Relembre matérias nos principais destinos do Nordeste, no aniversário da Luck
O grupo de receptivo referência em turismo receptivo completou nesta quarta (1) 65 anos, com diversas parcerias em reportagens neste período
Clique aqui e escute a matéria
Das piscinas naturais de Porto de Galinhas, em Pernambuco, até as falésias da Praia do Gunga, em Alagoas, passando pela Praia do Jacaré, na Paraíba, e a Croa do Goré, em Sergipe. Todos esses atrativos já foram temas de várias matérias desta coluna e em comum uma parceria: Luck. Foi com o grupo de receptivo, que completou 65 anos nesta quarta (1), que a Turismo de Valor fez os passeios e levou as belezas desses locais para milhares de pessoas.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
A empresa que é referência nacional em turismo receptivo celebrou as mais de seis décadas de história com o lançamento de uma campanha institucional, com o slogan “Tradição que inspira. Gente que realiza”. Com atuação em destinos como Recife, Salvador, Maceió, Natal, Aracaju, João Pessoa e Fernando de Noronha, a empresa oferece traslados, passeios, experiências personalizadas e atendimento a grupos e eventos, sempre com foco na excelência, inovação e responsabilidade socioambiental.
Um dos trabalhos mais premiados, realizados com o apoio da Luck, foi o Programa Cores e Sabores, da TV Jornal, que ganhou o Prêmio Pernambuco de Turismo no ano de 2021. A produção, que na ocasião ficou com o primeiro lugar na categoria jornalismo televisivo, contou com a parceria da empresa para mostrar os melhores passeios de Porto de Galinhas, no Litoral Sul de Pernambuco.
Junto com a Luck, a coluna de turismo também explorou as belezas da Praia do Gunga, em Alagoas e da Croa do Goré, em Sergipe, em matérias que renderam páginas inteiras no Jornal do Commercio.
A produção mais recente foi um guia completo com os melhores passeios em João Pessoa na Paraíba, com dicas de atividades, hospedagem e restaurantes.