Relembre matérias nos principais destinos do Nordeste, no aniversário da Luck

O grupo de receptivo referência em turismo receptivo completou nesta quarta (1) 65 anos, com diversas parcerias em reportagens neste período

Das piscinas naturais de Porto de Galinhas, em Pernambuco, até as falésias da Praia do Gunga, em Alagoas, passando pela Praia do Jacaré, na Paraíba, e a Croa do Goré, em Sergipe. Todos esses atrativos já foram temas de várias matérias desta coluna e em comum uma parceria: Luck. Foi com o grupo de receptivo, que completou 65 anos nesta quarta (1), que a Turismo de Valor fez os passeios e levou as belezas desses locais para milhares de pessoas.

A empresa que é referência nacional em turismo receptivo celebrou as mais de seis décadas de história com o lançamento de uma campanha institucional, com o slogan “Tradição que inspira. Gente que realiza”. Com atuação em destinos como Recife, Salvador, Maceió, Natal, Aracaju, João Pessoa e Fernando de Noronha, a empresa oferece traslados, passeios, experiências personalizadas e atendimento a grupos e eventos, sempre com foco na excelência, inovação e responsabilidade socioambiental.

Um dos trabalhos mais premiados, realizados com o apoio da Luck, foi o Programa Cores e Sabores, da TV Jornal, que ganhou o Prêmio Pernambuco de Turismo no ano de 2021. A produção, que na ocasião ficou com o primeiro lugar na categoria jornalismo televisivo, contou com a parceria da empresa para mostrar os melhores passeios de Porto de Galinhas, no Litoral Sul de Pernambuco.

Junto com a Luck, a coluna de turismo também explorou as belezas da Praia do Gunga, em Alagoas e da Croa do Goré, em Sergipe, em matérias que renderam páginas inteiras no Jornal do Commercio.

A produção mais recente foi um guia completo com os melhores passeios em João Pessoa na Paraíba, com dicas de atividades, hospedagem e restaurantes.