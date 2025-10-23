Auxílio Gás: NIS final 4 recebe R$ 108 nesta quinta-feira (23); veja quem tem direito

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Pagamento bimestral, que beneficia mais de 5 milhões de famílias no país, incluindo as de Pernambuco, segue o calendário do Bolsa Família.

Beneficiários do Auxílio Gás com Número de Inscrição Social (NIS) terminado em 4 recebem, nesta quinta-feira (23), a parcela de outubro do benefício. O valor pago é de R$ 108, correspondente a 100% do preço médio nacional do botijão de gás de 13 kg.

O programa, que tem duração prevista até o fim de 2026, atende atualmente 5,01 milhões de famílias em todo o Brasil inscritas no Cadastro Único (CadÚnico).

Quem tem direito e como funciona

O Auxílio Gás é pago a cada dois meses. Para receber, a família precisa:

Estar inscrita no CadÚnico.

Ter pelo menos um membro que receba o Benefício de Prestação Continuada (BPC).

A lei que criou o programa dá preferência às mulheres responsáveis pela família e também às mulheres vítimas de violência doméstica.

O calendário de pagamentos acompanha as datas do Bolsa Família. Neste mês, os depósitos seguem até o dia 31 de outubro, para os beneficiários com NIS final 0.

Futuro: Gás do Povo

O governo federal já anunciou que o Auxílio Gás será gradualmente substituído pelo programa "Gás do Povo". Neste novo modelo, as famílias não receberão mais o dinheiro, mas sim o direito a retirar a recarga do botijão diretamente em revendedoras credenciadas.

A meta do novo programa é triplicar o número de beneficiários, alcançando cerca de 15 milhões de famílias.

(Com informações da Agência Brasil).

