Adolescente invade escola com facão, mata criança de 8 anos e fere outros no interior do RS

Ataque aconteceu em escola no município de Estação; autor do crime foi apreendido e passava por acompanhamento psiquiátrico

Um ataque violento chocou o município de Estação, no interior do Rio Grande do Sul, na manhã desta terça-feira (8). Um adolescente de 16 anos, armado com um facão, invadiu uma escola municipal e matou uma criança de nove anos. Outros dois estudantes e uma professora também ficaram feridos.

A ação criminosa ocorreu na Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria Giacomazzi, que atende cerca de 150 alunos do ensino fundamental. As vítimas estavam em uma sala do terceiro ano quando o agressor entrou no local e iniciou os golpes.

Criança morreu após ser atingida no tórax

Segundo informações da Brigada Militar, o menino atingido chegou a ser socorrido e levado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos. As outras duas crianças feridas têm oito e nove anos, e uma delas foi liberada com ferimentos leves.

A outra foi transferida para um hospital no município vizinho de Erechim, ainda sem detalhes atualizados sobre seu estado de saúde. Uma professora também se feriu ao tentar conter o agressor, segundo relatos.

Adolescente alegou que deixaria currículo na escola

Testemunhas relataram que o jovem não era aluno da escola* nem tinha qualquer relação com as vítimas. Ele entrou no local após informar que gostaria de entregar um currículo. Uma vez dentro da instituição, pediu para ir ao banheiro, mas seguiu em direção às salas de aula com duas armas brancas: uma faca e um facão.

De acordo com o prefeito Geverson Zimmermann (PSDB), o adolescente era conhecido na comunidade, mas não havia sinais de risco iminente. Ele passava por tratamento psiquiátrico e teve consulta um dia antes do ataque. O gestor afirmou que os pais estavam em contato com o profissional responsável, que teria informado que o jovem “respondia bem ao tratamento”.

Autor foi apreendido e levado à delegacia

O adolescente foi contido por funcionários da escola e apreendido por policiais da Brigada Militar, sendo conduzido à Delegacia de Polícia Civil para prestar depoimento. A motivação do crime ainda está sendo investigada.

Aulas suspensas e apoio às famílias

Em nota, a Prefeitura de Estação informou que as aulas estão suspensas por tempo indeterminado. Equipes de saúde e assistência social foram mobilizadas para oferecer apoio às famílias das vítimas, estudantes, professores e à comunidade escolar como um todo.