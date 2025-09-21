fechar
Brasil | Notícia

Aposentada usada como laranja em fraude do INSS enfrenta mais de 200 processos na Justiça

Aos 72 anos, ela enfrenta mais de 200 ações judiciais por envolvimento em fraude do INSS; defensoria diz que a aposentada foi usada como laranja

Por Estadão Conteúdo Publicado em 21/09/2025 às 16:44
Fraude no INSS
Fraude no INSS - Divulgação

Clique aqui e escute a matéria

Uma aposentada de 72 anos, moradora de Fortaleza, se viu no centro de um escândalo de fraude contra o INSS.

Francisca da Silva de Souza afirma ter sido enganada ao assinar um contrato acreditando contratar um empréstimo de R$ 1,5 mil. O documento, na verdade, a tornou presidente da Associação dos Aposentados e Pensionistas Nacional (AAPEN), investigada por desviar R$ 275 milhões por meio de descontos indevidos em benefícios.

Leia Também

Notificações judiciais

Sem saber ler e com renda mensal de R$ 900,00, Francisca passou a receber notificações da Justiça e já acumula mais de 200 ações, inclusive com bloqueio de bens.

A Defensoria Pública do Ceará entrou com ação para desvinculá-la da entidade e sustenta que ela foi usada como "laranja" em um esquema que teria envolvido até o pagamento de propina a servidores do INSS.

As investigações da Polícia Federal, CGU e MPF continuam em andamento. Enquanto isso, Francisca luta para provar que também é vítima da fraude e busca recuperar os valores indevidamente descontados de sua aposentadoria.

Leia também

Nelson Wilians, investigado em esquema do INSS, nega juramento de falar a verdade à CPMI
FRAUDE NO INSS

Nelson Wilians, investigado em esquema do INSS, nega juramento de falar a verdade à CPMI
Descontos indevidos e perícias do INSS: especialista esclarece direitos
previdencia social

Descontos indevidos e perícias do INSS: especialista esclarece direitos

Compartilhe

Tags