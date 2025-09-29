Conheça a nova ficha de hóspedes, que muda check-in em hotéis
O setor hoteleiro brasileiro deu um salto em direção à modernização com o lançamento oficial da nova Ficha Nacional de Registro de Hóspedes (FNRH) em formato 100% digital. A iniciativa, anunciada na última terça-feira (16), pelo Ministério do Turismo (MTur), em parceria com o Serpro (empresa de TI do governo federal), promete desburocratizar o check-in e check-out, beneficiando hóspedes, hotéis e o planejamento turístico nacional.
A nova FNRH Digital substitui o preenchimento manual de papéis por um sistema totalmente integrado ao MTur, permitindo a transmissão em tempo real e de forma segura das informações dos viajantes.
Check-in antecipado e fim das filas
A principal vantagem para o turista é a possibilidade de realizar o check-in de forma antecipada a partir de qualquer dispositivo móvel, como o celular. Essa funcionalidade deve reduzir significativamente as filas na recepção dos hotéis, otimizando o tempo de chegada. O acesso ao sistema é rápido, feito por meio de leitura de QR Code e login via Gov.br.
Para o setor hoteleiro, os benefícios incluem:
Agilidade no atendimento e experiência aprimorada para o cliente.
Redução de custos com papel e armazenamento.
Integração automática de dados, em conformidade com a legislação.
"O turismo brasileiro vive um momento de transformação e a FNRH Digital é um marco desse processo. Estamos eliminando burocracias, ampliando a segurança de dados e modernizando a experiência de quem viaja", destacou o ministro do Turismo, Celso Sabino, ressaltando que a entrega coloca o Brasil "em sintonia com as melhores práticas internacionais”.
Estatísticas qualificadas em tempo real
Além da desburocratização, a tecnologia desenvolvida pelo Serpro visa gerar estatísticas qualificadas e confiáveis sobre o fluxo turístico no país. Com dados padronizados e transmitidos em tempo real, o poder público terá um apoio crucial para o planejamento e desenvolvimento estratégico do turismo.
Alexandre Amorim, diretor-presidente do Serpro, garantiu a robustez do sistema: "A FNRH Digital foi desenvolvida para lidar com um alto volume de acessos simultâneos, garantindo desempenho estável e eficiente, mesmo nos períodos de maior demanda".
O desenvolvimento da solução foi resultado de um trabalho colaborativo que incluiu pilotos e testes em dezenove hotéis. Segundo André Luís Lago, gerente de negócios do Serpro, a proximidade com o setor hoteleiro foi essencial para "validar entregas, reduzir riscos e identificar oportunidades valiosas de melhoria".
O anúncio oficial da tecnologia, que teve sua regulamentação recentemente concluída, ocorreu durante a Equipotel 2025, evento de hotelaria realizado em São Paulo.