André Corrêa do Lago, a interrupção dos trabalhos decorrente do incêndio deve impactar no andamento das negociações, havendo necessidade de estender a programação.

A COP30 tinha previsão de encerramento nesta sexta-feira, mas conforme Corrêa do Lago declarou em entrevista exclusiva à TV Brasil, um dos veículos da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), é comum prolongar as atividades devido à complexidade das negociações e para que haja consenso sobre as decisões para acelerar a ação climática global e tentar limitar o aquecimento do planeta a 1,5°C.

Não há uma data concreta para o fim dos trabalhos. “Vamos ver até quando dura, você sabe que as COPs, em geral, duram mais do que o previsto. Estávamos querendo adiantar, mas vamos ver como fazer", afirmou Corrêa do Lago.

De acordo com o presidente da COP30, o importante é que os trabalhos alcancem um bom resultado e impactem positivamente a vida das pessoas.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Leia também

Clima de desorganização
COP30 EM BELÉM

Clima de desorganização
COP30: Rascunho de documento final retira abandono gradual de petróleo e outros fósseis
COP30

COP30: Rascunho de documento final retira abandono gradual de petróleo e outros fósseis

Compartilhe

Tags