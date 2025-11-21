COP30: trabalhos seguem normalmente nesta sexta, após incêndio

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Sessões recomeçaram às 9h em algumas salas de negociação; Pavilhões dos países, área afetada pelo fogo, foram isoladas e não terão atividade

A Zona Azul, principal área de negociação da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), abriu cedo na manhã desta sexta-feira (21) para que os trabalhos fossem retomados nas primeiras horas do dia. Desde as 9 horas, as sessões recomeçaram em algumas das salas de negociação.

Os pavilhões dos países, área afetada pelo fogo no começo da tarde de quinta-feira (20), foram isolados e não terão atividade até a conclusão da conferência.

Segundo informou na noite de quinta-feira o presidente da COP30, embaixador André Corrêa do Lago, a interrupção dos trabalhos decorrente do incêndio deve impactar no andamento das negociações, havendo necessidade de estender a programação.

A COP30 tinha previsão de encerramento nesta sexta-feira, mas conforme Corrêa do Lago declarou em entrevista exclusiva à TV Brasil, um dos veículos da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), é comum prolongar as atividades devido à complexidade das negociações e para que haja consenso sobre as decisões para acelerar a ação climática global e tentar limitar o aquecimento do planeta a 1,5°C.

Não há uma data concreta para o fim dos trabalhos. “Vamos ver até quando dura, você sabe que as COPs, em geral, duram mais do que o previsto. Estávamos querendo adiantar, mas vamos ver como fazer", afirmou Corrêa do Lago.

De acordo com o presidente da COP30, o importante é que os trabalhos alcancem um bom resultado e impactem positivamente a vida das pessoas.