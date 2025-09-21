Aposentada usada como laranja em fraude do INSS enfrenta mais de 200 processos na Justiça

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Aos 72 anos, ela enfrenta mais de 200 ações judiciais por envolvimento em fraude do INSS; defensoria diz que a aposentada foi usada como laranja

Uma aposentada de 72 anos, moradora de Fortaleza, se viu no centro de um escândalo de fraude contra o INSS.

Francisca da Silva de Souza afirma ter sido enganada ao assinar um contrato acreditando contratar um empréstimo de R$ 1,5 mil. O documento, na verdade, a tornou presidente da Associação dos Aposentados e Pensionistas Nacional (AAPEN), investigada por desviar R$ 275 milhões por meio de descontos indevidos em benefícios.

Notificações judiciais

Sem saber ler e com renda mensal de R$ 900,00, Francisca passou a receber notificações da Justiça e já acumula mais de 200 ações, inclusive com bloqueio de bens.

A Defensoria Pública do Ceará entrou com ação para desvinculá-la da entidade e sustenta que ela foi usada como "laranja" em um esquema que teria envolvido até o pagamento de propina a servidores do INSS.

As investigações da Polícia Federal, CGU e MPF continuam em andamento. Enquanto isso, Francisca luta para provar que também é vítima da fraude e busca recuperar os valores indevidamente descontados de sua aposentadoria.

