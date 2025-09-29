fechar
Turismo de Valor | Notícia

Conheça a nova ficha de hóspedes, que muda check-in em hotéis

A principal vantagem para o turista é a possibilidade de realizar o check-in de forma antecipada a partir de qualquer dispositivo móvel

Por JC Publicado em 29/09/2025 às 17:34 | Atualizado em 29/09/2025 às 17:35
Para o setor hoteleiro, os benef&iacute;cios incluem agilidade no atendimento e experi&ecirc;ncia aprimorada para o cliente, al&eacute;m da redu&ccedil;&atilde;o de custos com papel e armazenamento
Para o setor hoteleiro, os benefícios incluem agilidade no atendimento e experiência aprimorada para o cliente, além da redução de custos com papel e armazenamento - DIVULGAÇÃO

Clique aqui e escute a matéria

O setor hoteleiro brasileiro deu um salto em direção à modernização com o lançamento oficial da nova Ficha Nacional de Registro de Hóspedes (FNRH) em formato 100% digital. A iniciativa, anunciada na última terça-feira (16), pelo Ministério do Turismo (MTur), em parceria com o Serpro (empresa de TI do governo federal), promete desburocratizar o check-in e check-out, beneficiando hóspedes, hotéis e o planejamento turístico nacional.

A nova FNRH Digital substitui o preenchimento manual de papéis por um sistema totalmente integrado ao MTur, permitindo a transmissão em tempo real e de forma segura das informações dos viajantes.

Check-in antecipado e fim das filas

A principal vantagem para o turista é a possibilidade de realizar o check-in de forma antecipada a partir de qualquer dispositivo móvel, como o celular. Essa funcionalidade deve reduzir significativamente as filas na recepção dos hotéis, otimizando o tempo de chegada. O acesso ao sistema é rápido, feito por meio de leitura de QR Code e login via Gov.br.

Para o setor hoteleiro, os benefícios incluem:

Agilidade no atendimento e experiência aprimorada para o cliente.

Redução de custos com papel e armazenamento.

Integração automática de dados, em conformidade com a legislação.

"O turismo brasileiro vive um momento de transformação e a FNRH Digital é um marco desse processo. Estamos eliminando burocracias, ampliando a segurança de dados e modernizando a experiência de quem viaja", destacou o ministro do Turismo, Celso Sabino, ressaltando que a entrega coloca o Brasil "em sintonia com as melhores práticas internacionais”.

Estatísticas qualificadas em tempo real

Além da desburocratização, a tecnologia desenvolvida pelo Serpro visa gerar estatísticas qualificadas e confiáveis sobre o fluxo turístico no país. Com dados padronizados e transmitidos em tempo real, o poder público terá um apoio crucial para o planejamento e desenvolvimento estratégico do turismo.

Alexandre Amorim, diretor-presidente do Serpro, garantiu a robustez do sistema: "A FNRH Digital foi desenvolvida para lidar com um alto volume de acessos simultâneos, garantindo desempenho estável e eficiente, mesmo nos períodos de maior demanda".

O desenvolvimento da solução foi resultado de um trabalho colaborativo que incluiu pilotos e testes em dezenove hotéis. Segundo André Luís Lago, gerente de negócios do Serpro, a proximidade com o setor hoteleiro foi essencial para "validar entregas, reduzir riscos e identificar oportunidades valiosas de melhoria".

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

O anúncio oficial da tecnologia, que teve sua regulamentação recentemente concluída, ocorreu durante a Equipotel 2025, evento de hotelaria realizado em São Paulo.

 
 
 
 
 
 
 

Leia também

Hotéis têm novas regras de check-in e check-out de hóspedes; entenda
HOSPEDAGEM

Hotéis têm novas regras de check-in e check-out de hóspedes; entenda
Tamandaré renova Contrato do DEL Turismo para fortalecer competitividade e sustentabilidade
DESTINO

Tamandaré renova Contrato do DEL Turismo para fortalecer competitividade e sustentabilidade

Compartilhe

Tags