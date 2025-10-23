fechar
Brasil | Notícia

Auxílio Gás: NIS final 4 recebe R$ 108 nesta quinta-feira (23); veja quem tem direito

Pagamento bimestral, que beneficia mais de 5 milhões de famílias no país, incluindo as de Pernambuco, segue o calendário do Bolsa Família.

Por JC Publicado em 23/10/2025 às 10:43
O Governo Federal come&ccedil;ou a pagar o Aux&iacute;lio G&aacute;s, tamb&eacute;m conhecido como 'vale g&aacute;s'
O Governo Federal começou a pagar o Auxílio Gás, também conhecido como 'vale gás' - DAY SANTOS/JC IMAGEM

Clique aqui e escute a matéria

Beneficiários do Auxílio Gás com Número de Inscrição Social (NIS) terminado em 4 recebem, nesta quinta-feira (23), a parcela de outubro do benefício. O valor pago é de R$ 108, correspondente a 100% do preço médio nacional do botijão de gás de 13 kg.

O programa, que tem duração prevista até o fim de 2026, atende atualmente 5,01 milhões de famílias em todo o Brasil inscritas no Cadastro Único (CadÚnico).

Leia Também

Quem tem direito e como funciona

O Auxílio Gás é pago a cada dois meses. Para receber, a família precisa:

  • Estar inscrita no CadÚnico.
  • Ter pelo menos um membro que receba o Benefício de Prestação Continuada (BPC).

A lei que criou o programa dá preferência às mulheres responsáveis pela família e também às mulheres vítimas de violência doméstica.

O calendário de pagamentos acompanha as datas do Bolsa Família. Neste mês, os depósitos seguem até o dia 31 de outubro, para os beneficiários com NIS final 0.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Futuro: Gás do Povo

O governo federal já anunciou que o Auxílio Gás será gradualmente substituído pelo programa "Gás do Povo". Neste novo modelo, as famílias não receberão mais o dinheiro, mas sim o direito a retirar a recarga do botijão diretamente em revendedoras credenciadas.

A meta do novo programa é triplicar o número de beneficiários, alcançando cerca de 15 milhões de famílias.

(Com informações da Agência Brasil).

Saiba como acessar nossos canais do WhatsApp


#im #ll #ss #jornaldocommercio" />

Leia também

BPC exige perícia e não prevê lista de doenças como diabetes ou hérnia de disco, diferentemente do que afirma post
VERIFICAÇÃO

BPC exige perícia e não prevê lista de doenças como diabetes ou hérnia de disco, diferentemente do que afirma post
Ajuste no vale gás deve ser enviado ao Congresso após carnaval, e entra no radar do TCU
ECONOMIA

Ajuste no vale gás deve ser enviado ao Congresso após carnaval, e entra no radar do TCU

Compartilhe

Tags