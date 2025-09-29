Conheça a nova ficha de hóspedes, que muda check-in em hotéis

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

A principal vantagem para o turista é a possibilidade de realizar o check-in de forma antecipada a partir de qualquer dispositivo móvel

Clique aqui e escute a matéria

O setor hoteleiro brasileiro deu um salto em direção à modernização com o lançamento oficial da nova Ficha Nacional de Registro de Hóspedes (FNRH) em formato 100% digital. A iniciativa, anunciada na última terça-feira (16), pelo Ministério do Turismo (MTur), em parceria com o Serpro (empresa de TI do governo federal), promete desburocratizar o check-in e check-out, beneficiando hóspedes, hotéis e o planejamento turístico nacional.

A nova FNRH Digital substitui o preenchimento manual de papéis por um sistema totalmente integrado ao MTur, permitindo a transmissão em tempo real e de forma segura das informações dos viajantes.

Check-in antecipado e fim das filas



A principal vantagem para o turista é a possibilidade de realizar o check-in de forma antecipada a partir de qualquer dispositivo móvel, como o celular. Essa funcionalidade deve reduzir significativamente as filas na recepção dos hotéis, otimizando o tempo de chegada. O acesso ao sistema é rápido, feito por meio de leitura de QR Code e login via Gov.br.

Para o setor hoteleiro, os benefícios incluem:

Agilidade no atendimento e experiência aprimorada para o cliente.

Redução de custos com papel e armazenamento.

Integração automática de dados, em conformidade com a legislação.

"O turismo brasileiro vive um momento de transformação e a FNRH Digital é um marco desse processo. Estamos eliminando burocracias, ampliando a segurança de dados e modernizando a experiência de quem viaja", destacou o ministro do Turismo, Celso Sabino, ressaltando que a entrega coloca o Brasil "em sintonia com as melhores práticas internacionais”.

Estatísticas qualificadas em tempo real



Além da desburocratização, a tecnologia desenvolvida pelo Serpro visa gerar estatísticas qualificadas e confiáveis sobre o fluxo turístico no país. Com dados padronizados e transmitidos em tempo real, o poder público terá um apoio crucial para o planejamento e desenvolvimento estratégico do turismo.

Alexandre Amorim, diretor-presidente do Serpro, garantiu a robustez do sistema: "A FNRH Digital foi desenvolvida para lidar com um alto volume de acessos simultâneos, garantindo desempenho estável e eficiente, mesmo nos períodos de maior demanda".

O desenvolvimento da solução foi resultado de um trabalho colaborativo que incluiu pilotos e testes em dezenove hotéis. Segundo André Luís Lago, gerente de negócios do Serpro, a proximidade com o setor hoteleiro foi essencial para "validar entregas, reduzir riscos e identificar oportunidades valiosas de melhoria".

O anúncio oficial da tecnologia, que teve sua regulamentação recentemente concluída, ocorreu durante a Equipotel 2025, evento de hotelaria realizado em São Paulo.