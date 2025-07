Velório de Juliana Marins será nesta sexta-feira (4), em Niterói

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Cerimônia será aberta ao público das 10h às 12h no Cemitério Parque da Colina. Jovem morreu após cair durante trilha na Indonésia

O corpo da publicitária Juliana Marins, de 24 anos, será velado nesta sexta-feira (4), em Niterói, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. A jovem morreu após cair na cratera do Monte Rinjani, um vulcão ativo na ilha de Lombok, na Indonésia, enquanto fazia uma trilha sozinha na manhã do dia 21 de junho.

A cerimônia de despedida será realizada no Cemitério e Crematório Parque da Colina, com entrada aberta ao público das 10h às 12h e, em seguida, restrita a familiares e amigos das 12h30 às 15h.

Entenda o caso

Juliana Marins caiu na cratera do Rinjani na manhã de sábado (21) e só foi localizada dois dias depois, na segunda-feira (23), por um drone com sensor térmico, ainda com sinais de vida, segundo autoridades locais.

No entanto, as equipes de resgate só conseguiram chegar até ela na terça-feira (24), quando já havia falecido. O corpo foi retirado da cratera no dia seguinte, quarta-feira (25).

O traslado para o Brasil ocorreu na última terça-feira (1º), com chegada no Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, e posterior transporte até o Rio de Janeiro por um avião da Força Aérea Brasileira (FAB).

Nova Autópsia busca esclarecer causa da morte

O primeiro laudo, feito em um hospital de Bali, indicou múltiplas fraturas e lesões internas e descartou hipotermia como causa da morte. A nova análise, realizada nesta quarta-feira (2) no Instituto Médico Legal Afrânio Peixoto, no Rio de Janeiro, apontou que Juliana morreu entre 12 e 24 horas antes da chegada do corpo ao IML, vítima de hemorragia causada por trauma contundente.

A realização de uma nova autópsia foi solicitada pela família, que contesta informações do primeiro laudo.

O procedimento foi conduzido por peritos da Polícia Civil, com acompanhamento da Polícia Federal e de um representante da família, e autorizado pela Justiça Federal após pedido da Defensoria Pública da União (DPU).

